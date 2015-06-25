Этапы большого пути: кто и когда иммигрировал в Британию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Документ о британском гражданстве: в XXI веке получить его совсем не просто

250-1066

Первыми на Британских островах появились кельты и пикты. Потом пришли римляне.

Римлян сменили викинги, которые заняли большую часть современного севера Англии, а также графства Норфолк и Саффолк.

Самой значительной "иммиграцией" периода раннего Средневековья был приход норманнов с Вильгельмом Завоевателем в 1066 году.

Они принесли с собой свои обычаи и язык, который, смешавшись с англо-саксонским, стал основой современного английского.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первыми "иммигрантами" на Британских островах можно считать норманнов Вильгельма Завоевателя

Вильгельм Завоеватель пригласил евреев иммигрировать в Британию для развития коммерции и финансов.

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1500-1700

Первых британцев африканского происхождения нельзя назвать добровольными переселенцами. Первые чернокожие слуги появились в знатных домах Британии к концу XVI века.

Вплоть до XVIII века статус черных рабов был неясен. Существовало негласное правило, что если черный слуга является христианином, то он уже не является рабом.

Хотя всерьез вопрос о том, могут ли быть рабы в "свободной стране", не обсуждался.

В XVI и особенно в XVII веках в Британию прибыло более 100 тысяч французов-гугенотов, спасавшихся от преследования после резни Варфоломеевской ночи, а позднее от репрессий во времена Людовика XIV.

Они привезли с собой умение ткать шелк и отличные знания в области финансов. Семь основателей Банка Англии происходили из гугенотских семей.

В середине XVII века в Англии также осело несколько десятков тысяч евреев, спасавшихся от преследований в других странах Европы.

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1700-1800

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Торговля живым товаром была исключительно прибыльным делом. Фотография кандалов из музея Ливерпуля

Британия стала активно развивать торговлю. Коммерсанты из Ливерпуля, Глазго и Лондона резко расширили торговлю рабами, которая была исключительно прибыльным бизнесом.

В 1770 году в Англии проживало около 14 тысяч чернокожих.

В 1772 году противники рабства добились небольшого изменения в закон, где было прописано, что рабов нельзя принудительно высылать из страны.

На практике этот закон мало соблюдался.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Французы, спасавшиеся от "Великого террора", находили убежище в Британии

В конце XVIII века в Британию бежали французские аристократы, священники и представители других сословий, спасавшиеся от революционного террора.

К 1801 году число французских иммигрантов в Лондоне было настолько велико, что их духовные нужды осблуживали 5600 католических священников.

Британия была единственной страной Европы, оказывавшей финансовую помощь беженцам из Франции.

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1800-1900

Британский парламент окончательно запретил рабство в 1807 году. Этот запрет фактически остановил прибытие новых чернокожих иммигрантов в страну.

В этот период Британия стала активно расширять свои колонии в Индии, и на смену африканцам пришли индусы: сперва они были слугами в домах богатых коммерсантов, а потом даже образовали свои небольшие сообщества.

Первый индус Дадабхай Наороджи был избран членом британского парламента в 1892 году.

С 1830 по 1850 несколько десятков тысяч (по некоторым оценкам до 100 тысяч) ирландцев прибыло в Британию, спасаясь от голода на родине.

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1914-1945

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption В британских войсках во времена Первой и Второй мировых войн сражалось немало солдат из колоний

Во время Первой и Второй мировых войн сотни тысяч солдат из Индии и Африки сражались в рядах британской армии. Некоторые из них попытались осесть в Британии.

Категорического запрета на их приезд не было, но правительство смотрело на них с неодобрением, опасаясь беспорядков на расовой почве.

Во время Второй мировой войны Британия приняла около 90 тысяч евреев из Восточной и Западной Европы.

Кроме того, было принято еще 10 тысяч еврейских детей, родителям которых было отказано в визе.

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1946-1948

Послевоенная Европа испытывала недостаток в рабочей силе. Правительство Британии обратилось к иммигрантам.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Корабль Windrush, начало массовой иммиграции в Британию

В первой волне было около 200 тысяч поляков и итальянцев.

Этого было недостаточно. Правительство с большой неохотой обратилось к населению колоний.

Первый корабль с иммигрантами из Карибского бассейна "Уиндраш" (Windrush) прибыл в Лондон 22 июня 1948 года.

Этот день считается началом массовой иммиграции в Соединенное Королевство, которая навсегда изменила этнический состав и характер британской нации.

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1950-1971

Массовая иммиграция в 1950х привела к росту антииммигрантских настроений, вылившемуся в беспорядки в Бирмингеме, Ноттингеме и Лондоне.

Тогдашнее законодательство позволяло гражданам из стран, входящих в Британскую Империю или Содружество наций, без помех селиться в метрополии.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Арест участника расистких беспорядков в Лондоне в 1958 году

На волне общественного недовольства правительство трижды за 10 лет ужесточало иммиграционные правила.

Тем не менее если в 1945 году небелые граждане Британии насчитывали всего несоклько тысяч, то к 1970 году - их было уже 1,4 млн.

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1972-1979

Правительство ужесточило иммиграционные правила, но не остановило иммиграцию полностью.

С 1968 по 1975 годы в Британию переехали около 83 тысяч иммигрантов из стран Содружества, получив рабочую визу или для воссоединения с семьей.

Следующая массовая миграция пришлась на 1972 год, после того как угандийский диктатор Иди Амин изгнал из страны 80 тысяч этнических индусов и пакистанцев.

Тогда за два месяца в Британию прибыли 28 тысяч человек.

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1980-2004

После упадка британской промышленности и перехода большей части британской экономики на наукоемкие отрасли, а также финансы и сферу услуг, рабочие визы стали получать главным образом выходцы из более развитых стран.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты утверждают, что беженцам в Британии рады, правительство в этом не совсем уверено

Одновременно выросло число политических беженцев.

Между 1998 и 2000 годами с просьбой об убежище обратились 45 тысяч человек из Африки, 22,7 тысяч из Азии, около 12 тысяч из Латинской Амерки.

На этот период также приходится рост числа иммигрантов из Восточной Европы, которые после падения "железного занавеса" устремились за свободой или лучшей жизнью.

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2004-2015

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С 2004 года началась массовая иммиграция из стран Восточной Европы

Резкий рост иммигрантовиз стран Восточной Европы, вступивших в ЕС.

В 2004 году только из Польши в Британию переехало более 170 тысяч человек.

Рост политических и экономических иммигрантов из конфликтных зон Африки и Ближнего Востока.

Общая иммиграция в 2015 году превысила 300 тысяч человек.