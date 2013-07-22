Порно в интернете в Британии покажут только по выбору

Image caption Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что онлайн-порнография должна блокироваться по умолчанию

Интернет-провайдеры в Великобритании будут по умолчанию блокировать порнографические материалы для всех пользователей, кто специально не даст согласие на показ содержимого для взрослых, объявил премьер-министр Дэвид Кэмерон.

Премьер-министр заявил, что хранение в компьютерах порнографических изображений изнасилования, будь то реальных или инсценированных, станет незаконным в Англии и Уэльсе. Тем самым будет закрыт пробел в законодательстве, по аналогии с законом, уже действующим в Шотландии.

Кэмерон также призвал к созданию черного списка "ужасных" терминов интернет-поиска. Это значит, что поисковики, такие как Google или Bing, будут выдавать пустые страницы в ответ на запросы из черного списка.

Он также предупредил, что если будут "технические препятствия" для исполнения нового закона, то фирмы должны будут использовать свои "лучшие мозги", чтобы их преодолеть.

"Невинность"

В своем выступлении Кэмерон сказал, что к концу года семейный фильтр будет включаться автоматически для всех новых пользователей интернета – хотя при желании они смогут отключить его.

Интернет-провайдеры свяжутся с миллионами существующих пользователей, чтобы предупредить, что им придется решить, хотят ли они использовать "семейный фильтр", ограничивающий распространение материалов для взрослых.

Меры, объявленные Кэмероном, также включают: Новые законы, согласно которым потоковое видео (streaming video) в Великобритании будет подвергаться тем же ограничениям, что и видеокассеты и диски, продающиеся в магазинах.

Поисковые системы должны будут принять меры для блокировки нелегального контента до октября нынешнего года.

Эксперты из специализированного центра по проблемам эксплуатации детей и онлайн-защиты получат больше полномочий для изучения файлообменных сетей.

Для отслеживания незаконного содержания интернет-сайтов и просматривающих их педофилов будет использована защищенная база данных запрещенных порно-изображений детей.

Фильтры будут применяться также ко всем устройствам, связанным с домашними сетями Wi-Fi или с сетями Wi-Fi в общественных местах, где могут присутствовать дети.

Фильтры будут активироваться по умолчанию, рассказала Би-би-си член парламента от консервативной партии Клэр Перри, являющаяся также советником Кэмерона по проблемам сексуализации и коммерциализации детства.

Кэмерон также предложил, чтобы при попытках просмотреть страницы с незаконным содержанием на экране появлялись окна с номерами телефонов доверия.

Он сказал: "Я говорю это не потому, что хочу морализировать или паниковать, но потому, что я глубоко чувствую как политик и как отец, что наступило время действовать. Попросту говоря, вопрос в том, как мы защищаем наших детей и их невинность".

Бывший глава Центра по проблемам эксплуатации детей и интернет-защиты Джим Гэмбл рассказал Би-би-си, что важно "добраться до первопричины" незаконной порнографии, вылавливая тех, кто несет ответственность за ее создание.

Он добавил: "Нужен реальный сдерживающий фактор, а не всплывающие окна, над которыми будут смеяться педофилы".

Существующее английское законодательство запрещает лишь публиковать изображения сцен изнасилования, но не хранить их.

В своем выступлении Кэмерон заявил, что эта лазейка будет устранена и хранение подобных материалов, в частности, скачивание их с зарубежных сайтов, также будет поставлено вне закона.