Британия: ученые и политики спорят о причинах наводнений

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Десятки тысяч семей были эвакуированы из затопленных районов

По мере ослабления напора стихии, вызвавшей наводнения в Великобритании, все более бурными становятся споры по поводу одной из причин, которая могла привести к этим наводнениям.

Если послушать защитников окружающей среды, можно подумать, что нет абсолютно никаких сомнений в том, что глобальное потепление вызвало проливные дожди в последние несколько недель.

Но послушайте скептиков, отрицающих глобальное потепление, и они с уверенностью скажут, что нет никакой связи между глобальным потеплением и рекордным количеством выпавших осадков.

Наши зрители обвиняют меня в том, что в моих репортажах о наводнениях я не указал на то, что их причиной является изменение климата, или на то, что увеличение количества произведенных человеком парниковых газов могло привести к росту вероятности проливных дождей.

Эти вопросы вряд ли занимают сейчас тех, кто пытается спасти свой дом от последствий наводнений.

Однако политики поднимают этот вопрос все чаще. Они указывают на прямую связь между парниковыми газами и наводнениями гораздо чаще, чем это делают многие ученые.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон задал тон дискуссии, когда заявил в парламенте, что “очень” подозревает, что дело в изменении климата.

Глава находящейся в оппозиции партии лейбористов Эд Милибэнд предпредил, что “мы бессознательно движемся к кризису национальной безопасности, вызванному изменением климата”.

Конечно, не все политики согласны с этим. “Остается неясным, привело ли глобальное потепление к некоторому ухудшению погоды. Никто не знает этого”, - заявил в интервью Би-би-си бывший министр финансов Великобритании лорд Найджел Лоусон.

Мнение ученых

Объяснение индивидуальных природных явлений влиянием человека – это новая область исследований. Те, кто занимаются ею, признают, что делать это очень трудно, потому что необходимо учитывать много факторов.

Профессор Брайан Хоскинс, один из ведущих ученых в области климата, суммирует ситуацию так: “Нет простой связи. Мы не можем сказать точно, свидетельствуют ли эти наводнения об изменении климата”.

Он наряду с другими учеными указывает на целый ряд факторов, которые увеличивают вероятность проливных дождей.

Главный из них – очень простая физическая закономерность: поскольку более теплый воздух может содержать больше влаги, очевидно, что нагревание атмосферного воздуха приведет к росту интенсивности осадков.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Нынешняя зима стала самой сырой и ветреной в Британии за 250 лет

Но как много осадков? И где? Признано, что компьютерные модели, которые показывают влияние увеличения концентрации парниковых газов, легче устанавливают связь между парниковыми газами и температурой, чем между этими газами и количеством выпадаемых осадков.

Вы можете подумать, что наверняка Межгосударственная комиссия ООН по изменению климата может разъяснить эту связь на основе последних достижений науки.

Однако, как это часто случается, документы этой комиссии можно трактовать по-разному.

Если вы считаете, что значение глобального потепления преувеличено, то вы обратите внимание сокрее на следующее заключение последнего доклада комиссии:

“По-прежнему недостаточно свидетельств, и в результате недостаточно уверенности в том, что есть признаки увеличения числа и мощности наводнений в глобальном масштабе.”

Попросту говоря, это означает, что число наводнений не увеличивается, вот и все!

Однако если вы считаете изменение климата серьезной проблемой, вы узнаете из того же доклада, что "в Северной Америке и Европе увеличилась частотность и интенсивность осадков”.

Кроме того, Междгосударственная комиссия ООН по изменению климата предсказывает, что “экстремальные осадки” на средних широтах (в том числе в Европе), вероятно, станут более интенсивными и более частыми.

Разве это не объясняет наводнения и ураганы в Великобритании в последнее время? Разве не в этом лежит их причина? Нет, потому что этот сценарий предсказывают “к концу этого столетия”, а не сейчас.

Еще один подход к этой проблеме можно найти в докладе консультационного совета Европейской академии наук, опубликованном в ноябре прошлого года.

Он предсказывает, что на севере Европы “все чаще будут наблюдаться экстремальные осадки и увеличится их интенсивность”, а это означает, что “в будущем вырастет опасность наводнений на большой части территории Европы”.

Нет ответа

Итак, понятно, что следует готовиться к худшему. Однако ни один из этих аргументов не отвечает на вопрос, с которого мы начали – в какой степени произведенные человеком парниковые газы привели к нынешним погодным условиям.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что “очень” подозревает, что дело в изменении климата

В докладе Гидрометцентра Великобритании и Центра экологии и гидрологии говорится, что “пока невозможно точно сказать, что изменения климата вызвали нынешние погодные условия”.

Этот доклад указывает на то, что повышение уровня моря и увеличение числа ураганов в Северной Атлантике cвидетельствуют об изменении климата.

Однако доклад перечисляет еще не объясненные факты, в том числе направление струйного течения, которое, подобно конвейеру, переносит ураганы.

Выступая на мероприятии, посвященном публикации этого доклада, главный исследователь Гидрометцентра Джулия Слинго сделала заявление, которое не появляется в тексте доклада.

“Все свидетельствует о том, что есть связь с изменением климата”, - сказала она.

Не просто “есть некоторые доказательства”, а “все” свидетельствует!

А как быть с тем, что невозможно объяснить направление струйного течения?

Газета Mail on Sunday процитировала ученого Гидрометцентра профессора Мата Коллинса, который заявил, что “нет свидетельств того, что глобальное потепление может изменить направление струйного течения, как это произошло этой зимой”.

Гидрометцентр обнародовал заявление, в котором попытался опровергнуть существование разногласий среди его ученых. Это заявление подтвеждает “неопределенность” движения ураганов в Северной Атлантике, но оно никак не комментирует заявление главного исследователя Джулии Слинго, которое прямо связывает изменение климата и погодные условия последних месяцев.

Помогает ли все это нам понять, что происходит? Нет. Из моего опыта, ученые всегда спорят друг с другом. Так развивается наука.

Тим Осборн – один из экспертов, изучающих климат в университете Восточной Англии, обеспокоен тем, что науку, предсказывающую экстремальные погодные условия, представляют более точной, чем она есть на самом деле.

“В долгосрочной перспективе следует ожидать множество естественных вариаций. В следующие 20 лет повторяемость погодных условий нынешней зимы может уменьшиться или увеличиться. Мы не ожидаем, что это будет постоянное изменение в одном направлении”, - заявил Тим Осборн.

Единственный способ определить влияние человеческой деятельности на погоду – смоделировать сначала первоначальное погодное событие, а потом создать другую модель его с учетом отуствия парниковых газов.

Авторы предыдущего исследования такого рода - например, наводнений 2000 года в Англии, - пришли к заключению, что вызванные человеком изменения климата увеличили вероятность ураганов и штормов, но не установили точно этой зависимости.

Мы имеем дело с понятием увеличения вероятности. Точную связь, может быть, никогда установить и не удастся.

По мере того как население Британии начинает оправляться от наводнений и обдумывает, как обезопасить себя в будущем, люди хотели бы точно знать, стоит ли им ждать новых бедствий.

Однако пока наука не может дать точного ответа на этот вопрос.