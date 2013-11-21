Лондонская полиция: трех женщин держали в рабстве 30 лет

Image caption Освобожденные женщины были ограничены в свободе и действиях

На юге Лондона полиция вызволила из заточения трех женщин, которые, как полагают, на протяжении 30 лет находились в положении рабынь.

Стражи порядка арестовали двух подозреваемых: 67-летних мужчину и женщину.

В октябре в благотворительную организацию Freedom Charity позвонила женщина, утверждавшая, что ее уже несколько десятков лет удерживают против ее воли. О звонке сообщили в полицию.

Детективы Скотленд-Ярда провели обыск в доме, где, как предполагалось, находилась пленница, и вызволили оттуда 69-летнюю малазийку, 57-летнюю ирландку и 30-летнюю британку. Стражи порядка предполагают, что последняя провела в рабстве всю свою жизнь.

Сообщается, что женщины находились в состоянии сильного психологического потрясения. Сейчас они находятся в безопасном месте, сообщает полиция.

Тридцать лет неволи

Инспектор Кевин Хайлэнд из отдела по борьбе с эксплуатацией людей в лондонской полиции сказал: "Мы восхищаемся действиями Freedom Charity. Сейчас проводятся совместные мероприятия по оказанию помощи пострадавшим женщинам, которых, по всей видимости, держали против их воли 30 лет".

Теперь им предстоит попытаться восстановить свои жизни, что будет крайне непростым делом для женщин, которых 30 лет удерживали против их воли Анита Прем, <br>Freedom Charity

"Мы начали расследование для выяснения всех обстоятельств этого дела, по которому выдвинуты серьезные обвинения. Причиной, побудившей одну из жертв обратиться в благотворительную организацию за помощью, стал увиденный ей документальный фильм о браках по принуждению, в котором рассказывалось о работе Freedom Charity", - сказал Хайлэнд.

Основательница организации Анита Прем сообщила Sky News, что женщины сумели покинуть дом, в котором их удерживали, после консультаций с сотрудниками благотворительной компании.

"Мы разговаривали с ними при любой возможности. О времени разговоров необходимо было договариваться заранее. Было запланировано, что они покинут дом, где их держали. Полиция уже ждала их у выхода", - сказала она.

Двое арестованных - по всей видимости, главы семейства, в котором содержались невольницы. По словам Прем, спасенные женщины были сильно напуганы и находились в уверенности, что их жизням угрожала опасность. Они могли пользоваться комнатами дома, но были ограничены в своих действиях. "Я не думаю, что соседи что-либо знали о происходящем", - отметила она.

"Теперь им предстоит попытаться восстановить свои жизни, что будет крайне непростым делом для женщин, которых 30 лет удерживали против их воли", - сказала Анита Прем, выразив надежду, что мало-помалу освобожденные женщины смогут восстановиться.