Адам Кертис: трагедия Летова - в возврате к прошлому

Одним из событий Манчестерского международного фестиваля стала премьера нового фильма известного британского режиссера-документалиста Адама Кертиса.

Фильм не только рассказывает об истории нескольких последних десятилетий в США, России, и других странах, но его автор попытался показать нынешнее состояние человеческого общества в его развитии.

Российская часть фильма начинается с Чернобыля, показывает невероятный взлет Путина. Одна из историй – о российском панк-музыканте Егоре Летове. Песни Летова и его подруги Янки Дягилевой прозвучали в исполнении Massive Attack.

Фильм был показан в огромном заброшенном депо, по стенам которого были развешены экраны, за одним из экранов стояли музыканты Massive Attack. Публика таким образом оказалась как бы внутри киноизображения и внутри музыки.

По словам художественного руководителя фестиваля Алекса Поотса, главная идея фильма Кертиса в том, что мы больше не в состоянии контролировать мир, и чтобы как-то компенсировать эту неспособность, мы начинаем больше контролировать сами себя. Характерный пример в этом смысле - один из персонажей фильма, Джейн Фонда. Разочаровавшись в действенности социалистических идей как способа преобразования мира, она обратилась к аэробике – как к способу преобразования своего тела.

Коммунистическая мечта потерпела крах, но не случилось ли то же самое и с капиталистической мечтой? Корреспондет Русской службы Би-би-си Александр Кан беседовал с режиссером Адамом Кертисом.

Би-би-си: В чем общая концепция вашего фильма?

Адам Кертис: Мы попытались найти способ рассказать о современном мире так, чтобы удивить вас чуть больше, чем это сделала бы обычная журналистика. Я уверен, что люди сегодня видят мир сквозь призму или, если угодно, сквозь фильтр культуры.

Этот фильтр дает способ рассказать людям о проблемах политики, проблемах власти, проблемах их собственного "я", их чувств и ощущений. Способ говорить с людьми, привлечь их внимание, заставить посмотреть на мир с иного ракурса нужно искать в культуре, музыке, фильмах.

