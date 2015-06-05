Британский музей бережет сокровище, похищенное в Сирии

Image caption Британский музей является одним из крупнейших в мире собраний археологических древностей

Один из предметов искусства, разграбленных в Сирии, попал в Британский музей, который вернет его законным владельцам, когда в этой стране восстановится мир, сообщил директор музея Нил Макгрегор.

Как рассказал Макгрегор в интервью газете Times, сотрудники музея сохраняют немало предметов старины, вывезенных из зон конфликтов, чтобы вернуть их на родину, когда там будет восстановлен порядок.

Макгрегор призвал британское правительство подписать международную конвенцию по защите культурных ценностей.

"Мы играем важную роль в деле сохранения нелегально вывезенных предметов, - подчеркнул директор музея. – Мы сделали это в Афганистане, и теперь возвращаем туда артефакты. И вот теперь мы храним один важный экспонат, нелегально вывезенный из Сирии, и однажды мы вернем его домой".

Культура – жертва конфликта

Image caption Древняя Пальмира находится в руках боевиков, которые могут уничтожить этот ценнейший исторический памятник

Эксперты называют разрушение музеев, артефактов и археологических объектов в ходе конфликта в Сирии "самой ужасной культурной катастрофой со времен Второй мировой войны".

На боевиков "Исламского государства" возлагают вину за разграбление и продажу культурного достояние Сирии с целью пополнения финансов. В связи с этим ООН уже ввела запрет на торговлю предметами искусства из этой страны.

Растут опасения, что исламисты, захватившие в мае древнюю Пальмиру, могут разрушить эту жемчужину Римской империи двухтысячелетней давности.

Власти Сирии уверяют, что перед приходом боевиков перевезли сотни статуй из Пальмиры в безопасное место, однако крупные памятники они эвакуировать не могли.

Добровольцы по всей Сирии рискуют своей жизнью, чтобы спасти и защитить бесценные мозаики, многие из которых датированы I и II веками нашей эры.

Некоторые жители Сирии доверили исторические ценности Британскому музею, который не раскрывает информацию о том, что именно он сберегает.

Тайна исторических вкладов

Image caption Директор Британского музея Нил Макгрегор считает, что Британии давно пора ратифицировать Гаагскую конвенцию о культурных ценностях

"Это очень серьезный вопрос: должны ли мы помогать сохранению и спасению достояния другой страны, - говорит Макгрегор. - На этот счет имеется важный международный договор – гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. И Британия – единственная страна-член Совета Безопасности ООН, которая эту конвенцию не ратифицировала."

С призывом о ратификации конвенции, подписанной еще в 1954 году, к британскому правительству уже обращались многие известные люди, а министр культуры теневого кабинета лейбористов Крис Брайант даже заявил, что его партия ратует за немедленную ратификацию этого международного акта.

"Я не могу взять в толк, почему правительство до сих пор этого не сделало, - признался он. – На следующей сессии парламента мы будем на этом настаивать".

В свою очередь представитель министерства по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании заверил, что "правительство рассмотрит вопрос ратификации конвенции, как только у парламентариев будет на это время".