Аргентина рассержена на Top Gear из-за номерного знака

Image caption Ведущие передачи Top Gear уверяют, что номер H982FKL - чистая случайность

Аргентина выразила недовольство тем, как Би-би-си отреагировала на критику по поводу специального выпуска передачи Top Gear, снятого в этой стране.

Ведущие передачи во главе с Джереми Кларксоном были вынуждены прекратить съемки из-за протестов по поводу номера одной из машин, который напомнил аргентинцам о войне на Фолклендах.

Посол Аргентины в Лондоне Алисия Кастро заявила, что ответ, полученный ею от директора телевидения Би-би-си Дэнни Коэна, был неудовлетворительным.

В письме, адресованном Совету попечителей Би-би-си, Алисия Кастро заявила, что поведение Джереми Кларксона в Аргентине явно не соответствовало редакционным стандартам Би-би-си.

Автомобиль Porsche 1982 года выпуска имел регистрационный номер H982FKL. Некоторые аргентинцы увидели в этом намек на войну между Великобританией и Аргентиной 1982 года за Фолклендские острова.

Би-би-си и Кларксон утверждают, что выбор автомобильного номера был абсолютно случайным и не таил в себе никакого злого умысла.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Номерной знак на этом Porsche стал причиной международного скандала

Алисия Кастро, в свою очередь, привела пример хорошего двустороннего сотрудничества в сфере охраны живой природы, выразив надежду, что эта работа будет процветать и в будущем.

"Есть прекрасный опыт сотрудничества между Би-би-си и Аргентиной. Передачи Би-би-си "Гиганты, шагающие по Земле" и "Патагония" - лишь некоторые недавние примеры того, как съемочные группы пользовались гостеприимством аргентинского народа и успешно сотрудничали с аргентинцами и правительством в ходе съемок на местах", - написала Алисия Кастро.

"Я уверена, что вы дорожите этими отношениями так же, как и мы, и мы надеемся, что оно будет процветать в будущем", - заявила она в письме председателю попечительского совета Би-би-си.