Пресса Британии: Российская нефть на китайские кредиты

В обзоре британских газет:

Россия впервые стала крупнейшим экспортером нефти в Китай

Необходимо укреплять НАТО в Европе для противодействия Москве

Букингемскому дворцу требуется капитальный ремонт

Российская нефть на китайские кредиты

Россия в мае впервые стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, что, по мнению Financial Times, является подтверждением того, что Москва ищет новых покупателей природных ископаемых вне Европы и укрепляет связи с восточными странами.

Российские нефтяные компании значительно опередили по количеству поставок крупнейшего экспортера нефти в мире – Саудовскую Аравию, доведя ежедневные поставки нефти в Китай до 930 тыс. баррелей в день, что на 21% больше показателя апреля, отмечает газета, ссылаясь на опубликованные таможенные данные.

Саудовская Аравия опустилась на третье место по объемам продажи нефти в КНР, уступив второе место Анголе. Ежедневный объем поставок нефти составил 722 тыс. баррелей нефти в день, сократившись на 43% по сравнению с предыдущим месяцем.

Россия сблизилась с Китаем после того, как Запад ввел санкции в отношении Москвы из-за событий на Украине.

По словам аналитиков, эти данные являются результатом ряда сделок по поставкам нефти в обмен на кредиты, которые Китай подписал с российскими нефтяными компаниями, отмечает газета.

"Россия, скорее всего, будет продолжать импортировать нефть (в КНР) в больших объемах в течение ближайших нескольких лет, пока будут действовать долгосрочные контракты", - рассказала FT Амрита Сен из лондонской компании Energy Aspects.

Россия, являющаяся крупнейшей нефтедобывающей державой, в последнее время стремится диверсифицировать круг своих покупателей, сделав упор на неевропейские страны Financial Times

"По нашим подсчетам, которые мы ведем с 2007 года, впервые Россия стала крупнейшим импортером сырой нефти в Китай", - добавила она.

Данные с течением времени могут меняться. Например, они показывают, что Саудовская Аравия в апреле поставила трехлетний рекорд по объему продажи нефти в Китай. Но, согласно последним показателям, становится понятно, что Россия, являющаяся крупнейшим не входящим в ОПЕК экспортером, укрепляет свои позиции, сообщает газета.

С 2010 года поставки России в Китай увеличились более чем вдвое. Также, анализируя данные, становится понятно, что Китай увеличивает объемы импорта из стран, в которых он может использовать свою финансовую мощь.

Россия, являющаяся крупнейшей нефтедобывающей державой, в последнее время стремится диверсифицировать круг своих покупателей, сделав упор на неевропейские страны.

Ее растущее присутствие оказывает давление на Саудовскую Аравию и другие страны-члены ОПЕК, которые прикладывают значительные усилия, чтобы увеличить число долгосрочных клиентов и свою долю на рынке, отмечает издание.

"Эта тенденция демонстрирует неизбежность проблем, с которыми столкнутся в Китае нефтедобывающие страны Ближнего Востока", - сообщил FT представитель компании Citigroup Эд Морс.

Сделки по поставкам нефти в обмен на кредиты с Россией, а также с другими странами, например, Бразилией, усложнят задачу по завоеванию доли рынка в Китае Саудовской Аравии, Ираку и другим странам, считает Морс.

Сланцевая революция в США уменьшила зависимость страны от поставок нефти с Ближнего Востока, запада Африки и Латинской Америки, из-за чего страны-экспортеры были вынуждены искать новые рынки сбыта, в том числе в азиатских странах, пишет Financial Times.

Хотя объем импорта из Китая в мае снизился на 11% по сравнению с показателем предыдущего года, экономика Китая по-прежнему остается сильной й, даже несмотря на замедление ее роста. В стране строятся заводы по переработке нефти, а демографические изменения в будущем еще больше усилят спрос страны на нефть, резюмирует газета.

Сильная НАТО ради мира в Европе

Когда министры 28 стран НАТО встретятся сегодня в Брюсселе, они объявят о самом крупном усилении контингента войск США в Восточной Европе с советских времен, пишет Financial Times в редакционной статье.

"Это важная стратегическая инновация, и ее необходимо приветствовать. Она позволит снизить риск будущей агрессии России в Восточной Европе после ее нападения на Украину. Также это вдохнет новую жизнь в НАТО, особенно после того, как многие начали ставить под сомнение необходимость существования организации", - считает газета.

