Семисантиметровая пиявка месяц жила в носу британки

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Жительница Эдинбурга после путешествия по Юго-Восточной Азии обнаружила в своем носу пиявку длиной 7,5 см, которая жила там около месяца.

24-летняя Даниэла Ливерани несколько недель страдала от кровотечений из носа, предполагая, что их причина – лопнувший после аварии на мотоцикле сосуд.

В прошлый четверг Ливерани, принимая душ, неожиданно для себя осознала, что нечто черное, извивающееся в ее ноздре, является живым существом.

Встревоженная девушка немедленно обратилась в неотложную помощь. Медики извлекли паразита при помощи зажимов и пинцета.

Кольцевые сегменты

Долгое время Ливерани убеждала себя, что ее ноздря заблокирована сгустком крови, несмотря на то, что пиявка периодически шевелилась.

Правда стала очевидной лишь после того, как паразит показался из ноздри.

"Я вышла из душа, протерла запотевшее зеркало, взглянула на себя внимательно и обнаружила на той штуке, что показалась из моей ноздри, кольцевые сегменты", - рассказала пострадавшая в интервью Би-би-си.

Ливерани предполагает, что пиявка попала ей в нос примерно месяц назад во время поездки по Вьетнаму и Камбодже – не исключено, что во время купания в местных водоемах.