Пресса Британии: Путин - ненадежный союзник

В обзоре британских газет:

Путин - ненадежный союзник

Действительно ли Россия увеличивает военную помощь Асаду?

Фильм "Александр Литвиненко": российская версия отравления в Лондоне

Путин - ненадежный союзник

"Ненадежный союзник" - так Times назвала статью о попытках российского президента исполнить миротворческую миссию в Сирии. Подзаголовок статьи и вовсе раскрывает ее смысл: "К протянутой Путиным оливковой ветви мира следует относиться с высшей степенью настороженности".

У Владимира Путина есть явное стремление быть любимым или по меньшей мере уважаемым на Западе, хотя демонстрирует он его довольно странным способом, пишет газета. Его действия как на Украине, так и в Сирии, хотя и явно двусмысленные, тем не менее, подразумеваются как стремление протянуть оливковую ветвь мира. Мы, однако, должны к этим жестам относиться с изрядной долей скепсиса: любимым цветом господина Путина, пишет газета, по-прежнему остается цвет камуфляжа, а вовсе не оливковой ветви.

К протянутой Путиным оливковой ветви мира следует относиться с высшей степенью настороженности Times

Если он на самом деле хочет восстановить к себе международное доверие, то первым делом должен отвести тяжелое вооружение из Украины, как это подразумевают Минские соглашения. Он должен остановить наращивание военного присутствия России в Сирии. После нескольких лет балансирования на грани войны Западу теперь потребуется много больше, чтобы убедиться, что в лице российского президента он имеет дело с надежным союзником в борьбе с "Исламским государством", и что теперь он не намерен подмять под себя своих непосредственных соседей.

Внешне российский президент из всех сил стремится свернуть конфронтацию с Западом по поводу Украины и открыть новую страницу сотрудничества в вопросе о будущем Сирии. Кремль сместил лидера повстанцев в Донбассе и заменил его на фигуру, в большей степени приверженную мирному урегулированию. Путин, как кажется, стремится заморозить конфликт в Восточной Украине и добиться смягчения санкций со стороны США и Евросоюза. Теперь, когда крах цен на нефть нанес суровый удар по российской экономике, Москва нуждается в ослаблении санкционного режима больше, чем когда бы то ни было. Путин пытается переложить вину на медленное выполнение Минских соглашений на Украину, но главная ответственность за это лежит на нем самом. Он обязан закрыть российско-украинскую границу и остановить приток оружия и помощи для пророссийских повстанцев, однако пока он ничего этого явно не делает.

Если российскому лидеру нельзя доверять в вопросе соблюдения им соглашений по Украине, то нельзя доверять ему и в его союзнических намерениях относительно сирийского кризиса. Он по всей видимости рассчитывает на то, что без его помощи в этом вопросе обойтись не удастся. Нахлынувшая в Европу огромная волна беженцев, утверждает он, движима разжигаемым "Исламским государством" страхом насилия. Так как США и их западные союзники справиться с ИГ исключительно воздушными ударами не в состоянии, а готовности вступать в боевые действия на земле у Запада нет, то решением кризиса, по мнению Путина, может стать вооруженная Россией армия Башара Асада. При помощи нового российского вооружения и российских войск, систем разведки и стратегических советников силы Асада, в которые входят и поддерживаемые Ираном ополченцы, могут переломить ход войны.

Такой исход событий может показаться привлекательным тем европейским государствам, которые хотели бы возвращения России в систему международных отношений. Однако опыт последних лет показывает, что Путин заинтересован не столько в разгроме ИГ, сколько в поддержке Асада. Намерения Москвы состоят в том, чтобы к моменту неизбежного раздела Сирии под контролем Асада оказалась бы как можно большая территория.

На самом деле это не что иное, как стремление к экспансии украдкой. Это стремление сохранить свои военно-морские базы в Средиземноморье и укрепить присутствие и влияние Кремля на Ближнем Востоке. Аналогии между начальным периодом аннексии Крыма в 2014 году и нынешним сдвигом России в сторону Сирии просто поразительны. Обе операции – прелюдия к расширению своей геополитической мощи путем раздела другого государства.

В ближайшие дни Путин выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этой речи он попытается представить себя в роли миротворца, а не самого циничного в мире лидера. Приглашенные разделить с ним трапезу окажутся, как грешники в аду в известной притче, с длинными ложками в руках, подытоживает Times.

Действительно ли Россия увеличивает военную помощь Асаду?

Independent публикует статью известного журналиста и писателя, многолетнего корреспондента газеты на Ближнем Востоке Патрика Кокберна, который задается вопросом: каковы доказательства увеличившегося военного присутствия российских военных в Сирии.

