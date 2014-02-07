Кэмерон призывает шотландцев остаться в единой Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Опросы показывают, что число сторонников независимости Шотландии растет

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал жителей Шотландии проголосовать против выхода из Соединенного Королевства на предстоящем в сентябре референдуме за независимость.

"Мы хотим, чтобы вы остались", - заявил британский премьер, выступая на Олимпийском стадионе в Лондоне

По его словам, "вся Великобритания будет сильно ослаблена", если Шотландия решит отделиться.

Выбрав для своего выступления Олимпийский стадион, Кэмерон надеется возродить чувство патриотизма, когда на Играх-2012 в Лондоне вся страна дружно болела за выдающихся шотландских атлетов - велосипедиста Криса Хоя и теннисиста Энди Маррея.

"Для меня самым лучшим в Олимпиаде были не победы, а красный, белый и синий цвета, - подчеркнул Дэвид Кэмерон, имея в виду цвета британского флага "Юнион Джек". - Тем летом патриотизм вышел из тени, и все радовались за единую команду Великобритании".

В референдуме о независимости, намеченном на 18 сентября, смогут принять участие около 4 млн жителей Шотландии.

Эта речь обращена не только к жителям Шотландии, но и к жителям Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Без Шотландии мы будем серьезно ослаблены Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании

"Это решение – прерогатива тех, кто живет в Шотландии. Я убежден, что в их интересах остаться в Соединенном Королевстве", - сказал премьер.

"Таким образом [в рамках единой Британии] у Шотландии есть возможность принимать самостоятельные решения и, будучи частью чего-то большего, обеспечивать при этом безопасность", - отметил Дэвид Кэмерон.

29 против 41

Шотландия, по словам премьера, - "часть крупной державы". И хотя участие в голосовании смогут принять 4 млн жителей Шотландии, оно глубоко затронет всех население Великобритании, котрое составляет 63 млн человек.

"Именно поэтому эта речь обращена не только к жителям Шотландии, но и к жителям Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Без Шотландии мы будем серьезно ослаблены", - сказал Кэмерон.

"Это важно для будущего всех нас. В Британии каждый может участвовать в этих дебатах", - отметил британский премьер.

Великобритания, по его словам, - "сильный бренд", и шотландская независимость "выбьет почву у нас из-под ног".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Алекс Сэлмонд и Никола Стерджен ведут активную кампанию за независимость Шотландии

"Простой факт заключается в том, что в мире мы значим больше, когда мы вместе. Нам рано расслабляться. Исход этого референдума еще не предрешен".

В ближайшее время у Кэмерона запланировано несколько визитов в Шотландию, а также проведение там выездного заседания кабинета министров в феврале.

Судя по недавнему опросу общественного мнения, число шотландцев, желающих проголосовать за независимость, постепенно растет и достигло уже 29%.

За союз с Англией, Уэльсом и Северной Ирландией выступает пока 41% опрошенных.

"У них начинается паника"

Тем временем первый министр Шотландии Алекс Салмонд в интервью Financial Times рассказал о своем видении будущих отношений с Англией.

Он использует Олимпийский парк в Лондоне, чтобы читать лекции, направленные против независимости Шотландии, но у него кишка тонка, чтобы приехать в Шотландию Никола Стерджен, заместитель первого министра Шотландии

Самой лучшей перспективой для Шотландии будет "валютный союз с нашими дорогими друзьями, соседями и самыми близкими к нам во всей Вселенной жителями Англии", сказал он.

В свою очередь, заместитель первого министра Шотландии Никола Стерджен, которая имела возможность ознакомиться с текстом речи Кэмерона еще до выступления премьера, назвала ее "трусливой".

"Он использует Олимпийский парк в Лондоне, чтобы читать лекции, направленные против независимости Шотландии, но у него кишка тонка, чтобы приехать в Шотландию…и обосновать свою позицию", - сказала Никола Стерджен.

По ее мнению, выбор места выступления и надежда премьера использовать успех лондонской Олимпиады свидетельствуют о том, что в лагере противников независимости Шотландии царит настоящая паника.

"Они видят, что сторонников независимости становится примерно столько же, сколько и противников, и у них начинается паника. Но политизировать любые спортивные мероприятия – позорно".

Однако депутат от Лейбористской партии, бывшая министр по делам культуры и спорта Тесса Джоуэлл выступила в поддержку Кэмерона, одобрив выбор места для его выступления.

Именно на Олимпийском стадионе, по ее словам, "мы почувствовали себя британцами".

В интервью Би-би-си Джоуэлл сказала, что "когда факел Лондона-2012 путешествовал по Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии, возникало чувство, что Соединенное Королевство едино, и что мы гордимся быть британцами".