Британия: на Буковского откроют дело из-за детских фото

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Владимир Буковский живет в Англии с 1976 года

Королевская прокурорская служба Великобритании готовится выдвинуть обвинения против бывшего советского диссидента Владимира Буковского по подозрению в изготовлении и хранении непристойных фотографий детей.

В основе обвинений оказались результаты расследования, проведенного полицией Кембриджшира. Буковский подозревается в пяти случаях изготовления и пяти случаях хранения непристойных детских изображений.

В Королевской прокуратуре подтвердили Русской службе Би-би-си, что уведомление было передано адвокату Владимира Буковского в понедельник утром.

Сам Буковский сначала заявил по телефону Русской службе Би-би-си, что впервые слышит о существовании подобных подозрений. Однако затем его помощник подтвердил, что документы из прокуратуры действительно были получены, и переслал заявление правозащитника.

Заявление Буковского

"Я категорически отрицаю производство непристойных или запрещенных фотографий, псевдофотографий или видео детей. На самом деле, у меня не было контактов ни с какими детьми вообще в течение многих лет", - говорится в заявлении, подписанном Буковским.

"Эти шокирующие обвинения застигли меня в период тяжелой болезни, и шансы на выздоровление у меня совершенно неопределенные. Тем не менее, я намерен со всей энергией защищать себя от всех предъявленных мне обвинений".

"Из-за состояния здоровья, а также в связи с необходимостью вести консультации с юристами, я не смогу давать какие бы то ни было интервью и комментировать ход дела вплоть до дальнейшего с моей стороны уведомления", - завершает свое заявление Владимир Буковский.

В заявлении прокуратуры говорится, что Буковский должен явиться в магистратский суд Кембриджа 5 мая.

72-летний Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он провел 12 лет в заключении и на принудительном лечении.

В 1976 году советские власти обменяли Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

Заявление Королевской прокурорской службы

Дженни Хопкинс, главный прокурор Королевской прокурорской службы Великобритании по Восточной Англии, заявила: "На основании результатов расследования полиции Кембриджшира мы пришли к заключению, что имеются достаточные свидетельства для привлечения к уголовной ответственности Владимира Буковского в связи с изготовлением и владением непристойными изображениями детей. Утверждается, что эти изображения соответствуют определениям по категориям А, B и C, предусмотренными рекомендациями Совета по вынесению приговоров".

"Решение о привлечении к уголовной ответственности было принято в соответствии с кодексом Королевской прокурорской службы", - говорится в заявлении.

Владимиру Буковскому вручена повестка о вызове в суд по следующим обвинениям:

Пять пунктов обвинения в изготовлении непристойной фотографии ребенка в нарушение Раздела 1(а) Закона о защите детей 1978 года, в период до 28 октября 2014 года;

Пять пунктов обвинения во владении непристойными фотографиями детей в нарушении Раздела 160 Закона об уголовном судопроизводстве 1988 года, в период до 28 октября 2014 года;

Один пункт обвинения во владении запретным изображением в нарушение Раздела 62(1) закона о коронерах и правосудии 2009 года.

По словам Дженни Хопкинс, Владимир Буковский предстанет перед Кембриджским магистратским судом 5 мая 2015 года.

"Я хотела бы напомнить всем, что господин Буковский имеет право на беспристрастный суд. Чрезвычайно важно, чтобы до суда в печати или в интернете не появились материалы и комментарии, которые могли бы поставить под сомнение судопроизводство", - заявила представитель Королевской прокурорской службы.