90-летней черепахе, лишившейся лап, приделали колеса

Правообладатель иллюстрации BBC World Service Image caption Черепаха по кличке Миссис Т лишилась части передних лап

В графстве Пемброкшир в Уэльсе черепаху, лишившуюся передних лап, оснастили колесами, чтобы она могла передвигаться.

90-летняя черепаха по кличке Миссис Т находилась в зимней спячке в сарае, где на нее напала крыса.

Часть передних лап крысе удалось отгрызть. Операция по спасению домашнего питомца стоила хозяйке Джуд Райдер тысячу фунтов ($1500), которые пришлось заплатить ветеринару.

А для решения проблемы с передвижением черепахи Джуд обратилась к сыну, инженеру по профессии.

37-летний Дейл использовал в качестве протеза колеса от игрушечного самолета, которые прикрепил к панцирю при помощи специальной рамы.

Опасения хозяйки о том, что если черепаха не сможет двигаться, ее придется усыпить, оказались напрасными.

Миссис Т очень быстро приспособилась к новому протезу, правда, ее пришлось учить вписываться в повороты и тормозить.

А вот зимняя спячка в сарае ей больше не грозит.