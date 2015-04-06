Глава англикан говорил о новых мучениках за веру

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Архиепископ Кентерберийский сказал, что за последний год много христиан приняли мученическую смерть

В своей пасхальной проповеди главный священник англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал христиан противостоять гонениям, не прибегая при этом к насилию.

Обращаясь к пастве с амвона Кентерберийского собора, он вспомнил о 148 жертвах нападения на университет в Кении на прошлой неделе, а также о египетских христианах-коптах, убитых джихадистами в Ливии в феврале.

Королева Елизавета II, принц Филип и члены королевской семьи приняли участие в пасхальной службе в Виндзорском дворце.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева и принц Филип участвовали в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре

Архиепископ Кентерберийский сказал в своей проповеди, что христиане должны оказывать поддержку гонимым общинам посредством своей любви, доброты и щедрости.

Мученики за веру

Главный иерарх англиканской церкви говорил и о том, что долг каждого христианина - свидетельствовать окружающим об Иисусе Христе и его воскресении, и что возраст, пол, политические убеждения и сексуальная ориентация верующих не имеют при этом значения.

"Свидетели – это те люди, которые знают Христа, миряне или священники, старые или молодые, независимо от их пола, политических взглядов или сексуальной ориентации – все они в равной степени свидетели. Свидетельствовать – значит быть мучеником", - сказал архиепископ Кентерберийский.

"Коптский епископ в Англии рассказал мне, что последними словами христиан-коптов, убитых в Ливии в феврале, были слова о том, что Иисус Христос есть Господь, - продолжил Джастин Уэлби. - Они стали мучениками - это слово означает как человека, который погибает за веру, так и того, кто свидетельствует окружающим о своей вере".

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Последними словами убитых исламистами в Ливии рыбаков-коптов были слова о вере в Христа, рассказал архиепископ

Вспоминая молодых кенийских студентов, убитый исламистами несколько дней назад, архиепископ Кентерберийский назвал их мучениками в обоих смыслах этого слова. По его словам, число христиан, принявших мученическую смерть, за последний год сильно возросло.

Эту же мысль высказал и архиепископ Йоркский Джон Сентаму, сказавший, что христиане сегодня подвергаются значительно большему риску во многих частях мира, потому что следуют за Иисусом Христом.

В статье, опубликованной в газете Mail on Sunday, он также призвал христиан активнее участвовать в политической жизни, призвав паству включаться в политический процесс и приходить на избирательные участки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королеве Елизавете II вручили цветы после пасхальной службы в Виндзоре

Тем временем в Ватикане в своем традиционном пасхальном благословении папа римский Франциск помолился за жертв недавней трагедии в университете кенийского города Гарисса, а также призвал к более активным действиям, чтобы прекратить то, что стало, по его словам, огромной гуманитарной трагедией в Сирии и Ираке.

"В первую очередь просим мира для Сирии и Ирака, чтобы прекратился грохот оружия и восстановились хорошие отношения между различными группами, которые населяют эти страны", - сказал понтифик, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра.

Правообладатель иллюстрации REUTERS Image caption В послании и благословении к пастве "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру") понтифик уделил особое внимание ситуации на Украине, в Сирии и Ираке

В Кении объявлен трехдневный национальный траур по без малого полутора сотням студентов, над которыми учинили жестокую расправу исламисты на прошлой неделе. Большинство из погибших молодых людей были христианами.

В феврале в Ливии боевики группировки "Исламское государство" обезглавили 22 египетских христиан-коптов, распространив в интернете видеозапись расправы.

АНАЛИЗ

Кэролайн Уайатт, корреспондент Би-би-си по вопросам религии

Нынешняя Пасха обернулась для многих христиан во всем мире муками и страданиями. Об этом говорили в своих пасхальных проповедях и папа римский, и архиепископ Кентерберийский, и архиепископ Йоркский.

В месяцы, предшествовавшие нынешней Пасхе, в заголовках все чаще оказывались кровавые события, где жертвами были христиане; последнее подобное массовое убийство произошло в Кении, перед этим от рук боевиков "Исламского государства" пали многие христиане в Ливии, Сирии и Ираке. Похоже, что группировка ИГ полна решимости изгнать из контролируемых ею территорий представителей любых других конфессий, включая и тех мусульман, которые не разделяют их экстремальной интерпретации ислама.

Христианских лидеров не может не беспокоить растущее число убийств христиан боевиками-исламистами в разных странах, где распространяется идеология группировок и организаций вроде ИГ, "Боко Харам" и "Аш-Шабаб", сеющих повсюду ненависть и смерть.

Хотя в своих проповедях папа римский и архиепископ Кентерберийский призвали верующих прислушаться к призывам Христа и простить гонителей, однако в последнее время папа Франциск ясно дал понять, что он считает оправданным применение силы для прекращения наступления боевиков "Исламского государства".