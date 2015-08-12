Британские спорткары: дорожные ракеты ручной работы

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Винтажный паровой британский "Стэнли" 1908 года выпуска: британцы всегда стремились создать что-то уникальное...

Автомобильная промышленность Британии сейчас на подъеме: объемы производства находятся на самом высоком уровне за последние семь лет, и автозаводы страны выпускают в среднем по три автомобиля в минуту.

Однако не все британские автостроители гонятся за высокими темпами выпуска. С момента появления первых автомобилей в Британии всегда находились упрямые энтузиасты, маленькие фирмы которых создавали уникальные машины - быстрые и красивые, но требующие долгой и кропотливой ручной работы.

Мы решили показать вам творения пяти британских автопроизводителей, строящих вполне современные машины - но не по две штуки в минуту, а по одной в несколько дней или даже недель. Итак, BBC Autos представляет: быстрые автомобили неторопливых производителей.

Ultima Evolution

Правообладатель иллюстрации Ultima Sports

Ultima Sports производит автомобили и комплекты для их самостоятельной сборки с 1992 года, так что уже имеет некую историю.

Автоэнтузиастам, пожалуй, лучше всего известна модель Ultima GTR, установившая рекорд для книги Гиннесса по времени разгона с места до 100 миль в час (примерно 161 км/ч) и последующего торможения до полной остановки.

Но новая модель Evolution еще быстрее. Она производится в вариантах купе или кабриолета, оснащается 6,8-литровым V-образным восьмицилиндровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 1020 лошадиных сил, способна разогнаться от 0 до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 2,3 секунды и достичь максимальной скорости примерно в 240 миль в час (386 км/ч).

Цены на наборы Evolution для самостоятельной сборки начинаются с 38 000 фунтов стерлингов (примерно 59 000 долларов); готовый автомобиль мощностью 1020 лошадиных сил продается за 95 995 фунтов (150 000 долларов).

Arash AF8

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Аккуратный и хирургически чистый завод фирмы Arash Motor Company, созданной предпринимателем Арашем Фарбудом в 1999 году, расположен в городе Ньюмаркете в английском графстве Саффолк.

Купе AF8 - уже четвертая модель Фарбуда, и пока что самая совершенная. Под стремительными обводами кузовных панелей двухместного купе скрывается каркас из стальных труб и монокок из углеродного волокна, а также расположенный центрально семилитровый V-образный мотор Chevrolet с 563 лошадиными силами и 645 Нм крутящего момента.

Он соединен с шестиступенчатой ручной коробкой передач и разгоняет 1200-килограммовый автомобиль до 60 миль в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость - примерно 320 км/ч.

Цена: 165 000 фунтов стерлингов (около 258 000 долларов)

Elemental RP1

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Если вам хочется чего-то более экстравагантного, то стоит обратить внимание на модель RP1 компании Elemental Cars из английского графства Суррей.

Этот миниатюрный двухместный автомобиль с углеволоконным кузовом можно рассматривать как гоночный автомобиль, приспособленный для дорог общего пользования, или же как дорожный автомобиль, очень подходящий для гоночной трассы.

Самый мощный вариант оснащается наддувной рядной четверкой Ford объемом 2 литра, выдающей 320 лошадиных сил.

С учетом того, что машина весит всего 580 килограммов, этот двигатель способен разгонять ее от нуля до 60 миль в час всего за 3,1 секунды. Если продолжать жать правую педаль, то ускоряться автомобиль перестанет примерно на 265 километрах в час.

Цена: 75 750 фунтов стерлингов (около 118 000 долларов) за экземпляры из первой серийной десятки; последующие машины стоят 90 900 фунтов (142 000 долларов).

David Brown Automotive Speedback GT

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Соскучились по свингующим 60-м? Получите Speedback GT - это первая модель фирмы, основанной британским бизнесменом и автоэнтузиастом Дэвидом Брауном (не путать с его тезкой, бывшим владельцем Aston Martin).

Мало-мальски подкованный любитель автомобильной классики сразу увидит в Speedback черты Aston Martin DB5 1964 года, но на самом деле в основу автомобиля лег больше не выпускающийся Jaguar XKR.

Серия ограничена сотней машин ручной работы, каждая из которых стоит как уютный коттедж в буколической английской глубинке. Кузовные панели и интерьер сделаны с нуля, да и во всей остальной машине полно мелких деталей, сработанных руками мастеров, а не роботизированным прессом - к примеру, крышки бензобаков индивидуально вытачиваются из алюминиевых болванок.

Как и Jaguar XKR, Speedback оснащается пятилитровой V-образной восьмеркой с турбонаддувом, выдающей вполне достойные 510 лошадиных сил и разгоняющей машину с нуля до 60 миль в час за 4,6 секунды. Это, кстати, на две секунды меньше, чем у того самого Aston Martin DB5.

Цена: 495 000 фунтов стерлингов (около 773 000 долларов - что, надо заметить, примерно на четверть миллиона меньше, чем Aston DB5 в хорошем состоянии).

Lyonheart K

Правообладатель иллюстрации Lyonheart Cars

Lyonheart K (который изначально почему-то назывался Growler) был создан в 2011 году, и если Speedback GT - дань уважения Aston Martin DB5, то Lyonheart - это вариация на тему культового Jaguar E-type.

Обе современные копии базируются на платформе Jaguar XKR, и обе используют ее уже упоминавшийся 5-литровый турбомотор - но в Lyonheart K он тюнингован знаменитой британской фирмой Cosworth, и вместо 510-ти лошадиных сил оригинала выдает 567.

Что позволяет автомобилю (выпускающемуся в версиях купе и кабриолета) разгоняться до 60 миль в час за 3,7 секунды и достигать искусственно ограниченной максимальной скорости в 300 километров в час. Неплохо - но, впрочем, с таким внешними данными стоит ли вообще куда-то торопиться?

Цена: 360 000 фунтов стерлингов (около 562 000 долларов) за купе; 375 000 фунтов (585 000 долларов) за кабриолет.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Autos.