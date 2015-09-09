Животный мир большого города: кому здесь хорошо?

Правообладатель иллюстрации NPL Image caption Знакомые всем лондонцам лисы живут практически во всех районах британской столицы - в том числе в самом центре города

Большинство животных и растений не приспособлены к жизни на территории промзон или городских кварталов. Но есть и любители городской жизни, рассказывает корреспондент BBC Earth, и это не только знакомые всем лондонцам лисы.

"Папа, что это?" - интересуется шестилетний Николас, показывая на большое насекомое с красно-коричневыми крыльями, упавшее с чугунной стойки ворот. Бородатый мужчина в очках наклоняется, несколько секунд внимательно рассматривает жука и отвечает: "Не знаю".

Вряд ли подобный ответ вас удивит. Но, поверьте, далеко не каждый день Макс Баркли, заведующий коллекцией жуков в лондонском Музее естественной истории, не может распознать большое, яркое насекомое, да еще найденное буквально в шаге от его работы.

Эта история произошла в марте 2007 года. Вскоре Баркли обнаружил, что таинственный жук расплодился по всему Лондону и по другим европейским городам.

Правообладатель иллюстрации Andy Sands NPL Image caption Клоп-наземник (Arocatus longiceps), лондонский район Чизик

Однако эксперты не могли договориться, к какому виду отнести насекомое. Лишь через пару лет Баркли разрешил эту проблему совместно с коллегами.

Речь шла о клопе-наземнике, питающемся семенами платана (Arocatus longiceps). В последние годы это насекомое стремительно распространилось в городах Центральной и Западной Европы.

Ни асфальт и бетон, из которых построены современные города, ни воздух, насыщенный выхлопными газами, казалось бы, не способствуют созданию комфортной среды для живой природы.

Однако некоторые виды растений и животных, среди которых и клоп-наземник, как ни странно, больше распространены в городах, чем в естественных условиях. Что же привлекает эти виды в городской среде?

Британцы не понаслышке знают о рыжих лисах, живущих преимущественно в городах.

Их подвижность позволяет им вовсю пользоваться городской средой во всех ее измерениях

Согласно исследованию, опубликованному в 2014 году, география обитания городских лис на протяжении 25 лет претерпела сильные изменения.

Дон Скотт из Брайтонского университета и ее коллеги обратились к телезрителям с просьбой сообщать им, когда те увидят лис в городских районах. На специальный сайт поступило более 17 тысяч сообщений.

Из 65 населенных пунктов, где в 1987 году лис не видели совсем или видели мало, в 59-ти к 2012 году стало больше лис. Кроме того, популяция лис существенно выросла в северных и восточных регионах Британии.

По словам Скотт, лисы очень проворные существа. "Их подвижность позволяет им вовсю пользоваться городской средой во всех ее измерениях, прыгать через заборы и карабкаться на крыши в поисках еды, прятаться под навесами во время отдыха и сооружать себе логово".

Однако это далеко не единственные дикие животные, которые расплодились в городах.

Правообладатель иллюстрации Laurent Geslin NPL Image caption Барсук (Meles meles) нашел себе источник еды в Лондоне

В ином городе живет барсуков не меньше, чем на природе. Они адаптировали свое поведение, чтобы выжить в условиях плотной жилищной застройки, промышленного производства и множества дорог. Так, городские барсуки живут меньшими группами с меньшим ареалом обитания.

По словам Дон Скотт, и лисы, и барсуки успешно приспосабливаются к разнообразной и меняющейся среде.

"Они всеядны и переориентировали свою стратегию поиска еды на более антропогенные источники, - говорит она. - Они лучше справляются с переменами, чем те животные, которые привязаны к специфическим ареалам обитания".

Что же помогает им приспособиться? Вероятно, не существует одного-единственного ответа на этот вопрос, однако исследования птиц показали, что полезно быть сообразительным.

