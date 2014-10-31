Хэллоуин в Британии: как отвадить злых духов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зажженную бочку с дегтем несут на спине в ежегодном "Празднике бочки" в деревне Оттери Сент Мэри

Заканчивается октябрь. Супермаркеты набиты тыквами, а магазины одежды – "скелетами" и "ведьмами", которых разбирают с завидной быстротой. К сожалению, чисто английские традиции осенних и зимних месяцев несколько потерялись на фоне американизированной версии Хэллоуина.

А ведь таких традиций – от забавных до несколько странных – предостаточно.

В одной деревне в Девоне каждый год по главной улице проходит процессия мужчин, несущих бочонки с горящим дегтем. В другом месте корни яблонь поливают свежим сидром. А есть и такие городки, где проделывают ритуал под названием "выпечка душ", чтобы отвратить злых духов.

В графстве Сомерсет есть деревушка под названием Хинтон Сент-Джордж, в которой жива традиция вырезания фонарей из крупных овощей, очень похожая на сегодняшний Хэллоуин.

Так называемая "Ночь фонарей" приходится на последний четверг октября. В этот день все дети выходят на улицу с традиционными фонарями, только вырезают их не из тыквы, а из гигантской кормовой свеклы. Дети с зажженными свеклами обходят деревню, останавливаясь в ключевых точках, чтобы исполнить специальную "Фонарную песню" – Punkie Song:

"Адам не поверил, и Ева не знала

Что ночь фонарей в деревне настала

Дай-ка мне свечку или конфетку

А если их нету, то дай монетку".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Ночь фонарей" празднуют в одном-единственном месте: деревне Хинтон Сент-Джордж в графстве Соммерсет

Однако к духам умерших эти фонари не имеют никакого отношения. По одной из версий традиция зародилась из-за нескольких перебравших алкоголя селян.

Местный историк Чарльз Бёрд рассказывает о ней так: "Мужчины деревни отправились на ярмарку в местечко Чиззлборо, где-то за 4 мили от Хинтона Сент-Джорджа, где как следует выпили. Женщины отправились им навстречу, чтобы благополучно доставить загулявших мужей по домам. А поскольку было уже совсем темно и дул сильный ветер, то они и поставили зажженные свечки внутрь вырезанных свёкл, чтобы ветер не задувал огонь".

В целом, однако, английские фольклорные традиции, приходящиеся на осенние месяцы, в подавляющем большинстве связаны с празднованием урожая и оказания уважения умершим.

Фотограф Сара Хэннант запечатлела многие народные традиции в своей книге "Ряженые, Майские деревья и молочницы.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Представление души" устраивают в Чешире 1 ноября. Важную роль играет деревянная лошадиная голова на длинном шесте

"Я заметила – написала она, - что освещение темноты, чтобы найти дорогу или отпугнуть злых духов лежит в основе многих фольклорных обычаев".

"Многие современные фестивали, в том числе и Хэллоуин, происходят от более ранних традиций".

Она называет конец осени и начало зимы "темным временем". Традиционные народные верования представляли год как вращающееся колесо с постоянной сменой света и тьмы. Конец октября и ноябрь знаменуют конец лета и начало долгих зимних темных месяцев.

Празднование Хэллоуина 31 декабря имеет корни в языческом кельтском празднике Самхейн (встречается также и название Самайн) в честь сбора урожая, и в христианским Дне всех святых, когда в церквях традиционно возносились молитвы за души умерших.

"Самхейн всегда считался временем, когда всяческая нечисть обретала особую силу. Грань между повседневным миром и миром потусторонним в это время изрядно истончалась. Поэтому во многих культурах именно в это время года чтили предков и приветствовали духов", - говорит Сара Хэннант.

В Чешире существует своя традиция - Souling, [в очень приблизительном переводе "представление души"]. Ряженые актеры дают небольшое представление каждый год, в День всех святых 1 ноября.

Один из участников труппы, Джон Доувер, говорит, что пьеса была задумана, чтобы защитить местное население от пришлых людей и злокозненных духов.

"Наша пьеса длится каких-то 10 минут, и в ней действуют Святой Георгий, комический персонаж - Турецкий Воин, Старуха, которую всегда играет мужчина, вечно мучимый сомнениями Крошка Джерри, Пьяный Доктор и традиционный трехногий Чеширский Конь со своим всадником", – рассказывает Джон.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Злых духов можно отпугнуть, постреляв по яблоням, но так, чтобы не повредить само дерево

"Представления душ" были очень распространены вплоть до XIX века. Из сохранившихся самые знаменитые показывают в Антробусе, Комбербахе и Ворбёртоне [деревня в графстве Чешир]".

