Бастующие моряки снова блокировали туннель под Ла-Маншем
Тысячи пассажиров не могут пересечь Ла-Манш из-за забастовки моряков в Кале, закрывших французский порт и заблокировавших железнодорожный туннель.
Сотрудники судоходной компании MyFerryLink в понедельник второй раз за неделю вышли на забастовку против возможного сокращения рабочих мест из-за продажи паромов компании датскому конкуренту DFDS Seaways.
Движение поездов Eurostar и Eurotunnel Shuttle было приостановлено из-за возгорания на путях.
Туннель снова открылся в 15:30 по лондонскому времени.
Тем не менее поезда Eurotunnel Shuttle отходят от терминала в Фолкстоне с трехчасовой задержкой.
В порту Дувра сообщили, что время окончания этой забастовки неизвестно.
Рабочие обещали продолжить акцию протеста в среду, передает Рейтер.
"Наши пассажиры оказались в центре трудового спора, вызванного компанией Eurotunnel", - заявила президент британского судоходного оператора P&O Ferries Хелен Дибл.
По ее словам, сотрудники компании делают все от них зависящее, чтобы обеспечить пассажиров едой и водой.
Представитель компании Eurotunnel заявил, что французским властям необходимо взять ситуацию в Кале под контроль.
"Под ударом оказывается британская экономика. Нам нужно прекратить забастовки и отделаться от мигрантов", - сказал он.
Сотни нелегальных мигрантов воспользовались стачкой, чтобы проникнуть в направляющиеся в Британию фуры, которые из-за забастовки двигаются очень медленно.