По мнению автора, за броскими публикациями, достойными стилистики времен Холодной войны, слишком мало фактов. То, что есть, основано на докладе Руслана Левиева и команды российских журналистов (ранее известных по расследованию российского военного присутствия на Украине), опубликованном на сайте Bellingcat.

За броскими публикациями о растущем военном присутствии России в Сирии, достойными стилистики времен Холодной войны, слишком мало фактов. Патрик Кокберн, Independent

Большинство публикаций основано на видео сражения, произошедшего 23 августа на севере от Латакии. На видео показан современный российский БТР82А, бригада которого, видимо, говорит по-русски. Но уже возникли дискуссии о тех нескольких словах, которые можно разобрать. Один говорящий по-арабски участник таких споров предположил, что он, возможно, слышит слово "meshoon" (сленговое арабское слово, означающее "давай!"). Российские журналисты считают, что слышны русские слова "Еще!" и "Еще давай!".

2 сентября появился еще один признак российского присутствия, когда связанный с Аль-Каидой в Сирии Хаббат Аль-Нусра показал фотографии российских военных самолетов – возможно МИГ-29S и дронов над провинцией Идлиб.

Официальные лица США подтвердили лишь, что Россия недавно отправила в Сирию два танкодесантных судна, самолет и небольшое количество военных.

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что российские самолеты над Латакией лишь доставляли военное снаряжение в соответствии с действующими контрактами на его поставку и гуманитарную помощь.

Конечно, пишет Кокберн, нет никаких сомнений в том, что Россия последние 40 лет является основным поставщиком вооружения в Сирию, где присутствуют все это время российские военнослужащие.

У России есть военная база в Тартусе с 1971 года, напоминает Кокберн, но до 2013 года на ней размещалась бригада всего из четырех моряков. В этом году есть доказательства присутствия там большего числа российских солдат-контрактников, предположительно, потому что сирийская оппозиция продвинулась и может попытаться захватить Латакию.

В целом, заключает автор статьи в Independent, у нас есть мало доказательств, что на этой стадии Россия действительно существенно увеличила свое военное присутствие. Пока лишь известно, что в Сирии находятся сотни советников и инструкторов, охраняемые российскими военными моряками.

Фильм "Александр Литвиненко": российская версия отравления в Лондоне

Корреспондент Times Дэвид Сандерсон сходил в резиденцию посла России в Великобритании на организованный просмотр документального фильма режиссера Александра Коробко "Александр Литвиненко" и рассказал об увиденном.

"Русский Шерлок Холмс в своем кресле, Британия обманута, Борис Березовский был профессором Мориарти – добро пожаловать в фильм "Александр Литвиненко", - так начинает свой репортаж журналист Times.

По словам создателя, цель фильма - показать "правду" об отравлении Александра Литвиненко полонием-210 в Лондоне.

Василий Ливанов, получивший орден Британской империи за роль Шерлока Холмса в известном российском телевизионном фильме, зачитывает текст, сидя в образе знаменитого сыщика, а перед ним проходит череда свидетелей авторской версии событий.

Русский Шерлок Холмс в своем кресле, Британия обманута, Борис Березовский был профессором Мориарти – добро пожаловать в фильм "Александр Литвиненко" Times

В качестве свидетелей появляется Брюс Берджесс, британский эксперт по тестированию на полиграфе, рассказ которого в фильме о результатах тестирования Андрея Лугового, отличается от того, что им было сказано на публичных слушаниях о смерти Литвиненко, проходивших в Лондоне.

Другой свидетель в документальном фильме Александра Коробко, продолжает свой рассказ Дэвид Сандерсон, - Уильям Хэппер, американский ученый-криминалист. В фильме он говорит, что, вопреки сказанному на публичных слушаниях, полоний-210 не обязательно должен быть получен через государственные источники. Его можно приобрести через интернет. Для того чтобы кого-то убить, нужно будет приобрести полония на 70 тысяч долларов, утверждается в фильме.

Еще один свидетель в фильме – ныне покойный Дэвид Вест [Сандерсон называет его в статье Дейвом Кингом, - Би-би-си], владелец ночного клуба "Абракадабра" в Сохо, где, по словам хозяина, Литвиненко был частым гостем. Когда ему показали фотографию Лугового, хозяин "Абракадабры" сказал, что тот никогда не был в его клубе.

Корреспондент Times остался на встречу с режиссером после просмотра. Александр Коробко сообщил публике, что тем человеком, который мог приобрести полоний, был Борис Березовский, потому что он был "профессором Мориарти". Также Коробко сказал, что Александр Литвиненко, о котором известно, что он получал финансовую помощь от Березовского, мог стать жертвой случайного отравления, участвуя в операции по продаже полония какой-нибудь организации, которая хотела сделать ядерную бомбу.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com