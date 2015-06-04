Сколько платить депутатам парламента?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Депутаты палаты общин британского парламента уже не могут сами назначать себе запрлаты

В Великобритании идет спор о том, какой должна быть зарплата парламентария. Сейчас они получают 67 тысяч фунтов в год (около 103 тысяч долларов). Однако проведенное независимо исследование показало, что им надо платить больше. Если быть точным – больше на 7 тысяч фунтов ежегодно (около 11 тысяч долларов).

Корреспондент Би-би-си по социальным вопросам Джон Макманус объясняет, почему подобное увеличение зарплаты является настолько неоднозначным шагом, что против выступают даже отдельные депутаты. А также – насколько непростой это вопрос в разных странах: сколько следует платить профессиональным политикам?

Конфликт по поводу зарплат депутатов и политиков различных уровней подспудно продолжается уже довольно долго. Но на этот раз он вылился на публику. Потому что касается зарплат членов парламента, заседающих в палате общин и принимающих законы, по которым живут другие.

В последнее время многие законы в Британии были приняты с целью справиться с последствиями мирового экономического кризиса.

В частности, парламентарии неоднократно голосовали за сокращение социальных расходов, что включало замораживание зарплат в госсекторе – в том числе для медсестер, учителей и госслужащих.

Именно поэтому предложение повысить зарплаты самим депутатам было встречено с негодованием.

Справедливости ради необходимо отметить, что это была не их инициатива.

Кто назначает зарплату?

Многие годы депутаты парламента самостоятельно голосовали за размер собственных зарплат и пенсий.

Однако разразившийся в 2009 году скандал по поводу нецелевой траты парламентариями бюджетных средств привел к изменению этой системы.

Члены парламента согласились с тем, что определять зарплаты для них отныне будет специально созданная для этого Независимая парламентская комиссия по стандартам (IPSA).

В 2013 году IPSA сообщила, что зарплаты "Матери всех парламентов" должны быть увеличены. С тех по этому вопросу не утихают споры.

Против выступил даже премьер-министр Дэвид Кэмерон. Некоторые депутаты сказали, что если их заставят получать более высокую зарплату, то часть её они будут отдавать на благотворительность.

Средние зарплаты

Это политическая проблема: как можно повысить вознаграждение тем, кто наверху, при том что остальных они сами заставляют экономить?

Это и логистическая проблема: каковы критерии, как вообще можно определить зарплату, которую должны получать профессиональные политики?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 30 мая у здания британского парламента прошла очередная демонстрация против жестких мер бюджетной экономии

IPSA пришла к выводу, что доходы парламентариев в реальном выражении упали по сравнению с зарплатами других работников госсектора. Поэтому комиссия и предложила единовременную прибавку к зарплате, чтобы компенсировать эту разницу.

В дальнейшем IPSA планирует привязать зарплату парламентариев к средней зарплате их избирателей.

Однако другие бонусы, такие как хорошие пенсии и пособия на жилье, в предыдущие годы постоянно росли. Теперь они урезаны.

Директор института имени Адама Смита Имонн Батлер ссылается на исследование, проведенное организацией Hansard Society после выборов, прошедших в Британии в 2010 году. Исследование показало, что более половины депутатов потеряли в зарплате, перейдя на работу в парламент.

Он говорит, что самое главное – найти верный баланс.

"Всегда считалось, что зарплата членов парламента должна быть увязана с зарплатами госслужащих, - говорит он. – Если вы начнете платить слишком много, каждый захочет быть депутатом парламента. Если зарплата будет слишком низкой, никто туда идти не захочет".

Он говорит, что зарплата премьер-министра (сейчас это около 220 тысяч долларов в год) должна расти в соответствии с зарплатами директоров компаний, входящих в индекс FTSE100.

Как обстоят дела с зарплатами депутатов парламента в других странах?

Самые высокие зарплаты членов парламента

Австралия - $201 200 (в год)

Нигерия - $189 500

Италия - $182 000

США - $174 000

Бразилия - $157 000

Cамые низкие зарплаты

Пакистан - $3 500 (в год)

Бангладеш - $4 000

Шри Ланка - $5 100

Малайзия - $25 300

Тайланд - $43 800

(по сведениям журнала Economist)

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Депутаты парламента Пакистана получают лишь 3500 долларов в год

В 2013 году члены парламента Кении договорились снизить свою годовую зарплату на 45 тысяч долларов, до 75 тысяч в год. Однако они тут же получили единовременное пособие на автомобиль в размере примерно 58 тысяч долл.

Бразильские парламентарии в 2010 году подняли себе зарплаты на 62%, проголосовав за еще более высокие надбавки президенту и министрам.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, ушедший в отставку в этом году, отдавал 90% своей зарплаты на благотворительные цели. Его доход, таким образом, был примерно таким же, как у среднестатистического жителя Уругвая. Средняя зарплата в этой стране – 775 долларов в месяц.

Члены российской Государственной Думы, которые сейчас получают более 90 тысяч долларов в год, думают над тем, чтобы сократить свою зарплату и помочь таким образом экономии бюджета.

Опасения коррупции

Коллеги россиян в Буркина Фасо тоже заявили, что сократят свои зарплаты. Они хотят урезать их вдвое – до 1500 долларов в месяц.

Депутаты украинской Верховной Рады в прошлом году жаловались на низкие зарплаты. Один из них заявил, что это может привести к тому, что депутаты будут брять взятки от олигархов для того, чтобы прокормить семью.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Члены Госдумы думают над тем, чтобы сократить свою зарплату, чтобы помочь экономии бюджета.

Аргумент в пользу того, что парламентариям нужно больше платить, чтобы избежать взяточничества, часто повторяется в разных странах мира.

Британские парламентарии могут с завистью смотреть на своих итальянских коллег, зарплаты которых – самые высокие в Европе (182 тысяч долларов в год). Средняя годовая заработная плата в стране ниже 37 тысяч долларов.

Сейчас кажется, что, несмотря на все протесты, британские парламентарии получат надбавку к зарплате. Ранее она намечалась на май, когда, как ожидалось, после всеобщих выборов будет сформирован новый состав правительства.

IPSA дала месяц на то, чтобы все желающие направили ей свои соображения насчёт того, почему депутатам не нужно повышать зарплату. Сделать это можно, зайдя на сайт комиссии в интернете.