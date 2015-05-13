Ученые: секс-чаты вгоняют подростков в депрессию

Правообладатель иллюстрации Oli Scarff Getty Image Image caption Обмен снимками может быть вполне невинным, но то, что называют секстингом, приводит порой к печальным последствиям

Молодые люди и подростки, которые занимаются секстингом или становятся жертвами кибербуллинга, то есть виртуальной агрессии, могут в более зрелом возрасте страдать от депрессии, предупреждает психиатр из Британии.

Секстинг - это научное название интимной переписки, а под кибербуллингом, или кибермоббингом, понимают намеренные оскорбления, угрозы и сообщение другим компрометирующих данных с помощью современных средств коммуникации.

Доктор Наташа Биджлани из реабилитационного центра "Прайори-клиник" в британском городе Роэхэмптон ожидает, что число пациентов, которые умышленно наносят себе телесные повреждения в результате виртуальных оскорблений и угроз, будет расти.

Так как зачастую дети боятся сообщать о том, что они стали жертвами подобной агрессии в сети, негативные эмоции, накапливаясь, приводят позже к нарушениям психического развития - постоянному чувству тревоги и страха, стрессу и депрессии.

Представители Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) говорят, что помощь подросткам нужно оказывать на самых ранних этапах проявления таких негативных симптомов.

Обмен фотографиями

Секстинг, когда подростки обмениваются интимными фотографиями самих себя или своих друзей и знакомых, рассматривается некоторыми как новое проявление ухаживания, говорит доктор Биджлани.

Однако, добавляет она, вкупе с виртуальными оскорблениями и угрозами такая переписка может привести к ужасающим последствиям. По ее мнению, долгосрочные последствия кибербуллинга могут быть очень серьезными и глубокими.

"Надо сконцентрироваться на том, как лучше объяснить детям потенциальные риски обмена компрометирующими снимками, а также общения в интернете с незнакомыми людьми", - говорит британский психиатр.

По ее словам, секстинг, похоже, становится весьма распространенным явлением, и никто не может сейчас предсказать, каковы будут долгосрочные последствия этого явления.

На грани отчаяния

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Многие подростки, ставшие жертвой виртуальных угроз и оскорблений, замыкаются в себе

Доктор Биджлани говорит, что сейчас все больше детей страдает от таких психических расстройств, как постоянное чувство страха и тревоги, а также депрессии.

Согласно данным Информационного центра по вопросам охраны здоровья и социального обеспечения (HSCIC), в 2014 году число экстренных госпитализаций по причине психических расстройств выросло до 17278. Этот показатель вдвое превышает данные за 2010 год.

Более 15 тысяч девушек и женщин в возрасте от 15 до 19 лет попали в клиники с нанесенными самим себе увечьями - порезами и ожогами. В 2004 году таких случаев было около 9 тысяч.

По данным Национального агентства по статистике, каждая пятая девушка или женщина в возрасте от 16 до 24 лет имела симптомы депрессии, постоянного чувства беспокойства и стресса.

Группа клиник Прайори, где оказывают психиатрическую помощь детям и взрослым, сообщает о росте числа пациентов в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих депрессией и неврозами. Если в 2010 году их было 178, то в 2014-м - уже 262.

По мнению медиков, речь идет о первом поколении пользователей соцсетей.

Как говорит Питер Ванлесс из NSPCC, все больше детей звонят на горячую линию этой организации, жалуясь на психические расстройства. Однако, подчеркивает он, не меньшее беспокойство вызывает нехватка адекватной помощи этим подросткам.

"Мы знаем, что некоторые дети стали жертвами оскорблений и угроз в интернете, либо от них настойчиво требуют посылать сексуальные снимки собственного тела. В результате такие дети могут заниматься самоповреждением, им может грозить в будущем депрессия", - говорит Питер Ванлесс.

По его мнению, нельзя больше игнорировать эту проблему; без вмешательства специалистов и инвестирования в организации, которые могут оказать им помошь, есть риск того, что целое поколение может оказаться на грани отчаяния.