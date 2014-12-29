Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Заболевшую лихорадкой Эбола изолировали в специальном блоке больницы в Глазго

Шотландское правительство подтвердило, что в Глазго зарегистрирован случай заболевания смертельно опасной лихорадки Эбола.

Вирус был диагностирован в госпитале Gartnavel у пациента, недавно вернувшегося из Сьерра-Леоне. По данным источников Би-би-си, это женщина.

Она прилетела в Шотландию из Сьерра-Леоне вечером воскресенье после пересадок в Касабланке (Марокко) и лондонском аэропорте Хитроу.

В 7.50 по Гринвичу больную изолировали в специальном блоке для инфекционных больных.

В настоящее время изучаются все возможные контакты пациента. В то же время в шотландском правительстве отметили, что заболевание было диагностировано на ранней стадии, поэтому риск возможного заражения людей очень низок.

Как сообщила на пресс-конференции первый министр Шотландии Никола Стурджен, больная была доставлена в больницу со всеми необходимыми в таких случаях мерами предосторожности и не контактировала с другими пациентаки клиники.

Тем временем, авиакомпания British Airways, рейсом которой BA1478 из Лондона женщина прилетела в Глазго, уже заявила, что сотрудничает с властями.

Врачи готовы

"Шотландия готовилась к подобной возможности с начала вспышки в Западной Африке, и я уверен, что мы хорошо подготовлены", - заявил первый министр Шоталндии Никола Стерджен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Осенью в Великобритании прошли учения по борьбе с Эболой

Осенью в Великобритании прошли учения, в ходе которых проверялась способность властей и органов здравоохранения справиться с возможной вспышкой лихорадки Эбола.

В течение восьми часов актеры в разных частях страны симулировали симптомы этого заболевания, чтобы проверить реакцию скорой помощи, больниц и местных властей.

Согласно протоколу, пациент как можно быстрее должен быть доставлен в изолированный блок в Королевский свободный госпиталь в Лондоне.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от лихорадки Эбола в Западной Африке умерли более 7,5 тысяч человек.

Успешный опыт

С осени этого года в аэропортах Лондона начали проводить проверки на возможность заражения вирусом Эбола пассажиров, прибывающих в Британию из стран Западной Африки.

Пациент в Глазго - это первый случай, когда Эбола была диагностирована на территории Великобритании.

Однако британские врачи уже имеют некоторый опыт лечения этой болезни. Ранее в лондонской больнице прошел лечение британский медработник Уилл Пули, который работал в Сьерра-Леоне и там же был диагностирован.

Его лечение было успешным, Уилл Пули полностью выздоровел и вернулся в Африку, чтобы продолжать свою работу по предотвращению распространения эпидемии.