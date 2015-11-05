Что может британская "КОБРА"?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В феврале 2014 года "КОБРА" обсуждала сильнейшие наводнения в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон второй день подряд созывает заседание "КОБРЫ" в связи с крушением российского пассажирского самолета А321 на Синае.

Судя по названию, речь может идти о ядовитой змее. Или о бренде индийского пива.

Так или иначе, звучит это слово впечатляюще. Даже, может быть, угрожающе.

Слово "КОБРА" это всего лишь аббревиатура ("Cabinet Office Briefing Room A", "COBRA") – "Комната "А" заседаний кабинета министров". Это чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в экстренных случаях, что случается нечасто.

В заседаниях принимают участие министры, главы департаментов госслужбы, представители полиции, разведслужб и все те, чье присутствие премьер-министр считает необходимым. Конкретный состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию решено обсудить.

Когда правительство объявляет о созыве заседания "КОБРЫ", оно тем самым может вызвать две реакции.

С одной стороны, может создаться впечатление, что правительство оперативно реагирует на какой-то сложный вопрос, имеющий непосредственное отношение к национальным интересам. С другой стороны, некоторые могут подумать, что происходит что-то ужасное, и что в этом виновато само правительство.

Выбор слов

Соответственно, члены правительства очень аккуратно подбирают слова. Иногда им полезнее звучать успокаивающе. Министры отдают себе отчет, что, услышав о заседании "КОБРЫ", в прессе и среди населения могут появиться самые разные слухи. Поэтому представители правительства часто приуменьшают значимость подобных заседаний.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В заседаниях "КОБРЫ" принимают участие министры, главы департаментов госслужбы, представители полиции, разведслужб и все те, чье присутствие премьер-министр считает необходимым

Возьмите, к примеру, подготовку к Олимпийским Играм 2012 года. За несколько дней до открытия Игр премьер-министр созвал заседание основных министров, представителей Игр, полиции и сил безопасности.

Нам всем было сказано, что на заседании обсуждались безопасность Игр, организация транспорта и возможность забастовок.

Многие обозреватели назвали это заседанием "КОБРЫ".

Но сама канцелярия премьер-министра настаивала, что это ни в коем случае не была "КОБРА". Другими словами, даже если заседание выглядит как "КОБРА" и звучит как "КОБРА", то это еще не значит, что это "КОБРА".

Экстренные случаи

Первые заседания "КОБРЫ" состоялись в 70-е годы, в связи с забастовкой шахтеров. Но к концу ХХ века эти заседания перестали быть эффективными, что стало особенно очевидно после нападений на Нью-Йорк и Вашингтон в сентябре 2001 года.

В 2004 году был принят закон о чрезвычайных ситуациях, который позволяет правительству в экстренных случаях применять вооруженные силы, запрещать митинги и демонстрации или вводить ограничения на свободу передвижения.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Беспорядки в Лондоне - тоже тема для обсуждений "КОБРЫ"

С тех пор "КОБРА" проводит встречи несколько чаще, но все равно заседания этого комитета довольно редки. На них, например, обсуждались авиаудары по Ливии, или же беспорядки на улицах Лондона.

Но для того, чтобы оценить тонкость, с которой политики решают, называть ли заседание "КОБРОЙ" или нет, следует прислушаться к словам двух бывших госслужащих.

"Все довольно прозаично"

В прошлом лорд О'Доннелл и лорд Тернбулл занимали самые высокие посты в госслужбе, будучи советниками премьер-министров.

"Это [название] звучит замечательно, но оно просто означает заседание в одной из комнат в Уайтхолле, так что это все довольно прозаично", - говорит лорд О'Доннелл.

"Некоторые поговаривают, что таким образом политики как бы говорят – "посмотрите, как быстро я реагирую", - добавляет лорд Тернбулл. "Но это просто способ собрать в одном месте представителей разведслужб, полиции - кого угодно, кто нужен для разрешения конкретного кризиса, с тем, чтобы они могли быстро друг с другом общаться".

Иногда правительству и в самом деле выгодно создать впечатление, что оно быстро и эффективно на что-то реагирует. Но часто это не так, поскольку правительство не хочет нагнетать панику в обществе.

Так что обычно представители правительства сообщают об уже состоявшемся заседании, оговаривая, что это ни в коем случае не было "КОБРОЙ".

Но, как всегда, из каждого правила бывают исключения.