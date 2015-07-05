В Англии крестили принцессу Шарлотту

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Принцесса Шарлотта сейчас является четвертой в очереди на королевский престол в Великобритании

В воскресенье в королевском поместье Сандрингем состоялся обряд крещения принцессы Шарлотты. На церемонии присутствовали родители герцогини Кембриджской и члены королевской семьи, включая королеву Великобритании Елизавету II.

Принцессу Шарлотту крестили водой из реки Иордан. Она была одета в точно такую же рубашку, как и дочь королевы Виктории в 1841 году.

Крещение провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, для широкой публики мероприятие было закрытым.

Однако возле церкви собрались десятки людей. Они прождали несколько часов, чтобы увидеть семью принца Уильяма после церемонии.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон передал свои лучшие пожелания молодым родителям в Твиттере.

Историческая рубаха и укропная вода

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Уильям и Кэтрин рассчитывают провести несколько лет вдали от Лондона, воспитывая детей

Герцог и герцогиня Кембриджские выбрали пять крестных для своей дочери принцессы Шарлотты. В их числе - родственники и друзья королевской семьи.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Посмотреть на семью принца Уильяма собрались десятки человек

Церковь святой Марии Магдалины, где крестили принцессу, находится недалеко от поместья Анмер-холл в Норфлоке, куда семья принца Уильяма перебралась из Лондона после рождения Шарлотты. Там Уильям и Кэтрин рассчитывают провести несколько лет, воспитывая детей с помощью няни, которая живет вместе с ними в Анмер-холле постоянно.

Дети по разному реагируют на религиозные обряды. По словам корреспондента Би-би-си при королевском дворе Питера Ханта, нынешняя королева Елизавета II настолько сильно плакала во время крещения в 1926 году, что ее няня вынуждена была поить ее укропной водой.