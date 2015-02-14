Бенедикт Камбербэтч женится на Софи Хантер

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Бенедикт Камбербэтч с невестой Софи Хантер

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный, среди прочего, по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, женится в День святого Валентина.

Невестой 38-летнего актера стала Софи Хантер. В начале ноября пара разместила короткое сообщение о помолвке в газете Times в секции частных объявлений. "Мистер Б.Т. Камбербэтч и мисс С.И.Хантер: объявлено о помолвке между Бенедиктом, сыном Ванды и Тимоти Камбербэтч из Лондона, и Софи, дочери Кэтрин Хантер из Эдинбурга и Чарльза Хантера из Лондона", - говорилось в объявлении. По словам Камбербэтча, он опубликовал сообщение, следуя традиции, и сделал бы это, даже если бы не был известным актером.

Церемония бракосочетания, на которой будут присутствовать лишь родственники и близкие друзья Камбербэтча и Хантер, по многочисленным, но официально не подтвержденным сообщениям, пройдет на острове Уайт на юге Англии.

Как пишет газета Sun, пара хотела сохранить событие в тайне.

Кроме того, как напоминает Telegraph, актер еще в прошлом месяце утверждал, что свадьба будет нескоро. Тогда он сказал, что намерен сфокусироваться на работе. Таким образом, полагает газета, Камбербэтч лишь хотел опровергнуть слухи, что свадьба состоится в ближайшее время.

Газета Sun сообщает, что в роли шафера выступит актер Мартин Фримен, сыгравший роль доктора Ватсона в сериале "Шерлок".

Об отношениях между Камбербэтчем и театральным режиссером Хантер известно немного. До объявления о помолвке пара всего лишь один раз появилась на публике - в июне во время Открытого чемпионата Франции по теннису. После сообщения о грядущей свадьбе Камбербэтч и Хантер сообщили о том, что они ждут ребенка.

38-летнему Камбербэтчу прочат "Оскара" за роль британского математика и шифровальщика Алана Тюринга в фильме "Игра в имитацию", который вышел в российский прокат в начале февраля.