После окончания холодной войны в НАТО решали, что должно стать приоритетом – защита территории Европы или экспедиционная функция. Изначально альянс создавался в 1949 году для противодействия советской агрессии в Европе. После распада СССР альянс взял на вооружения принцип "выходи за границы региона или выходи из игры". Он стал мировым полицейским, принимая участие в операциях в Боснии, Косово, Афганистане, Ираке, Аденском заливе и Ливии.

Некоторые операции, особенно в Косово, дали необходимый результат, но операции в Афганистане и Ливии породили обширный скептицизм относительно ценности подобных вмешательств.

Европейским лидерам необходимо донести до жителей своих стран, что они не могут стоять, сложа руки, пока защитой их страны будут заниматься США Financial Times

"Сегодняшний саммит можно рассматривать как момент, когда НАТО уверенно возвращается к своей основополагающей задаче. США разместят тяжелые танки и артиллерию в Восточной Европе. Также появятся отряды быстрого реагирования, которые будут готовы встретить любое неожиданное нападение России", - рассказывает FT.

Россия выразила протест в связи с этими действиями НАТО, предупредив, что они являются значительной внешней угрозой для собственных территорий. Но эти высказывания преувеличивают смысл действий США и их союзников. НАТО перебрасывает дополнительные силы, чтобы не накалять напряженность. Это является ответом на действия Москвы, которая оказывает давление на соседние страны. Поэтому альянс намерен противодействовать России, чтобы не допустить нарушение суверенитета стран, входящих в НАТО. Это успокоит союзников Вашингтона и станет подтверждением пятого пункта коллективной самообороны альянса, отмечает издание.

Альянсу необходимо делать больше, чем просто передвигать солдат и танки с места на место, если он хочет, чтобы кремлевские лидеры более пристально задумались о происходящем. Необходимо повернуть вспять процесс уменьшения расходов на оборону. В качестве примера можно привести урезание бюджетов некоторых европейских армий, начиная с 1990-х годов. Но некоторые восточноевропейские страны, особенно Польша, не поддались этой тенденции. В случае Британии, которая в этом году, возможно, если и потратит на армию рекомендуемые НАТО 2% своего национального дохода, то к концу десятилетия этот показатель заметно снизится, сообщает газета.

Европейским лидерам также необходимо провести переоценку ценностей с жителями своих стран в том, что касается применения силы в ответ на внешнюю угрозу. Согласно недавнему опросу, проведенному исследовательским центром Pew, большая часть людей, опрошенных во Франции, Италии и Германии считают, что их странам не нужно применять военную силу, чтобы защитить союзника от нападения России. Европейским лидерам необходимо донести до жителей своих стран, что они не могут стоять, сложа руки, пока защитой их страны будут заниматься США, полагает издание.

Пока продолжается конфликт на Украине, Запад не должен терять надежды найти его дипломатическое решение. США и их союзники в идеале хотели бы, чтобы Владимир Путин сделал бы шаг назад, прекратил свою интервенцию на востоке Украины и закрыл российские границы. Но пока он этого не сделал, лучшим способом продемонстрировать единодушие будет принятие политики сдерживания и создание крепкой обороны, отмечает газета.

Этот принцип помогал предотвратить конфликты в Европе на протяжении четырех десятков лет после 1945 года. В нынешнем кризисе НАТО следует придерживаться этой доктрины стратегического терпения, подводит итог Financial Times.

150 млн фунтов на ремонт дворца

Британской королеве, возможно, придется на долгое время покинуть Букингемский дворец, чтобы можно было провести его реконструкцию, оцениваемую в 150 млн фунтов (236 млн долларов), сообщает Times.

По предварительным оценкам, ремонт Букингемского дворца может занять около 10 лет Times

Дворец капитально не ремонтировался более 60 лет. Некоторые элементы, например, электропроводку и канализацию, придется менять полностью. По предварительным оценкам, ремонт может занять около 10 лет.

Два года назад предполагалось, что стоимость реконструкции составит 50 млн фунтов.

Королеве и другим жильцам дворца придется искать себе новое место для жилья на время ремонта. В качестве варианта, однако, предлагается не выселять жителей дворца, а ремонтировать его по частям, но в этом случае реконструкция затянется на гораздо больший срок, а стоимость значительно увеличится, пишет газета.

Как бы то ни было, строительные работы не начнутся в самое ближайшее время. План реконструкции пока не был одобрен, а у королевской семьи нет средств, чтобы запустить проект, отмечает Times.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com