Под Лондоном умерла Пичес, дочь музыканта Боба Гелдофа

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Под Лондоном в возрасте 25 лет умерла телеведущая Пичес Гелдоф. Об этом сообщил ее отец - музыкант Боб Гелдоф. "Не описать словами нашу боль. Она была самой активной, смешной, умной, находчивой и самой чокнутой из нас", - сказал он.

По сообщению полиции, смерть Пичес Гелдоф в настоящее время считается "необъяснимой и скоропостижной", а причины кончины устанавливаются. Она скончалась в своем доме в графстве Кент.

Пичес Гелдоф родилась в 1989 году и уже в 15 лет начала свою карьеру в СМИ, став автором колонки в журнале Elle.

В 16 лет она уже жила самостоятельно, а ее статьи печатали Telegraph и Guardian. Также она вела программу на телеканале ITV2. Помимо этого, Пичес добилась успехов в качестве фотомодели.

Она была замужем за музыкантом Томасом Коэном, у них двое маленьких сыновей. Коэн заявил, что они навсегда сохранят любовь к ней.

Баловалась с наркотиками

Пичес Гелдоф потеряла свою мать, когда ей было 11 лет. Телеведущая Пола Йейтс скончалась в 2000 году от передозировки наркотиков.

В 2012 году в интервью журналу Elle Пичес сказала, что несколько лет не могла смириться со смертью матери.

"Я помню день смерти матери, и мне до сих пор тяжело говорить об этом. Я просто попыталась в себе это задавить. Я пошла в школу на следующий день, потому что у моего отца есть девиз "сохраняй спокойствие и не останавливайся". Поэтому мы пошли в школу, как будто ничего не случилось… Я не плакала на ее похоронах. Я не могла ничего выразить, все во мне онемело", - сказала она тогда.

Пичес говорила, что в подростковом возрасте баловалась с наркотиками, но это не стало чем-то неуправляемым.

Она была замужем за рок-музыкантом Максом Драмми, но в 2009 году после шестимесячного брака пара решила расстаться.

Последняя запись в ее микроблоге Twitter была сделана в воскресенье. В ней она поделилась своей детской фотографией, где она запечатлена на руках у матери.