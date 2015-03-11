В Британии одобрен запрет брендинга на сигаретах

Правообладатель иллюстрации Other Image caption Так c 2016 года будут выглядеть все пачки сигарет в Великобритании

Палата общин британского парламента одобрила введение унифицированной сигаретной пачки. С 2016 года все сигаретные пачки в Великобритании будут выглядеть одинаково - после одобрения Палатой лордов.

Если решение одобрит Палата лордов, сигареты всех марок в Англии будут продаваться в одинаковых пачках коричневого цвета с надписями и изображениями, предупреждающими о вреде курения.

В Ирландии такое решение было принято несколькими месяцами ранее. А в Австралии унифицированные пачки продаются с 2012 года.

Во время голосования 367 членов Палаты общин проголосовали "за" и 113 - "против" введения нового закона.

Долгая битва

Этому решение предшествовал долгий путь. В 2011 году правительство объявило, что намерено стандартизировать вид сигаретных пачек, и в 2012 году начнет консультации по этому вопросу.

Однако министры прохладно приняли эту новость, ожидая противостояния табачных компаний. Так было до тех пор, пока не было опубликовано новое исследование.

В отчете, составленном педиатром сэром Сирилом Чантлером, говорилось о том, что смена упаковки повлечет за собой скромное, но важное уменьшение числа курильщиков.

Более 600 детей в возрасте от 11 до 15 лет каждый день выкуривают первую сигарету в жизни. Это более 200 тысяч детей в год. В отчете говорилось, что их число может быть уменьшено на скромные 2% - однако это значит, что в стране будет на четыре тысячи курильщиков меньше.

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption По данным отчета, стандартизированная пачка сигарет уменьшит количество юных курильщиков на четыре тысячи человек в год

Исследование показало, что стандартизированная упаковка сделает ее менее привлекательной, а предостерегающие надписи будут более заметными.

Темный цвет, по замыслу правительства, выглядит менее привлекательно, чем белый, и сам по себе предупреждает об опасности.

Доктор Пенни Вуд, исполнительный директор благотворительного Фонда болезней легких, говорит: "Сегодня мы ждем, что Палата лордов одобрит решение Палаты общин. Тот миг, когда табачным компаниям будет отказано в привлечении новых курильщиков яркими упаковками, будет мигом победы всех, кого заботит здоровье нации".

Сторонники реформы говорят, что это "самая значительная реформа, касающаяся здоровья нации".

Однако Ассоциация производителей табачной продукции утверждает, что не существует достаточных подтверждений того, что такая политика будет эффективной.

Саймон Кларк, представитель лоббистской группы курильщиков, сказал: "Покупатели по горло сыты заботой политиков всех мастей. Курильщики знают, что есть определенные риски для здоровья. Одинаковая упаковка не решит проблемы. Что будет следующим? Стандартизированные упаковки алкоголя? Сладких напитков?"

Один из табачных производителей – компания Philip Morris – обещала подать в суд на Британию, если та примет новый антитабачный закон, и в настоящий момент пытается в суде оспорить решение австралийских властей о стандартизированной сигаретной пачке.

Как в Австралии

Однозначных данных о том, что отказ от брендированной упаковки негативно повлиял на спрос на сигареты в Австралии, не существует.

Сторонники жестких мер указывают на исследование, подтверждающее, что там снизился интерес к курению. Они также утверждают, что оборот сигарет на австралийском черном рынке после введения закона вовсе не увеличился, вопреки прогнозам табачников.

Правообладатель иллюстрации Other Image caption В Австралии запрет на сигаретные пачки с оригинальным брендингом вступил в силу три года назад

При этом другое исследование, проводившееся KPMG по заказу табачных компаний, зафиксировало рост объема продаж нелегальных и контрабандных сигарет. Из-за этого снижаются доходы табачников, а также объем уплаченных налогов.

Австралия в настоящее время имеет самые высокие цены на сигареты – цена за одну пачку может превышать 16 долларов.

Во всех странах мира власти сталкиваются с дилеммой: или постараться принудительно защитить здоровье граждан, или предоставить им законное право самостоятельно принимать решения.