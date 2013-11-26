Лондонцы, державшие трех женщин 30 лет, были маоистами

Как стало известно Би-би-си, жители Лондона - супруги Аравиндан и Чанда Балакришнан, подозреваемые в том, что в течение 30 лет держали в рабстве трех женщин, были прежде активными приверженцами учения Мао.

Согласно архивным данным Коммунистической партии Англии, в 1970-х супруги возглавляли Мемориальный центр Мао Цзэдуна в районе Брикстон, что на юге Лондона. В 1970-е годы полиция проводила там облаву, после которой были задержаны пять человек, включая и эту пару.

В минувший четверг британская полиция арестовала 73-летнего Аравиндана и 67-летнюю Чанду Балакришнан. За месяц до этого три женщины, жившие в их доме в Брикстоне, были освобождены от многолетнего заточения и сейчас содержатся под присмотром врачей и социальных работников.

Лондонская полиция на данный момент не подтверждает, но и не опровергает имена задержанных супругов. В настоящее время детективы проводят обыски по 13 адресам, с которыми чета Балакришнан была каким-то образом связана в прошлом.

В течение прошлых выходных полиция опрашивала соседей супругов.

По словам представителей правоохранительных органов, освобожденные женщины во время своего заточения подвергались физическому и моральному насилию.

Выясняется, что все эти годы они жили в "коммуне", куда по крайней мере две из трех женщин попали на почве общих политических воззрений со своими будущими похитителями.

По словам корреспондента Би-би-си Тома Симондса, несколько источников сообщают о существовании еще одной - пятой - обитательницы дома в Брикстоне, пожилой женщины в инвалидной коляске, хотя неизвестно, жила ли она там постоянно.

"Невидимые путы"

Архивы Коммунистической (марксистско-ленинской) партии Англии содержат документы, в которых говорится, что членство Аравиндана Балакришнана в организации было приостановлено в 1974 году.

ЧТО ТАКОЕ МАОИЗМ? Название этому политическому учению дано по имени китайского вождя Мао Цзэдуна, который перевел промышленность пол государственный контроль, коллективизировал сельское хозяйство и нещадно расправлялся с оппозицией.

В самом Китае до смерти Мао Цзэдуна в 1976 году маоиззм выступал в качестве официальной идеологии; до сих пор, наряду с "теорией Дэн Сяопина" и "идеей о трех представительствах" Цзян Цзэминя составляет основу идеологии компартии Китая.

В Китае маоизм воспринимают как "традиционный обычный коммунизм", но с наличием правящего класса, в то время как за его пределами этот термин часто прилагают к бунтарским организациям.

В 60-70-е годы маоизм за пределами Китая чаще всего подразумевал жизнь в коммуне и эгалитаризм (равное распределение всех благ) при жесткой авторитарной структуре.

В том же году он организовал свою собственную группу под названием "Институт учения марксизма-ленинизма-маоизма для рабочих". Новая коммуна обосновалась в здании в Брикстоне, которое они также использовали и как книжный магазин.

Владелец одной из местных лавок Клифф Маккинсон рассказал Би-би-си, что в 70-е годы он трижды посещал это здание.

"Там проходили всякие собрания, и внутри и снаружи. Мне было очень интересно, я туда заглядывал раза три, - вспоминает он. - Были там и женщины, они свободно приходили и уходили, особенно по вечерам. Я был на работе, когда приехала полиция и провела там облаву".

По словам профессора лондонского университета Ройял Холлоуэй Денниса Туриша, последователи марксизма часто посвящали этому учению свою жизнь целиком.

"У них были свои принципы и ритуалы, и одним из них было совместное проживание. Члены этой группы посвящали целям и задачам своей организации не только всё своё время и средства, но вкладывали душу в осуществление целей и задач своей организации", - говорит профессор Туриш.

Психолог-криминалист доктор Дэвид Холмс говорит, что судя по имеющейся информации, речь идет предположительно о "каком-то политическом культе" или "коммуне с жесткими правилами". Вполне возможно, что женщины находились по сути "в психологической клетке", считает эксперт.

По словам полицейских, женщинам иногда дозволялось покидать пределы дома, и следователи сейчас выясняют, какие "невидимые путы" удерживали их от побега.

Арест "рабовладельцев"

Три предполагаемые жертвы - 69-летняя малазийка, 57-летняя ирландка и 30-летняя британка - находятся сейчас под опекой неправительственной организации.

Image caption В здании в Брикстоне, где в 70-е годы действовала коммуна маоистов, ныне располагается ресторан

По информации представителей полиции, самая молодая из них, как предполагается, провела всю свою жизнь в заточении. У нее был единственный документ - свидетельство о рождении.

Как выяснила газета Daily Mail, она написала за восемь лет более 200 проникновенных писем и стихотворений молодому человеку, жившему по соседству.

В одном из писем говорится, что она чувствует себя как муха, попавшая в паутину, и что вся её жизнь - это невыразимая мука.

О трех жертвах современного рабства стало известно после того, как одна из жертв позвонила в благотворительную организацию Freedom Charity и рассказала, что ее удерживают в заточении против ее воли.

Женщинам помогли бежать, после чего и были арестованы супруги Балакришнан по подозрению в содержании людей в неволе и принуждении их к труду. Им также были предъявлены обвинения в нарушении иммиграционного режима.

Позже они были освобождены под залог до января.

"Сложный случай"

Полиция сообщает, что задержанные супруги родом из Индии и Танзании. Они прибыли в Британию в 60-х годах.

Сейчас над этим делом работает 37 сотрудников отделения Лондонской полиции по борьбе с торговлей людьми.

Власти лондонского района Ламбет говорят, что они начали сотрудничать с полицией по этому делу еще за несколько недель до освобождения трех женщин.

По словам пресс-секретаря местного совета Ламбета, речь идет об очень сложном деле, к которому был причастен ряд людей, и о событиях, которые происходили на протяжении десятилетий.

"Еще очень рано говорить о каких-то деталях, самое главное сейчас - это обеспечить безопасность, конфиденциальность и нормальные условия жизни для тех, кто вынес столько страданий", - говорят представители местных властей.