Пресса Британии: Россия применяет в Сирии кассетные бомбы?

В обзоре британских газет:

"Российские самолеты наносят удары вокруг лагерей беженцев"

Киеву следует действовать, чтобы прекратить блокаду Крыма

Почему российские компании уходят с Лондонской биржи

"Кружил 10 минут над лагерем"

"Россия наносила удары кассетными бомбами вокруг приграничных лагерей, где проживают тысячи сирийских беженцев, за недели до того, как один из ее военных самолетов был сбит турецкими истребителями", - утверждает Times.

Как выяснило издание, район вокруг лагеря беженцев Ямади, расположенного в нескольких сотнях метров от границы с Турцией, российская авиация бомбила за последний месяц трижды.

"9 ноября кассетная бомба попала в расположенный неподалеку лагерь Обен, убив четверых и ранив десятки человек", - продолжает Times, по сведениям которой в минувшие выходные авианалеты российских военных стали более интенсивными.

Как рассказали журналистам газеты сотрудники гуманитарных миссий, в понедельник, за день до того, как был сбит российский Су-24, "часть кластерных бомб, предназначенных для удара по лагерю Ямади, попала на турецкую территорию - возможный мотив для ответных действий со стороны Анкары".

Очевидцы произошедших во вторник событий говорят, что перед тем, как нарушить турецкое воздушное пространство над городом Яйладаги, российский военный самолет кружил над лагерем Ямади десять минут, судя по всему, готовясь нанести удар" Times

Times сообщает, что в лагере Ямади сейчас проживают девять тысяч беженцев. Всего неделю назад их было около пяти тысяч, однако из-за российских авиаударов и наступления правительственных войск многие сирийские туркмены, нашедшие приют в лагере, были вынуждены бежать из своих селений.

"До российских авиаударов лагерь считался одним из самых безопасных в Сирии. Здесь не было зафиксировано ни одного нападения с воздуха за все 4,5 года с момента начала конфликта", - информирует издание.

Боевиков группировки "Исламское государство", по позициям которых, как утверждают в Москве, российские самолеты наносят удары, в регионе нет, продолжает Times.

"Очевидцы произошедших во вторник событий говорят, что перед тем, как нарушить турецкое воздушное пространство над городом Яйладаги, российский военный самолет кружил над лагерем Ямади десять минут, судя по всему, готовясь нанести удар. Затем он был немедленно сбит турецким истребителем F-16", - выяснила газета.

Кассетная (или кластерная) бомба представляет собой контейнер с большим количеством мелких взрывных устройств, которые могут поражать цели на значительной площади. Применение кластерных бомб, напоминает Times, запрещено международной конвенцией, однако ни США, ни Россия до сих пор ее не ратифицировали.

Турецкие власти, по словам издания, пока никак не прокомментировали информацию о применении кассетных бомб российской авиацией.

В октябре представители российского министерства обороны заявили, что утверждения о возможном применении российской авиацией в Сирии кассетных бомб не соответствуют действительности.

Попытка отвлечь внимание?

"Киев должен действовать, чтобы положить конец блокаде Крыма" - так озаглавлена редакционная статья в Financial Times.

По мнению газеты, у Запада, поглощенного событиями в Сирии, в последнее время могло появиться обманчивое ощущение, что украинский кризис постепенно отходит на второй план.

И тут, в самый разгар обострения на Ближнем Востоке, Крым вдруг оказался без электричества. При этом власти Украины, отмечает Financial Times, не спешат содействовать в восстановлении электроснабжения полуострова.

Практически одновременно президент Петр Порошенко, у которого, по словам издания, могут быть свои причины для того, чтобы попытаться обострить противостояние с Россией вокруг Крыма именно сейчас, решил ввести торговую блокаду полуострова.

В споре с Кремлем Киев должен придерживаться высокоморальной позиции, поручившись за то, что люди, которых он называет украинскими гражданами, будут обеспечены электричеством и товарами" Financial Times

Не исключено, что таким образом, рассуждает Financial Times, Порошенко хочет вновь привлечь внимание Запада к проблемам Украины.

"Возможно, Порошенко также пытается отвлечь внимание внутри страны от неудачи правительства, потерпевшего провал в осуществлении решительных широкомасштабных реформ, призванных положить конец господству олигархов в политике и экономике", - полагает газета.

Опасения Украины, что она оказалась забытой Западом, понятны и обоснованы, однако блокада полуострова, будь то напрямую или же опосредованно, не может иметь оправданий, подчеркивает Financial Times.

"В споре с Кремлем Киев должен придерживаться высокоморальной позиции, поручившись за то, что люди, которых он называет украинскими гражданами, будут обеспечены электричеством и товарами", - считает издание.

Правительству Украины, уверена Financial Times, не следует пытаться отвлечь внимание общественности страны от того, что заявленные реформы проводятся слишком медленно.

"Удвоить усилия для их воплощения в жизнь - вот лучший путь продвижения вперед", - высказывает мнение газета в своей редакционной статье.

"В исходное положение"

Обозреватель Financial Times Нил Бакли пишет о том, что за последние несколько месяцев уже три крупные российские компании решили уйти с Лондонской фондовой биржи.

"Мало-помалу связи, которые за последние десятилетие начали возникать между российским бизнесом и международными рынками и компаниями, стали рушиться", - констатирует Бакли.

Не далее как в понедельник, продолжает обозреватель Financial Times, очередную, третью за год программу выкупа акций у акционеров одобрил "Уралкалий" - один из крупнейших в мире производителей поташа.

"Уралкалий" также подтвердил свое намерение провести делистинг на Лондонской бирже в конце декабря нынешнего года, информирует читателей автор.

В прошлом месяце аналогичные шаги предпринял менеджмент нефтесервисной компании Eurasia Drilling, также решивший начать деакционирование с последующей отменой листинга в Лондоне.

Мало-помалу связи, которые за последние десятилетие начали возникать между российским бизнесом и международными рынками и компаниями, стали рушиться" Нил Бакли, обозреватель Financial Times

Как сообщает Бакли, компании пришлось пойти на это, после того как американская Schlumberger решила отказаться от своего намерения выкупить 46% акций Eurasia Drilling.

В сентябре, продолжает обозреватель Financial Times, о своем желании выкупить все акции крупнейшего в России золотодобытчика Polyus Gold объявил его крупнейший акционер. Дальнейший шаг - все тот же делистинг.

Свое желание превратить Polyus Gold в частную компанию акционер, по словам Нила Бакли, мотивировал "геополитическим контекстом" и "превалирующей динамикой рынка".

"Геополитика - российская конфронтация с Западом по поводу Украины и введенные против Москвы Евросозом и США санкции - лишь часть целого комплекса факторов, повлиявших на решение трех компаний", - рассуждает Бакли.

Помимо этого, на их стремление покинуть Лондонскую биржу повлияли, в частности, снижение стоимости нефти и газа и общее падение мировых цен на сырье, поясняет автор.

Справедливости ради следует отметить, что некоторые российские фирмы, также проводившие первичное размещение акций в Лондоне например, производители металла Polymetal и Evraz, по словам Бакли, вполне довольны существующим положением дел.

"Однако в целом уход с Лондонской биржи сразу трех российских компаний знаменует собой значительные перемены: от финансовой открытости, которую Россия демонстрировала во второй половине прошедшего десятилетия, страна отчасти откатывается назад, в исходное положение", - пишет Нил Бакли на страницах Financial Times.

Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com