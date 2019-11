Классическая Quadrophenia: Пит Таунсенд против музыкального снобизма

Правообладатель иллюстрации umusic Image caption Афиша концерта в Royal Albert Hall 5 июля 2015 года - премьерного концертного исполнения Classic Quadrophenia

"А, опять музыкальный снобизм "классиков"?! Жив, курилка?! Да пошли они!.. За этим альбомом стоит огромная команда людей, всю свою жизнь профессионально занимающихся классической музыкой, и люди эти заслуживают большего, чем такое вот снисходительное пренебрежение. Да, я знаю, сам я - рок-динозавр, и меня это вполне устраивает, но все те, кто принимал участие в записи Classic Quadrophenia, – молодые, творческие, блестящие музыканты!"

Так отреагировал основатель и бессменный лидер одной из самых великих групп британского рока The Who Пит Таунсенд на отказ Official Charts Company - британской музыкальной организации, отвечающей за составление официальных музыкальных хит-парадов Великобритании, - включить в хит-парад классики сделанную в стиле классической музыки оркестровую запись рок-оперы Quadrophenia.

Основоположник рок-оперы

Правообладатель иллюстрации Umusic Image caption Пит Таунсенд справедливо считается основоположником рок-оперы, а его Tommy и Quadrophenia - классическими образцами жанра

The Who записали свою оригинальную версию Quadrophenia еще в 1973 году, через четыре года после выхода их альбома Tommy, заложившего основы жанра рок-оперы.

Композитор Леонард Бернстайн после концертного исполнения Tommy в Нью-Йорке восхищенно тряс руку Таунсенда: "Пит, ты даже не представляешь себе, что ты сделал!"

Сам Таунсенд считает Quadrophenia "более цельной, тематически богатой и превосходящей Tommy по своим чисто музыкальным качествам".

"Очень английская вещь"

Классическая музыка остро нуждается в новой аудитории, и переложение легендарной рок-оперы для симфонического оркестра и хора как раз в состоянии привлечь такую аудиторию газета Independent

"Это очень английская вещь, написанная в типичной английской тональности, - продолжает он. - Она заставляет вспомнить Бенджамина Бриттена, Уильяма Уолтона. Есть моменты, когда мы пытаемся разыграть вагнеровскую помпезность, но в то же время в ней есть и легкость, которая заставляет вспомнить традиционный английский танец Моррис, зеленые поля, пинты пива, и, конечно же, пляж в Брайтоне".

Именно по большей части на пляже в Брайтоне в 1979 году по мотивам Quadrophenia был снят одноименный полнометражный художественный фильм, и с тех пор опера стала не только монументальной вершиной серьезной рок-музыки, но и классическим памятником социального реализма британской культуры 70-х годов.

Здесь же, на пляже Брайтона снят и клип к классической версии Quadrophenia, где кадры из фильма 1979 года с главным героем Джимми в исполнении актера Фила Даниэльса перемежаются современными съемками с классическим тенором Алфи Бо.

В исполнении The Who и Tommy, и Quadrophenia назвать операми можно с определенными оговорками.

Хотя и в той, и в другой некоторые номера пели и сам Таунсенд, и давно уже умерший барабанщик группы Кит Мун, но большую часть вокальных партий, как мужских, так и женских пел один человек - вокалист группы Роджер Долтри.

Классическая версия

Правообладатель иллюстрации Umusic Image caption Как и Роджер Долтри в версии The Who, в "Классической Quadrophenia" большую часть партий спел один вокалист - тенор Альфи Бо

В противовес оперной традиции классическая Quadrophenia исполнена в том же ключе – почти все партии поет Алфи Бо. Иногда к нему присоединяются сам Таунсенд, Фил Даниэльс и рок-певец Билли Айдол.

Популярный в 80-е годы музыкант исполнил ту самую роль, которую в фильме играл Стинг.

Желание осуществить классическое переосмысление Quadrophenia Таунсенд объясняет стремлением закрепить свою работу на века.

"Я очень рад, что у меня появилась возможность сделать это, пока я еще могу работать. Мне вдруг представилось, что я при смерти и думаю: "Черт побери, почему же я все это не записал в нотах? Все эти носители – винил, кассеты, CD - меняются каждые несколько десятилетий, а ноты и оркестры существуют века".

"Я понял, что если Рейчел сделает хорошую оркестровку, то именно она будет звучать на моих похоронах", - со смехом добавляет он.

Правообладатель иллюстрации Umusic Image caption Пит Таунсенд, Рейчел Фуллер, Альфи Бо, Фил Дэниэльс

Рейчел Фуллер – не только опытный музыкант и аранжировщик, но и вот уже почти 20 лет партнер Таунсенда по жизни.

Хотя сам он давно уже признан одним из крупнейших и самых значительных композиторов рок-музыки, но классического музыкального образования у него нет. Поэтому для оркестровки Quadrophenia ему, как и в свое время Полу Маккартни для "Ливерпульской оратории", пришлось прибегнуть к помощи профессионалов.

Особую проблему для оркестровки представляло собой переложение партии ударных, которую на оригинальной записи The Who исполнял барабанщик группы Кит Мун – не зря его называли Moon the Loon ("Мун-безумец").

Чтобы воспроизвести его неуемную энергетику, оркестру пришлось привлечь ни много ни мало шесть ударников.

"Они играли так громко, что нам пришлось от них отгородиться специальной ширмой. Они, видимо, изо всех сил пытались воспроизвести дух Кита", - говорит Таунсенд.

Кит Мун умер еще в 1978 году, басист The Who Джон Энтвистл – в 2002-м.

Неувядающие The Who

Image caption И в 70 лет Таунсенд не отказывается от своей легендарной "мельницы": The Who (слева Роджер Долтри) на фестивале Glastonbury в июне этого года

70-летний Таунсенд и 71-летний Долтри, однако, отказываться от рок-карьеры пока не намерены, несмотря на сказанную в песне My Generation на заре существования группы, полвека назад, фразу: I hope I die before I get old ("Надеюсь, я умру раньше, чем состарюсь").

В минувший уикенд The Who с 50-летним барабанщиком Заком Старки, сыном Ринго Старра, на месте "Безумца-Муна" выступили на знаменитом рок-фестивале в Гластонбери.

А в предстоящее воскресенье 5 июля "Классическая Quadrophenia" в полном составе с Королевским филармоническим оркестром и хором London Oriana под руководством дирижера Роберта Зиглера и при участии Пита Таунсенда будет исполнена на сцене лондонского Royal Albert Hall.

Пит Таунсенд переживет

Ну а что касается участия "Классической Quadrophenia" в классическом хит-параде, то хочется процитировать комментарий газеты Independent:

"Классическая музыка остро нуждается в новой аудитории, и переложение легендарной рок-оперы для симфонического оркестра и хора как раз в состоянии привлечь такую аудиторию", - пишет ее обозреватель.

"Пит Таунсенд переживет и без классического хит-парада, но близорукий бюрократизм чиновников от музыки мешает расширению популярности классики", - убеждена газета.