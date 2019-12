Выступление Валерии в Лондоне встретили протестами

"Вата! Вата! - размахивая украинскими флагами, скандировали десятки людей в адрес публики, торопящейся во вторник вечером на концерт в лондонский Альберт-холл. - Нет кровавому концерту!"

"Идиоты проплаченные, - бормотали в ответ некоторые из зрителей, ускоряя шаг. - Вот же делать людям нечего".

Концерт "Валерии и друзей" в лондонском Альберт-холле сопровождался сразу двумя демонстрациями, объединенными в одну акцию протеста.

Первую организовала группа живущих в Лондоне россиян, которые пытались не пустить в Британию артистов, публично поддерживающих политику России в отношении Украины.

Движение "Говорите громче" направило в адрес британского МВД петицию с требованием отказать артистам в выдаче виз, под которой подписались более 4000 человек.