Алексей Маклаков и его коллеги из Уппсальского университета в Швеции изучили этот вопрос и в 2011 году опубликовали соответствующее исследование.

Они всеядны и переориентировали свою стратегию поиска еды на более антропогенные источники

Они работали со статистикой по 82 распространенным видам птиц, живущих в 12 городах Франции и Швеции и вокруг этих городов.

Те птицы, чей мозг достаточно велик относительно их тела, успешнее размножались в городах. Среди "мозговитых" пернатых оказались синицы, вороны и крапивники.

По словам Маклакова, дополнительная нагрузка на организм, возникающая в результате функционирования большого мозга, возможно, оправдана в той среде, где приоритет отдается обучению и приспособлению.

Мозг большего размера является своего рода "когнитивным буфером", который позволяет животному выжить в изменяющихся условиях, адаптируя свое поведение.

Это подтверждают и данные исследователей: оказывается, вследствие урбанизации происходит постепенное увеличение размера мозга.

Правообладатель иллюстрации Visuals Unlimited NPL Image caption Серые полевки (Microtus pennsylvanicus)

Согласно опубликованному в 2013 году исследованию, белоногие хомячки и серые полевки, жившие в городах, обладали большей емкостью черепа, чем их сельские сородичи.

Коллега Маклакова Никлас Колм решил пойти еще дальше и начал разводить животных (а конкретнее - рыб) с разным размером мозга, чтобы выяснить, как именно это влияет на их поведение.

В городах плодятся не только большие животные, такие как лисы и птицы. Вполне комфортно здесь себя чувствуют и насекомые – по крайней мере, некоторые из них.

Белоногие хомячки и серые полевки, жившие в городах, обладали большей емкостью черепа, чем их сельские сородичи

Садоводы очень часто сталкиваются с последствиями деятельности жука под названием скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus). Он наносит ущерб многим декоративным растениям, среди которых рододендроны, папоротники и бегонии.

Этот нелетающий жук родом из Италии. Считается, что своим распространением он изначально обязан римлянам, а потом – завоеваниям Британской империи.

Сейчас его можно найти в большинстве городских садов в Британии, однако он почти не встречается в сельской местности – за исключением вершин гор в Шотландии.

Понятно, почему он так распространился в городах: вокруг мало других насекомых.

"И в городской среде, и на горных вершинах очень ограничена конкуренция, - поясняет Макс Баркли. - Это крайне успешное, но не слишком конкурентоспособное насекомое".

Правообладатель иллюстрации Andy Sands NPL Image caption Скосарь одиночный (Otiorhynchus sulcatus), сфотографированный в британском графстве Херфордшир

Отсутствие конкуренции приводит к тому, что скосарь одиночный размножается такими темпами, которые были бы невозможны в более разнообразной среде обитания.

Еще одна причина, по которой некоторые виды больше распространены в городах – изобилие необходимых им источников пропитания.

В городах наиболее высока плотность неаборигенных видов растений, таких как розмарин, лаванда и кипарис Лейланда. Неудивительно, что там же можно найти и животных, ими питающихся.

"По мере расширения международной торговли травоядные, основу рациона которых составляют эти неаборигенные растения, рано или поздно сюда добираются, - говорит Барклай. - И тогда они ощущают себя, как человек, попавший в комнату, до потолка набитую деньгами. Им больше не нужно делить среду обитания с другими видами, ресурсов более чем достаточно. Поэтому они начинают беспрепятственно размножаться".

Правообладатель иллюстрации Didier Descouens CC by 3.0 Image caption Самшитовая огневка (Cydalima perspectalis)

Хороший пример подобного сценария – самшитовая огневка (Cydalima perspectalis). Эта бабочка родом из Восточной Азии, в Европе ее впервые обнаружили в 2007 году. Сейчас она часто встречается в Лондоне и других городах на юге Британии, однако в сельской местности ее практически не найти.

