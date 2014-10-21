Выступление Валерии в Лондоне встретили протестами

Image caption У стен Альберт-холла собрались противники Валерии

"Вата! Вата! - размахивая украинскими флагами, скандировали десятки людей в адрес публики, торопящейся во вторник вечером на концерт в лондонский Альберт-холл. - Нет кровавому концерту!"

"Идиоты проплаченные, - бормотали в ответ некоторые из зрителей, ускоряя шаг. - Вот же делать людям нечего".

Концерт "Валерии и друзей" в лондонском Альберт-холле сопровождался сразу двумя демонстрациями, объединенными в одну акцию протеста.

Первую организовала группа живущих в Лондоне россиян, которые пытались не пустить в Британию артистов, публично поддерживающих политику России в отношении Украины.

Движение "Говорите громче" направило в адрес британского МВД петицию с требованием отказать артистам в выдаче виз, под которой подписались более 4000 человек.

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К россиянам присоединились активисты "Лондонского Евромайдана" - представители украинской диаспоры, также недовольные публичными высказываниями Валерии и Иосифа Кобзона по поводу конфликта на юго-востоке Украины и их поддержкой политики Владимира Путина.

Украинские активисты направили письмо директору Альберт-холла Крису Коттону, призывая его отменить концерт "Валерии и друзей", так как его проведение может "навредить репутации" одного из самых известных концертных залов мира.

Как утверждается в письме, Валерия и Кобзон "открыто поддерживают террористические организации – "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", против лидеров которых введены санкции Евросоюза".

Иосиф Пригожин, продюсер и муж певицы, несколько раз заявлял, что концерт в Лондоне не имеет отношения к политике, а организаторы акций протестов просто зарабатывают политические очки.

"Печально, что культурное мероприятие политизируют, - цитирует Пригожина РИА Новости. - И человек, который стоит на сцене, - он поет о любви, а не о политике".

Валерия и почти все друзья

Подготовка в выступлению российских исполнителей в британской столице была масштабной и явно дорогостоящей.

Правообладатель иллюстрации RIANovosti Image caption Валерия не раз высказывалась в поддержку президента Путина

Огромные афиши, анонсировавшие "единственный концерт" (One night only!) Валерии и друзей, появились в лондонской подземке за несколько месяцев. Чуть позже аналогичные постеры меньшего размера украсили вагоны пригородных поездов и даже знаменитые лондонские черные кэбы.

В итоге, несмотря на все попытки активистов отменить концерт, российские артисты все же выступили в Лондоне. Однако не обошлось без накладок.

Во-первых, в концерте не смог принять участие самый именитый из "друзей Валерии" - Иосиф Кобзон. Официально певец не прилетел в Лондон, так как у него в последний момент возникли проблемы со здоровьем. Однако организаторы акции протеста у Альберт-холла утверждают, что 77-летний Кобзон испугался возможных неприятностей на границе.

Во-вторых, как рассказал Иосиф Пригожин, семью самой певицы продержали на границе восемь часов. Столько, по словам продюсера, заняла проверка документов в аэропорту Хитроу.

"Если рассказать, что нам пришлось вчера пережить, вы не поверите, - написал муж певицы об этом инциденте в соцсети Instagram. - Я рад, что мы преодолели барьер несправедливости и нечестности. Может, расскажем об этом позже".

В-третьих, сорвалось выступление сына Валерии Арсения Шульгина. В программе концерта он был заявлен как исполнитель нескольких фортепианных произведений Грига. Однако уже на границе юноше якобы объявили, что в 15 лет он не имеет права на работу, и в страну его пустят только при том условии, что на сцену он не выйдет.

"Мы, честно говоря, не ожидали такого и страшно расстроены, - цитирует Пригожина РИА Новости. - Просто оторвались на ребенке, как говорится. Я понимаю, что английским властям самим бы не хотелось так поступать. Но вот некоторые товарищи, которые пишут разного рода антироссийские петиции… Просто каждый ищет повод себя разрекламировать".