Референдум: Шотландия решила остаться в составе Британии

На референдуме 18 сентября шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве, большинством голосов отвергнув независимость.

"Нет" независимости сказали 2 001 926 человек (55%), в то время как "за" проголосовали 1 617 989 человек (45%). Явка на референдуме была рекордной: 84,5%. Оплотом сторонников независимости стали всего четыре округа из 32, среди которых, конечно, выделяется Глазго ("да" – 53,5%, 194779 человек). Сайт bbcrussian.com вел прямую трансляцию этого исторического события.

Сразу после официального объявления результатов рано утром в пятницу первый министр Шотландии Алекс Салмонд, главный энтузиаст и инициатор референдума, признал выбор народа и призвал к этому остальных. Многие обозреватели считают, что подготовка к референдуму стала звездным часом Салмонда как политика.

Сам Салмонд объявил об уходе в отставку, сказав, что работа в правительстве была почетной обязанностью всей его жизни. По его словам, мечта о независимости Шотландии "не умрет никогда".

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, чья политическая судьба висела на волоске, заявил, что счастлив от того, что Соединенное Королевство осталось единой страной, и подчеркнул, что план дальнейшего укрепления самоуправления для Шотландии будет готов уже к январю. Премьер добавил, что остальные части Британии – Англия, Уэльс и Северная Ирландия - также заслуживают расширения самостоятельности в их собственных делах, и этим намекнул на конституционные изменения.

Результат голосования в Шотландии был с облегчением воспринят многими как в самой Великобритании, так и в мире. Валлийские и североирландские политики были обрадованы тем, что Великобритания не лишится Шотландии, председатель Европарламента Мартин Шульц и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявили, что уважают выбор, сделанный шотландским народом. Кроме того, Расмуссен выразил уверенность в том, что Соединенное Королевство продолжит играть ведущую роль в сохранении сильного Альянса.

Реакция рынков была положительной – фунт стерлингов значительно укрепился относительно евро и доллара, биржевые индексы подросли, а крупный банк Royal Bank of Scotland заявил, что не будет переводить свою штаб-квартиру из Шотландии в Англию.

Не особенно расстроенными оказались и те в Европе, кто наблюдал за референдумом, примеряя его на себя. Так, представитель каталонского движения за независимость, которое добивается от испанских властей права провести такой же плебисцит, заявил, что шотландское голосование стало прецедентом. Это успех демократии, сказал он, когда нации предоставлено право голосованием решать свою судьбу.

Довольно предсказуемую реакцию референдум вызвал в России. Если пользователи соцсетей предпочитали иронизировать и предлагать в помощь шотландцам Чурова, то некоторые политики на полном серьезе сравнивали Шотландию с Крымом (и, естественно, не в пользу Шотландии).

Сторонникам и противникам независимости внутри самой Шотландии придется теперь договариваться, как дальше жить вместе. Сейчас одни ликуют, у других – глубокое разочарование. Но результат референдума стал определяющим для будущего Шотландии и всего Соединенного Королевства – возможно, как заметил Алекс Салмонд, "на всю жизнь".

Как написала дипломатический корреспондент Би-би-си Бриджет Кендалл, мир внимательно наблюдает, как Британия продолжает выдерживать тест на демократию - цивилизованно, без восстаний и стрельбы. Да, во многих странах могут счесть невероятным, как вообще Вестминстер мог позволить шотландцам провести такое голосование. Но бывший британский посол сэр Стивен Уолл подчеркивает: это показывает, что британская демократия жива и здорова.