Доступность пищевых ресурсов также является одной из главных причин того, что в городах много лис. "Качество этой среды обитания с точки зрения пищевых ресурсов выше, чем в сельской местности", - утверждает Дон Скотт.

Еще одним фактором распространения некоторых видов в городской среде послужил так называемый эффект локального перегрева.

В городах теплее, чем в прилегающих к ним районах, поскольку дороги и постройки выполнены из материалов, абсорбирующих и сохраняющих тепло – асфальта, камня и так далее.

Британские садоводы с удовольствием берутся за выращивание все новых экзотических растений

Этот эффект особенно ярко проявляется в Британии, которая находится на северной границе области распространения многих видов растений и насекомых. В теплых городских условиях такие виды встречаются чаще.

Таким образом, становится понятно, почему дубовый походный шелкопряд (Thaumetopoea processionea), насекомое-вредитель, уничтожающий листья дубов и вызывающий аллергические реакции у человека, живет практически исключительно в Лондоне.

Растения тоже извлекают пользу из эффекта локального перегрева.

Британские садоводы с удовольствием берутся за выращивание все новых экзотических растений. Вот почему в британских городах повсюду можно встретить пальмы, оливковые деревья или, например, древовидный папоротник. Вместе с ними в страну зачастую попадают и их соседи.

Правообладатель иллюстрации John F. Burton NPL Image caption Дубовые походные шелкопряды (Thaumetopoea processionea)

"Зачастую миниатюрные обитатели Средиземноморья перебираются на север вместе с саженцами более крупных растений. Выжить они могут только в относительно теплой городской среде", - говорит Фред Рамси из Музея естественной истории.

К таким переселенцам относится, например, крапива перепончатая (Urtica membranacea). Она способна выживать в атмосфере, насыщенной выхлопными газами.

Но еще важнее тот факт, что крапива перепончатая – однолетнее растение, которое растет зимой и цветет летом.

Пищевые ресурсы – одна из главных причин того, что в городах много лис

Большие города – это среда со стремительным ритмом жизни. Однолетние растения, быстро расцветающие и производящие семена, лучше выживают, чем их более медленные двухлетние собратья.

"Люди стригут лужайки, оттирают стены и приводят в порядок цветочные клумбы, - объясняет Рамси. - Поэтому растения, которые способны прорастать и создавать семена за короткий промежуток времени, имеют гораздо более высокие шансы на размножение".

Например, оксфордский крестовник первоначально выращивался в Оксфордском ботаническом саду из семян, собранных в XVII веке на вулкане Этна (Сицилия). Он прорастает и расцветает очень быстро, благодаря чему его теперь можно найти практически в любом британском городе.

Правообладатель иллюстрации Sam Hobson NPL Image caption Рыжие лисы (Vulpes vulpes) полностью освоились в британских городах

Считается, что распространению оксфордского крестовника способствовало строительство железных дорог во время промышленной революции. Во-первых, его крошечные плоды отправлялись в новые районы на железнодорожных вагонах, а во-вторых, спекшийся уголь, используемый при строительстве, имел много общего с вулканической почвой на родине растения.

Помимо таких вот случайных переселенцев, существует еще одна группа растений, которым, по идее, должно быть комфортно в городах. Это хазмофиты, обычно растущие в трещинах скал и камней.

Хазмофиты хорошо приживаются на стенах, мостах и зданиях. Некоторые из них – например, буддлея – своими корнями могут нанести ущерб конструкциям, на которых они растут.

Он способен приподнимать тротуарную плитку и даже пробиваться сквозь асфальт

Среди других растений, облюбовавших садовые заборы, можно назвать также львиный зев и центрантус.

Колокольчик Пожарского (Campanula poscharshkyana) теперь редко встречается на своей родине, на Динарском нагорье (горная система на северо-западе Балканского полуострова), однако он украшает садовые изгороди в большинстве британских городов.

Но лучше всего приспособиться к городской жизни выходит не у животных и не у растений.

