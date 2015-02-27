Поп-певец Гари Глиттер получил 16 лет за педофилию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Семидесятилетний Глиттер не выказал никаких эмоций, когда судья огласил приговор

Британский музыкант Гари Глиттер, настоящее имя которого Пол Гадд, был приговорен к 16 годам заключения за преступления сексуального характера по отношению к трем несовершеннолетним девочкам. События, о которых шла речь в суде, произошли между 1975-м и 1980 годами.

На процессе в суде Саутворка, южного района Лондона, Глиттер был признан виновным в попытке изнасилования, сексуальных домогательствах и сексуальных отношениях с девочкой моложе 13 лет.

Семидесятилетний Глиттер не выказал никаких эмоций, когда судья огласил приговор.

Судья Алистер Маккрит сказал, что Глиттер не продемонстрировал, что он хоть как-то искупил свою вину. Он добавил, что его преступления "глубоко повлияли" на жизнь его жертв.

"Вы нанесли им настоящие и неизгладимые раны, и вы сделали это лишь ради удовлетворения своих собственных сексуальных побуждений", - заявил судья Маккрит.

Адвокат Глиттера заявила в суде, что ее клиент подвергался постоянной травле в прессе, после того как в 2006 году он был арестован, а затем признан виновным во Вьетнаме за сексуальные надругательства над девочками 11 и 12 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В 2006 году Гарри Глиттер был признан виновным во Вьетнаме за сексуальные отношения с девочками 11 и 12 лет

В 2008 году Гарри Глиттера выпустили из вьетнамской тюрьмы, после чего он вернулся в Великобританию.

По словам адвоката Салли Беннетт-Дженкинс, за последние 10 лет Глиттер вел все более изолированный от остального общества образ жизни, и что он не мог ходить по улице без того, чтобы не услышать оскорблений в свой адрес.

Детская порнография

Пик популярности Гари Глиттера пришелся на середину 1970-х.

В октябре 2012 года бывшего глэм-рокера задержали в рамках расследования по делу бывшего ведущего Би-би-си Джимми Сэвила, которого посмертно уличили в многочисленных преступлениях сексуального характера.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пик музыкальной карьеры Глиттера пришелся на 1970-е годы

В суде были заслушаны показания о том, что одной из его жертв не было и 10 лет, когда Гари Глиттер попытался ее изнасиловать в своем лондонском особняке в 1975 году.

По ее словам, певец пробрался в ее постель, и ей удалось от него избавиться, лишь плотно закутавшись в простыни и одеяло, после чего пьяный Глиттер уснул в ее постели, а она сама пряталась в ванной комнате.

Женщина сказала в суде, что до этого инцидента она несколько раз была в особняке Глиттера.

Согласно материалам, оглашенным в суде, в 1979-м или 1980 году Гари Глиттер также сексуально надругался над двумя другими девочками, одной из которых было 12 лет, а второй 13 или 14. Он пригласил их в свою гримерную. Сам экс-певец утверждает, что не мог сделать ничего предосудительного, так как в тот момент он чистил свой парик.

В 1999 году Глиттер был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как он признался, что хранил тысячи порнографических фотографий несовершеннолетних детей.