Эти представления имеют и еще одно название: soul caking [еще один очень приблизительный перевод: "душевная выпечка"]. Дело в том, что ряженые в конце пьесы раздавали зрителям традиционные сладости под названием "печенья души". А поскольку почти любая традиция базируется на еще более древней традиции, есть мнение, что раздача сладостей восходит к средневековому обычаю раздавать пироги нищим, чтобы почтить память умерших.

На востоке графства Кент представляют похожую пьесу. Ключевую роль в этом действе играет лошадиная голова (муляж, разумеется) на длинном шесте. Каждый год за 4 дня до Рождества эти выступления происходят в деревнях Сарре и Сент-Николас-эт-Уэйд.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Ритуальное "Сжигание старого года" во время праздника "Аллендейлский адский огонь"

Труппа, составленная из жителей деревни, вооруженная деревянной лошадиной головой, обходит все местные пабы, в каждом из которых играет пьесу о жизни, смерти и воскрешении.

Некоторые ученые считают это старой англо-саксонской традицией, в которой лошадь символизировала души умерших предков.

Борьба со злыми духами в январе перемещается во фруктовые сады на юге Англии, где процветает традиция "ублаготворения" яблонь.

В Западном Сассексе на корни деревьев льют яблочный сидр, чтобы подвигнуть добрых духов поспособствовать богатому урожаю яблок на следующий год.

На всякий случай, по яблоням, но так, чтобы не повредить сами деревья, стреляют из ружей, чтобы отпугнуть всякую нечисть.

Важное место в зимнем фольклорном календаре занимают и традиции по встрече нового года. В городке Аллендейл в графстве Нортумберленд каждый год 31 декабря проходит церемония под названием "Аллендейлский адский огонь", происхождение которой историки относят к раннему средневековью.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Ряженые с зажженными факелами плывут на лодке в ходе традиционного ритуала в графстве Саффолк

Процессия мужчин, несущих на голове горящие бочонки из под виски, проходит через главную площадь, видимо для того, чтобы ритуально спалить старый год.

В это время другая группа мужчин с разрисованными лицами активно дурачится у жилых домов, чтобы привлечь удачу на год следующий.

В Бекклзе, в Саффолке, танцоры из фольклорной группы "Старая слава", намазав лица черной краской, прямо на лодке приплывают в старую таверну Locks Inn, где традиционно отмечают день зимнего солнцестояния при помощи зажжённых факелов.

И хотя большинство английских народных традиций действительно восходит к языческим временам или раннему средневековью, некоторые из них родились как народная реакция на неудавшийся "Пороховой заговор" в самом начале XVII века.

Каждый год 5 ноября по всей стране сжигают соломенные чучела Гая Фокса. Самые знаменитые "пороховые торжества" проводятся в городе Льюис в Восточном Сассексе.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Каждый год в Льюисе по улицам проносят горящие кресты в память о 17 сожженных протестантских мучениках

По городу проносят 17 горящих крестов в память о 17 протестантских мучениках, сожженных на главной площади в царствование королевы Мэри, фанатичной католички.

Но наиболее активно "Пороховой заговор" отмечает графство Соммерсет, где шествия с факелами перемещаются из одного города в другой, начиная с Бриджуотера и заканчивая в Уэстоне-сьюпер-мэре, захватывая по дороге и всем известный Гластонбери.

На этом фестивале ежегодно присутствуют сотни тысяч людей, его считают одной из самых многолюдных иллюминированных процессий в мире.

В Девоне торжественное спасение короля и парламента от заговорщиков Гая Фокса особым образом отмечается в небольшом городке Оттери Сент.

В состязании принимают участие исключительно местные уроженцы, которые должны пробежать по улицам города с горящими бочонками на спине. Победителем считается тот, кто дольше всех выдержал огненный груз, который при этом не развалился от огня и бега.

Раньше жители Оттери Сент Мэри просто-напросто пинали и катили по улицам горящие бочонки, но кому-то это показалось слишком скучным, и пылающие снаряды переместились на спины.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Карнавал в Соммерсете - одна из самых многолюдных иллюминированных процессий в мире

К сожалению, именно этой традиции скоро может наступить конец.

В прошлом году небольшие ожоги получили 16 человек. И стоимость страховых взносов для организаторов этого соревнования все растет.

Один из них, Эндрю Уэйд, считает, что ни в коем случае нельзя дать традиции зачахнуть из-за бюрократических препон.

"Самая страшная угроза традициям исходит от тех, кто отказывается нести ответственность за свои поступки!", - говорит Уэйд.

Если вам хочется встретить зиму, прыгая через костер, или отпугнуть злых духов, пронеся по городу горящую бочку, милости просим.

Но постарайтесь все-таки не навредить ни себе, ни зрителям.