Ковтун готов участвовать в слушаниях по делу Литвиненко

Image caption Дмитрий Ковтун считает, что из-за дела Литвиненко он "испытывает в жизни определенные неудобства" - в частности, не может покидать пределы России

Дмитрий Ковтун, один из двух подозреваемых в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, подтвердил свою готовность участвовать в слушаниях в Высоком суде Лондона по видеосвязи из Москвы.

На пресс-конференции в Москве Ковтун заявил, что собирается выполнить все условия, поставленные ему судьей-коронером Робертом Оуэном, ведущим дознание по делу об отравлении Литвиненко в 2006 году.

В частности, Дмитрий Ковтун до 22 мая письменно ответит на девять вопросов следствия, передаст органам дознания имеющиеся у него документы по делу и будет готов 27 июля участвовать в слушаниях по видеосвязи.

Российский предприниматель пока не знает, кто будет представлять его интересы в Высоком суде Лондона, но в интервью Русской службе Би-би-си выразил уверенность, что его юристы "разорвут в клочья" доказательную базу британских следователей.

Скотленд-Ярд считает, что Дмитрий Ковтун вместе с бывшим сотрудником ФСБ, а ныне депутатом Госдумы России от ЛДПР Андреем Луговым подмешали радиоактивный полоний в чай Литвиненко 1 ноября 2006 года, и через три недели тот умер от лучевой болезни.

Два доказательства

Дмитрий Ковтун подчеркивает, что настаивает на участии в слушаниях по делу Литвиненко в качестве основного участника.

Выступая на последнем на сегодняшний день заседании в Высоком суде Лондона 30 марта, судья Роберт Оуэн особо подчеркнул, что этот статус не даст Ковтуну возможности получить доступ к секретным материалам дела, о чем тот говорил в недавнем интервью Би-би-си.

"Говоря, что хотел бы приобщится к секретным материалам, я имел в виду полицейское расследование и ничего сверх того", - уточнил Ковтун на пресс-конференции.

Российский бизнесмен подтвердил, что готов ответить на девять вопросов дознания, и "они несложные".

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По мнению Дмитрия Ковтуна, британское правосудие выдвигает против него обвинения, основываясь на двух главных доказательствах - и оба Ковтун готов убедительно опровергнуть.

Первое доказательство относится к так называемому секретному свидетелю из Германии, фигурирующий в деле под именем D3, который должен был рассказать на слушаниях, как Ковтун пытался найти в Лондоне повара, чтобы подсыпать Литвиненко яд.

Однако публичных показаний свидетель D3 так и не дал - Ковтун, ссылаясь на публикации британской прессы, рассказал, что D3 якобы отозвал свои первоначальные показания полиции и отказался выступать на слушаниях.

Второй эпизод, на основании которого, по мнению Ковтуна, следствие строит против него обвинение, касается первой попытки отравления Александра Литвиненко, произошедшей 16 октября.

"Первый раз Литвиненко пытались отравить в ночь с 15 на 16 октября, до его встречи со мной и Луговым", - настаивает Ковтун и подчеркивает, что во время их встречи в ресторане Itsu в тот день Литвиненко вообще отказался что-либо есть, так как уже чувствовал себя нехорошо.

Дмитрий Ковтун считает, что именно тогда они с Луговым сами оказались под воздействием полония, из-за чего затем всюду оставляли за собой радиоактивный след.

Несчастный случай?

Основной версией причин смерти Александра Литвиненко один из главных подозреваемых в его убийстве считает несчастный случай.

"Литвиненко неудачно обращался с полонием, и полоний накапливался в его организме", - предположил Дмитрий Ковтун.

Ковтун подчеркнул, что самостоятельно принял решение об участии в слушаниях и никак не координирует свои действия со вторым подозреваемым по этому делу, Андреем Луговым.

Если судья Роберт Оуэн присвоит ему статус ключевого участника слушаний, Дмитрий Ковтун все равно уже не сможет в этом качестве задавать вопросы другим свидетелям, так как сразу после его показаний стороны перейдут к финальным заявлениям - их дата уже объявлена, это 30 и 31 июля.

Тем не менее, по словам Ковтуна, ему важно, чтобы за ним "осталось последнее слово".

"Отпустить за недостатком улик"

Более того, Ковтун уверен, что сами британские следователи знают, что у них недостаточно доказательств его вины. В подтверждение своих слов российский бизнесмен продемонстрировал письмо британских спецслужб своим коллегам из Германии (Русская служба Би-би-си располагает копией документа), датированное 2008 годом.

Image caption Дмитрий Ковтун продемонстрировал письмо, датированное 8 августа 2008 года и отправленное антитеррористическим подразделением Скотленд-Ярда прокуратуре Гамбурга

В нем, в частности, говорится:

"Британская прокуратура придерживается мнения, что имеющихся в деле доказательств недостаточно для того, чтобы предъявить Ковтуну обвинение в совершении какого-либо преступления на территории Соединенного Королевства. В случае добровольного возвращения Ковтуна в Соединенное Королевство он будет задержан и допрошен на предмет причастности к инциденту (гибели Литвиненко). [...]

В итоге возможны два варианта развития событий:

1) Ковтун откажется отвечать на вопросы. Такое право ему дает действующее законодательство.

2) Он расскажет свои воспоминания о событиях, в том числе в части, соответствующей полученным немецкой стороной доказательствам.

В первом случае прокуратура будет вынуждена принять решение об отказе в предъявлении Ковтуну обвинения и отпустить его после допроса за недостатком улик. Во втором случае прокуратура перепроверит все материалы дела и выяснит, появились ли основания для предъявления обвинения".

Четыре условия

После двух месяцев заседаний в Высоком суде Лондона, где заслушивали свидетельские показания, суд отложил продолжение открытых слушаний до лета.

Роберт Оуэн выдвинул четыре условия участия Дмитрия Ковтуна в слушаниях.

До 22 мая Дмитрий Ковтун должен предоставить Высокому суду в Лондоне письменные показания с исчерпывающими ответами на вопросы следствия, которые были переданы Ковтуну еще два года назад, а затем, повторно, 5 марта этого года.

Как и все остальные участники слушаний, Ковтун должен взять на себя обязательства о неразглашении сведений, полученных им во время участия в дознании.

Кроме того, Роберт Оуэн обязал Ковтуна предоставить организаторам дознания документы, о которых он говорил в интервью СМИ и которые якобы подтверждают его невиновность. В частности, бизнесмен упомянул результаты следствия по его делу, проведенного в Германии немецкими следователями. Однако в интервью Би-би-си он отказался сказать, каким именно образом эти материалы подтверждают его непричастность к убийству Литвиненко.

Наконец, последним условием участия Ковтуна в слушаниях является его согласие дать показания 27 июля - по словам судьи Оуэна, это окончательная дата, и менять ее он не намерен.