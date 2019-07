Ковтун готов участвовать в слушаниях по делу Литвиненко

Дмитрий Ковтун, один из двух подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, подтвердил свою готовность участвовать в слушаниях в Высоком суде Лондона по видеосвязи из Москвы.

На пресс-конференции в Москве Ковтун заявил, что собирается выполнить все условия, поставленные ему судьей-коронером Робертом Оуэном, ведущим дознание по делу об отравлении Литвиненко в 2006 году.

В частности, Дмитрий Ковтун до 22 мая письменно ответит на девять вопросов следствия, передаст органам дознания имеющиеся у него документы по делу и будет готов 27 июля участвовать в слушаниях по видеосвязи.

Российский предприниматель пока не знает, кто будет представлять его интересы в Высоком суде Лондона, но в интервью Русской службе Би-би-си выразил уверенность, что его юристы "разорвут в клочья" доказательную базу британских следователей.

Скотленд-Ярд считает, что Дмитрий Ковтун вместе с бывшим сотрудником ФСБ, а ныне депутатом Госдумы России от ЛДПР Андреем Луговым подмешали радиоактивный полоний в чай Литвиненко 1 ноября 2006 года, и через три недели тот умер от лучевой болезни.

Дмитрий Ковтун подчеркивает, что настаивает на участии в слушаниях по делу Литвиненко в качестве основного участника.

Выступая на последнем на сегодняшний день заседании в Высоком суде Лондона 30 марта, судья Роберт Оуэн особо подчеркнул, что этот статус не даст Ковтуну возможности получить доступ к секретным материалам дела, о чем тот говорил в недавнем интервью Би-би-си.

"Говоря, что хотел бы приобщится к секретным материалам, я имел в виду полицейское расследование и ничего сверх того", - уточнил Ковтун на пресс-конференции.

Российский бизнесмен подтвердил, что готов ответить на девять вопросов дознания, и "они несложные".

