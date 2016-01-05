Пресса Британии: Шенген в опасности

В обзоре британских газет:

Свободе передвижения в Шенгенской зоне приходит конец?

Преследующие джихадистов хакеры мешают спецслужбам

Прислуга: постель во дворце не должна напоминать об отеле

"Срок истек"

"Шенгену конец?" - таким вопросом задается Independent, после того как Дания вслед за Швецией ввела на своих границах пограничный контроль, пытаясь противостоять бесконтрольному наплыву мигрантов.

Издание отмечает, что последний раз к подобным мерам две скандинавские страны прибегали 50 лет назад.

"Новые контрольные меры - это не просто отказ от Шенгенского соглашения 1995 года, но и отступление от провозглашенных Северным советом послевоенных традиций: в 1957 году были открыты границы между пятью странами-членами Северного паспортного союза", - констатирует Independent.

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, по словам газеты, назвал происходящее "черным днем нашего Северного региона".

Срок действия Шенгенского соглашения, находящегося под двойным давлением - наплыва беженцев и угрозы терроризма, - практически истек" Guardian

Перспективами Шенгенского соглашения об упрощении паспортно-визового контроля, судя по всему, крайне обеспокоены и власти Германии.

Independent цитирует представителя немецкого министерства иностранных дел Мартина Шефера, заявившего о том, что Шенген находится в опасности.

Как пишет в редакционной статье Guardian, знаменитый мост через Эресуннский пролив, который еще недавно казался символом шенгенской идеи свободы передвижения, мира и совместного процветания Дании и Швеции, сегодня превратился в зону разделения с контрольно-пропускными пунктами.

"Эффект от этого окажется больше чисто символического", - предсказывает издание.

Дания и Швеция - не единственные страны Шенгенской зоны, решившие в последние несколько месяцев прибегнуть к пограничному контролю, напоминает Guardian.

Германия ввела контроль на границе с Австрией в сентябре 2015 года. На прошлой неделе Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в Шенгенскую зону, заявила, что беженцы, прибывающие в страну из других стран Шенгенской зоны без виз, будут депортированы из страны.

Финляндия, в свою очередь, ввела паспортный контроль на паромах, прибывающих в страну из Германии, дополняет картину газета.

"Теперь это превратилось в нечто вроде соревнования, и конца и края ему не видно. Срок действия Шенгенского соглашения, находящегося под двойным давлением - наплыва беженцев и угрозы терроризма, - практически истек", - резюмирует в редакционной статье Guardian.

Создают помехи?

Объявившие войну джихадистам хакерские группы мешают работе спецслужб разных стран, пишет Times.

По словам издания, хакеры, в частности, известная по сообщениям в прессе группа Anonymous, сегодня активно пытаются дестабилизировать сайты и интернет-аккаунты исламистов, в том числе группировки "Исламское государство".

Как рассказал в интервью Times глава Европола Роб Уэйнрайт, подразделения по борьбе с терроризмом, в том числе в Британии, внимательно следят за действиями джихадистов в интернете и порой намеренно не стремятся закрыть очередной ресурс, подконтрольный сторонникам "Исламского государства".

Периодически спецслужбам удается таким образом получить информацию о планах и местонахождении членов группировок, пояснил Уэйнрайт.

Хакеры из Anonymous, напоминает Times, объявили "тотальную войну" в интернете экстремистам "Исламского государства" после нападений в Париже, пообещав нарушить работу сотен онлайн-серверов джихадистов, их электронной почты и страниц в социальных сетях.

Они могут быть невероятно полезны в борьбе с терроризмом и радикализацией" Уилл Геддес, специалист по безопасности

Тактика Anonymous нередко подвергалась критике, иногда их действия противозаконны, поэтому репутация этого интернет-сообщества весьма противоречива, отмечает газета.

По словам Уэйнрайта, Европол и Скотленд-Ярд располагают собственными подразделениями, которые способны отслеживать активность джихадистских группировок в интернете и при необходимости дестабилизировать их серверы и сайты.

У спецслужб, в отличие от хакеров, уверен глава Европола, значительно больше информации и ресурсов, чтобы принять верное решение.

Тем временем эксперты по вопросам безопасности не исключают, что власти могли бы использовать знания и опыт хакерских сообществ, направив их активность в нужное русло.

Так, Уилл Геддес из компании International Corporate Protection считает, что хакеры Anonymous располагают невероятно мощным потенциалом.

"Они могут быть невероятно полезны в борьбе с терроризмом и радикализацией", - заявил Геддес в интервью Times.

Презрение прислуги

Daily Telegraph сообщает о скандале в стенах Виндзорского замка, где недавно было решено отказаться от традиционного британского способа приготовления постели для монархов и гостей и ввести в обиход современные одеяла с пододеяльниками.

Как пишет газета, европейские одеяла-пододеяльники появились в Британии в конце шестидесятых годов прошлого века.

До этого едва ли не в каждом британском доме постель была многослойной - две простыни, подушка, шерстяное одеяло и тяжелое стеганое пуховое одеяло.

Возможно, много веков назад подобная конструкция имела практический смысл, поскольку могли возникнуть проблемы с отоплением, рассуждает Daily Telegraph.

Аналогичные изменения были сделаны в замке Биркхолл в Абердиншире - как полагают, по инструкции герцогини Корнуолльской Камиллы" Daily Telegraph

Однако сегодня далеко не каждый захочет спать под таким громоздким "многослойным бутербродом", поэтому распоряжение о переходе королевской резиденции на современный способ заправки кроватей объясняется прежде всего практическими соображениями, полагают эксперты.

Тем не менее, по сведениям издания, возмущению виндзорской челяди нет предела: одеяла с пододеяльниками, по ее мнению, подходят, скорее, какой-нибудь сети гостиниц, но никак не королевской опочивальне.

"В следующий раз они будут класть шоколадные конфеты на подушки", - заявил на условиях анонимности один из недовольных королевских слуг.

Daily Telegraph выяснила, что аналогичные изменения были сделаны в замке Биркхолл в Абердиншире, - "как полагают, по инструкции герцогини Корнуолльской Камиллы".

"Говорят, что в расположенном неподалеку замке Балморал традиционные стеганые одеяла из гагачьего пуха по-прежнему в обиходе", - дополняет картину газета.

Представители Букингемского дворца, по словам Daily Telegraph, отказались комментировать эту информацию.

Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com