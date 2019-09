Ким Филби: как ему помогли сбежать

Пятьдесят лет назад шпион Ким Филби переметнулся в Советский Союз. Последовавшие за его побегом неразрешенные вопросы касаются слабостей британского правящего класса, которыми воспользовался КГБ.

Ненастным вечером в январе 1963 года Ким Филби не пошел на званый ужин, а сел на грузовое судно, направлявшееся в Советский Союз.

Он работал на коммунистов с 22 лет. Но в Москве его не стали встречать как героя. Вместо этого его едва выпускали из квартиры, выделенной ему недалеко от центра Москвы, а организация, которой он столь долго служил, и близко не подпускала его к зданию на Лубянке. Его безнаказанный побег вызывал у русских подозрения.

В Британии побег Филби отнюдь не сразу стал сенсацией - подумаешь, пропал сильно пьющий журналист средних лет.

В письме в министерство иностранных дел британский посол в Бейруте деликатно предположил, что тот уехал на "романтический уикенд".

Отсутствие Филби лишь через шесть недель заметила газета Observer, на которую он работал. Однако когда к лету новость о его исчезновении вырвалась наружу, в адрес британской разведки зазвучали нескончаемые упреки.

Филби входил в так называемую "Кембриджскую пятерку", которая состояла из высокообразованных молодых людей, решивших шпионить на Советский Союз.

На пике своей карьеры он одновременно работал на КГБ и на МИ-6, где руководил советским направлением.

В 1951 году, когда Гай Берджесс и Дональд Маклин из "пятерки" сбежали в СССР, он попал под подозрение и был вынужден покинуть свой пост.

Но контрразведчикам из МИ-5 не удалось найти на него какой-либо компромат, а друзья Филби в МИ-6 помогли ему устроиться журналистом в Бейруте, а позже начали иногда привлекать его к разведывательной деятельности в качестве агента.

Филби прибыл в Бейрут вскоре после Суэцкого кризиса 1956 года. Город кишел шпионами, и вскоре Филби вернулся к привычной для себя роли двойного агента.

Эта работа не обходилась без выпивки. Большую часть времени Филби проводил в барах, там он добывал информацию и для газет, и для спецслужб.

Его любимый бар Joe's Bar находился в нескольких шагах от тогдашнего здания посольства Великобритании. В те годы министерство иностранных дел выдавало своим сотрудникам средства для аренды дополнительного жилья в горах, где те могли укрываться от дневной жары.

К обеду дипломаты выходили из посольства в бар, а затем отправлялись в горы.

