Бастующие моряки снова блокировали туннель под Ла-Маншем

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Бастующие бросали на железнодорожные пути горящие шины

Тысячи пассажиров не могут пересечь Ла-Манш из-за забастовки моряков в Кале, закрывших французский порт и заблокировавших железнодорожный туннель.

Сотрудники судоходной компании MyFerryLink в понедельник второй раз за неделю вышли на забастовку против возможного сокращения рабочих мест из-за продажи паромов компании датскому конкуренту DFDS Seaways.

Движение поездов Eurostar и Eurotunnel Shuttle было приостановлено из-за возгорания на путях.

Туннель снова открылся в 15:30 по лондонскому времени.

Тем не менее поезда Eurotunnel Shuttle отходят от терминала в Фолкстоне с трехчасовой задержкой.

В порту Дувра сообщили, что время окончания этой забастовки неизвестно.

Рабочие обещали продолжить акцию протеста в среду, передает Рейтер.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Из-за забастовки пассажиры застряли в порту Кале

"Наши пассажиры оказались в центре трудового спора, вызванного компанией Eurotunnel", - заявила президент британского судоходного оператора P&O Ferries Хелен Дибл.

По ее словам, сотрудники компании делают все от них зависящее, чтобы обеспечить пассажиров едой и водой.

Представитель компании Eurotunnel заявил, что французским властям необходимо взять ситуацию в Кале под контроль.

"Под ударом оказывается британская экономика. Нам нужно прекратить забастовки и отделаться от мигрантов", - сказал он.

Сотни нелегальных мигрантов воспользовались стачкой, чтобы проникнуть в направляющиеся в Британию фуры, которые из-за забастовки двигаются очень медленно.