Директор Би-би-си: ведущий Top Gear Кларксон не расист

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Данни Коэн, в прошлом руководитель телеканала Би-би-си-1, не считает Кларксона расистом

Глава телевидения Би-би-си Данни Коэн заявил, что не считает ведущего телепрограммы Top Gear Джереми Кларксона расистом.

"Не является секретом, что программа Top Gear переживала в последние месяцы серьезные проблемы, - говорится в письме Коэна, направленном в редакцию газеты Guardian. - Хотя Джереми и я не согласны в вопросе о формулировках, которые некоторые сочли оскорбительными, я не считаю ни его, ни его коллег по программе расистами".

В мае Кларксону было выдано последнее предупреждение в связи с использование неприемлемых выражений в телепрограмме.

Позднее Кларксон извинился за свое поведение. На прошлой неделе регулирующий орган Ofcom постановил, что Кларксон нарушил правила Би-би-си, употребив расистское выражение в ходе специального выпуска программы Top Gear в Бирме.

"Уникальное мировоззрение"

Коэн недавно провел внутреннюю ревизию программы, которую он в своем письме в газету называет "проверкой состояния здоровья".

"Би-би-си воспринимает возникшие недавно проблемы крайне серьезно, - пишет Коэн. - Я постарался внушить эту мысль всем, связанным с программой.

"Я провел внутреннюю проверку состояния дел в редакции с тем, чтобы устранить возможные проблемы", - заверил Коэн.

Это расследование, которое к настоящему времени завершено, включало беседы с другими ведущими программы - Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэйем.

Коэн написал в своем письме, что желал бы сохранения программы с ее уникальным взглядом на мир, но что подобные проблемы никому не нужны.

Он выразил уверенность в том, что коллектив программы сделает все, чтобы обеспечить дальнейший ее успех у миллионов поклонников во всем мире.

В опубликованном ранее газетой Guardian сообщении говорилось, что генеральный директор Би-би-си Тони Холл спас Джереми Кларксона от дисциплинарного взыскания в связи с майским инцидентом, несмотря на требования наказать его, выдвинутые другими членами руководства корпорации, в том числе Коэном.