Правообладатель иллюстрации Visuals Unlimited NPL Image caption Гриб навозник серый (Coprinus atramentarius)

Гриб навозник серый (Coprinopsis atramentaria) нередко встречается на лужайках и в местах, где естественная среда обитания нарушена человеческим вмешательством – таких как городские свалки. Он прекрасно выживает на твердых поверхностях в городах, поскольку способен приподнимать тротуарную плитку и даже пробиваться сквозь асфальт.

Ножки этого гриба образованы из вертикальных трубочек, которые называются "гифы". Они состоят из хитина, также являющегося основным компонентом экзоскелетов насекомых и ракообразных.

Его латинское название, Serpula lacrymans, переводится как "ползучая слезовыжималка"

Прочность этого материала и спиралевидная организация его волокон приводят к тому, что трубочки растут лишь на концах, придавая конструкции необыкновенную мощность.

Домовый гриб не отличается такой же прочностью, как C. atramentaria, но в городских джунглях чувствует себя ничем не хуже. Его латинское название, Serpula lacrymans, переводится как "ползучая слезовыжималка" – вполне подходящее описание для самого вредоносного из нескольких грибов, портящих сухой гнилью деревянные постройки.

Для S. lacrymans характерны белые гифы, которые порой бывают похожи на вату. Внутри них иногда содержатся капельки воды, которые гриб может транспортировать на большие расстояния и использовать для разложения дерева.

Правообладатель иллюстрации Sinclair Stammers NPL Image caption На домовом грибе (Serpula lacrymans) образуются капли воды

Теперь мы можем составить перечень факторов, позволяющих тому или иному виду успешно размножаться в городах.

"Существует два типа видов, хорошо выживающих в городской среде, - говорит Алексей Маклаков. - Для одних городская среда случайно оказалась идеальной: они не нуждаются в эволюционных и поведенческих адаптациях. Для других городские условия враждебны, и им надо приспособиться, чтобы выжить".

Многим среди тех, кто преуспевает в силу естественных причин, для жизнедеятельности необходимы материалы, используемые человеком – например, камень и дерево.

Есть среди них и любители тепла. Кроме того, могут прижиться в городах животные, плохо справляющиеся с конкуренцией.

Для видов, изначально не приспособленных к городской жизни, главное – умение адаптироваться.

Животные, которые могут переключаться на новые источники питания или использовать созданные человеком конструкции в качестве приюта, имеют хорошие шансы на выживание. Это скорее актуально для более крупных животных, важным фактором может также оказаться больший размер мозга.

Правообладатель иллюстрации George McCarthy NPL Image caption Домовый гриб (Serpula lacrymans) на стене дома в британском графстве Сассекс

Когда мы строим оживленные улицы, комплексы домов и перекрестки, мы вмешиваемся в жизнедеятельность многих видов.

"По ряду причин большинство видов уничтожается из-за изменений, вносимых человеком в окружающую среду", - говорит Макс Баркли.

Городские виды стали исключением из этого правила. "Для тех немногих организмов, которые могут приспособиться к изменениям, конкуренция меньше, - поясняет Баркли. - Возможно, для кого-то имеет смысл найти место, где выжить сложно – если, конечно, в этом же месте не обосновались соответствующие паразиты и хищники".

Для видов, изначально не приспособленных к городской жизни, главное – умение адаптироваться

И все же, несмотря на наличие множества индивидуальных организмов, городские экосистемы существенно менее разнообразны, чем дикие.

"Отправившись на Трафальгарскую площадь в Лондоне, вы увидите там, скажем, тысячу голубей, двух-трех скворцов, парочку воробьев – да и все, наверное, - говорит эксперт. - Если же вы попадете на аналогичного размера участок сельской местности, там может проживать до 50 разных видов птиц".

Городская жизнь подходит немногим, но для тех, кто сумел приспособиться, она – чуть ли не идеальный вариант.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Earth.