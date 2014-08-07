Директор Би-би-си: ведущий Top Gear Кларксон не расист
Глава телевидения Би-би-си Данни Коэн заявил, что не считает ведущего телепрограммы Top Gear Джереми Кларксона расистом.
"Не является секретом, что программа Top Gear переживала в последние месяцы серьезные проблемы, - говорится в письме Коэна, направленном в редакцию газеты Guardian. - Хотя Джереми и я не согласны в вопросе о формулировках, которые некоторые сочли оскорбительными, я не считаю ни его, ни его коллег по программе расистами".
В мае Кларксону было выдано последнее предупреждение в связи с использование неприемлемых выражений в телепрограмме.
Позднее Кларксон извинился за свое поведение. На прошлой неделе регулирующий орган Ofcom постановил, что Кларксон нарушил правила Би-би-си, употребив расистское выражение в ходе специального выпуска программы Top Gear в Бирме.
"Уникальное мировоззрение"
Коэн недавно провел внутреннюю ревизию программы, которую он в своем письме в газету называет "проверкой состояния здоровья".
"Би-би-си воспринимает возникшие недавно проблемы крайне серьезно, - пишет Коэн. - Я постарался внушить эту мысль всем, связанным с программой.
"Я провел внутреннюю проверку состояния дел в редакции с тем, чтобы устранить возможные проблемы", - заверил Коэн.
Это расследование, которое к настоящему времени завершено, включало беседы с другими ведущими программы - Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем.
Коэн написал в своем письме, что желал бы сохранения программы с ее уникальным взглядом на мир, но что подобные проблемы никому не нужны.
Он выразил уверенность в том, что коллектив программы сделает все, чтобы обеспечить дальнейший ее успех у миллионов поклонников во всем мире.
В опубликованном ранее газетой Guardian сообщении говорилось, что генеральный директор Би-би-си Тони Холл спас Джереми Кларксона от дисциплинарного взыскания в связи с майским инцидентом, несмотря на требования наказать его, выдвинутые другими членами руководства корпорации, в том числе Коэном.