В Британии может быть до 13 тысяч рабов

Правообладатель иллюстрации SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Жертвами современной работорговли в Британии становятся не только иностранцы

В Великобритании может быть от 10 до 13 тысяч жертв рабства - намного больше, чем считалось прежде, следует из анализа министерства внутренних дел страны.

Под современными рабами понимают женщин, принуждаемых к проституции, жертв домашнего заточения, людей, попавших в долговую зависимость, а также тех, кого принуждают работать на фабриках, в поле или на рыболовецких судах.

По словам представителей британского МВД, рабами в Британии являются граждане более 100 стран, в основном Албании, Нигерии, Вьетнама и Румынии, а также взрослые и дети, родившиеся в Британии.

В прошлом году Национальное агентство по борьбе с преступностью оценивало число жертв рабства в Великобритании в 2744 человек.

Эта цифра была получена на основании данных полиции, пограничного ведомства и благотворительных организаций Британии.

Однако министерство внутренних дел изменило методологию подсчета, включив туда и данные о людях, которые не могли попасть в поле зрения агентства по борьбе с преступностью.

Закон о борьбе с современным рабством в настоящее время проходит процедуру утверждения в парламенте. Он должен позволить более эффективно защищать жертв торговли людьми в Англии и Уэльсе. Аналогичные меры также планируют принять Шотландия и Северная Ирландия.

Британское МВД, в частности, намерено разместить в крупнейших портах и аэропортах страны специалистов, которые могли бы выявлять потенциальных жертв торговли людьми.