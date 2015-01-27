Литвиненко мог быть отравлен в Лондоне с третьей попытки

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Александр Литвиненко умер от отравления радиоактивным веществом полоний-210

В Лондоне начались судебные слушания по итогам общественного расследования причин смерти бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в ноябре 2006 года.

Как стало известно Би-би-си, следствие считает, что Литвиненко был убит с третьей попытки.

Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в лондонской больнице "Юниверсити колледж" от отравления радиоактивным веществом полоний-210, добавленным, как полагают британские спецслужбы, в чай, который Литвиненко выпил во время встречи с бывшими сотрудниками ФСБ Андреем Луговым (ныне депутат Госдумы от ЛДПР) и Дмитрием Ковтуном. Оба они отрицают причастность к убийству Литвиненко.

Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Гордон Коррера передает со ссылкой на материалы следствия, что оставленный в Лондоне радиоактивный след указывает на то, что было совершено три попытки отравить Литвиненко, и лишь последняя из них оказалась успешной.

Британская сторона ранее обвиняла Россию в причастности к гибели Литвиненко, но Москва постоянно отрицала эти обвинения.

Главная цель общественного расследования – ответить на вопрос, были ли российские власти причастны к гибели Литвиненко.

Роль России

Вдова покойного Марина Литвиненко надеется, что слушания прольют свет на этот, как цитирует Ассошиэйтед пресс ее адвоката, "акт спонсируемого государством ядерного терроризма на улицах Лондона".

Часть слушаний пройдет в закрытом режиме. Как заявил судья Роберт Оуэн, которого цитирует агентство, "неизбежно" фрагменты его заключительного доклада будут засекречены по соображениям безопасности.

Тем временем журнал Newsweek в статье, приуроченной к началу слушаний, высказывает предположение, что Россия может оказаться непричастной к убийству Литвиненко.

Однако на прошлой неделе британская газета Daily Telegraph сообщила, что американские спецслужбы перехватили переписку, из которой можно сделать вывод, что за убийством Литвиненко стоит Россия.

В распоряжении Агентства национальной безопасности находится электронная переписка между некими людьми, находившимися в момент гибели Литвиненко в Лондоне и Москве. Улики были переданы британским властям.

Источник издания сообщил, что следствие подтвердило наличие такой переписки, однако она не может быть использована в суде. По словам источника, британские власти уверены, что убийство было совершено по указанию российских властей.

В преддверии начала слушаний Марина Литвиненко сообщила, что незадолго до смерти, находясь в больнице, ее супруг сказал, что во всем, что с ним случилось, виноват Владимир Путин.