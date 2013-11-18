Ким Филби: как ему помогли сбежать

Пятьдесят лет назад шпион Ким Филби переметнулся в Советский Союз. Последовавшие за его побегом неразрешенные вопросы касаются слабостей британского правящего класса, которыми воспользовался КГБ.

Ненастным вечером в январе 1963 года Ким Филби не пошел на званый ужин, а сел на грузовое судно, направлявшееся в Советский Союз.

Он работал на коммунистов с 22 лет. Но в Москве его не стали встречать как героя. Вместо этого его едва выпускали из квартиры, выделенной ему недалеко от центра Москвы, а организация, которой он столь долго служил, и близко не подпускала его к зданию на Лубянке. Его безнаказанный побег вызывал у русских подозрения.

В Британии побег Филби отнюдь не сразу стал сенсацией - подумаешь, пропал сильно пьющий журналист средних лет.

В письме в министерство иностранных дел британский посол в Бейруте деликатно предположил, что тот уехал на "романтический уикенд".

Отсутствие Филби лишь через шесть недель заметила газета Observer, на которую он работал. Однако когда к лету новость о его исчезновении вырвалась наружу, в адрес британской разведки зазвучали нескончаемые упреки.

Кембриджская пятерка

Филби входил в так называемую "Кембриджскую пятерку", которая состояла из высокообразованных молодых людей, решивших шпионить на Советский Союз.

На пике своей карьеры он одновременно работал на КГБ и на МИ-6, где руководил советским направлением.

В 1951 году, когда Гай Берджесс и Дональд Маклин из "пятерки" сбежали в СССР, он попал под подозрение и был вынужден покинуть свой пост.

Но контрразведчикам из МИ-5 не удалось найти на него какой-либо компромат, а друзья Филби в МИ-6 помогли ему устроиться журналистом в Бейруте, а позже начали иногда привлекать его к разведывательной деятельности в качестве агента.

Филби прибыл в Бейрут вскоре после Суэцкого кризиса 1956 года. Город кишел шпионами, и вскоре Филби вернулся к привычной для себя роли двойного агента.

Эта работа не обходилась без выпивки. Большую часть времени Филби проводил в барах, там он добывал информацию и для газет, и для спецслужб.

Внимательно слушал разговоры

Его любимый бар Joe's Bar находился в нескольких шагах от тогдашнего здания посольства Великобритании. В те годы министерство иностранных дел выдавало своим сотрудникам средства для аренды дополнительного жилья в горах, где те могли укрываться от дневной жары.

К обеду дипломаты выходили из посольства в бар, а затем отправлялись в горы.

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Филби всегда занимал столик, находившийся в конце бара, рассказал мне один из дипломатов. Говорил Филби мало, делая вид, что не вяжет лыка, но всегда внимательно слушал все сплетни.

В 1960 году его лучший друг, сотрудник МИ-6 Николас Эллиотт, был назначен резидентом в Бейруте.

Эллиотт в юности учился в престижном Итонском колледже. После приезда он пригласил к себе пресс-секретаря посольства и сказал ему, что Филби можно доверять секретную информацию.

Пару лет двойной агент, казалось, занимался привычными для себя обязанностями. Все слухи о его предательстве были забыты.

Достаточно улик

Но в Лондоне, тем временем, назревала буря. Возникла она из-за случайной встречи в Тель-Авиве.

Некая особа, пользовавшаяся доверием британской разведки, сообщила, что к ней обращался Филби с предложением шпионить в пользу русских. Эту информацию передали узкому кругу высших руководителей МИ-5 и МИ-6, который решил, что улик, указывающих на предательство Филби, собрано достаточно, и настало время устроить ему допрос.

Но вместо того чтобы отправить для проведения допроса в Бейрут профессионального следователя, в МИ-5 в последний момент решили поручить это дело приятелю Филби – Эллиотту.

Встреча произошла в середине января 1963 года, а 23 января Филби исчез.

Image caption Письменный стол Филби в его московской квартире

Когда выяснилось, что он находится в Москве, "источники" быстро заявили, что перед побегом он сознался устно и письменно, как будто это в какой-то мере имело большую важность, чем то, что он не был арестован.

По прошествии некоторого времени журналисты и историки выяснили, что произошло на самом деле. Допрос был, но запись признания якобы оказалась плохого качества из-за уличного шума. Мало было толку и от письменного признания.

Иными словами, спецслужбы с заданием не справились.

Информация от Энтони Бланта?

Возможно, им было выгодно, чтобы Филби сбежал, чтобы избежать большего позора на родине. Впоследствии спецслужбы долго преследовало осознание того, что кто-то, очевидно, предупредил его заранее.

"Кто еще из них мог быть шпионом?" - долго задавались они этим вопросом.

Мне кажется, информация была передана Энтони Блантом, которого позднее изобличили как предателя.

В декабре 1962 года он отправился с частным визитом в Бейрут к своему другу, британскому послу.

Он утверждал, что приехал с целью найти пололепестник зеленый. Но эксперты из Королевского ботанического сада Кью сказали мне, что пололепестник в Ливане не растет, поэтому понятно, что Блант скорее всего солгал.

У меня нет твердых доказательств этой версии, как нет их и у других охотников за шпионами.

Точный ответ может находиться в архивах МИ-6. Но даже по прошествии 50 лет они остаются засекреченными. Почему? По причинам "национальной безопасности".

Ну еще бы...