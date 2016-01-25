Дознание по давке на "Хиллсборо" близится к финалу

Правообладатель иллюстрации Hillsborough Inquests Image caption В давке, произошедшей 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо", погибли 96 болельщиков "Ливерпуля"

Жюри присяжных на судебном дознании, посвященном трагедии на стадионе "Хиллсборо", должно будет решить, можно ли квалифицировать как убийство смерть 96 болельщиков, погибших в 1989 году в давке на футбольном матче в Шеффилде.

События на стадионе "Хиллсборо" города Шеффилда 15 апреля 1989 года считаются самой кровопролитной трагедией в истории английского футбола.

Судья-коронер сэр Джон Голдринг начал подведение итогов продолжавшихся почти два года слушаний по этому делу.

Он сообщил присяжным, что они должны будут решить, не была ли эта трагедия следствием ошибки или других подобных обстоятельств. По его словам, обстоятельства гибели 96 болельщиков "Ливерпуля" были чрезвычайно противоречивыми.

Он добавил, что присяжные не должны использовать некоторые формулировки - такие, например, как "преступление". Однако возможно использование таких эпитетов, как "непригодный" или "недостаточный".

Правообладатель иллюстрации Julia Quenzler BBC Image caption Судья-коронер сэр Джон Голдринг начал подведение итогов слушаний

В течение следующих трех недель коронер подведет итог представленным свидетельствам того, как погибли 96 болельщиков на трибунах стадиона в Шеффилде во время полуфинального матча на Кубок Англии.

Присяжные удалятся на совещание 22 февраля.

14 вопросов

Вопрос о преступном убийстве – лишь один из 14 вопросов, на которые должно будет ответить жюри присяжных.

Среди других вопросов – была ли возможность спасти человеческие жизни.

В ходе дознания, начавшегося 31 марта 2014 года, были опрошены более 500 свидетелей, включая выживших болельщиков, находившихся на трибуне "Леппингз Лейн", где произошла давка, а также полицейских и медиков

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Присяжные должны также решить, нарушали ли правила безопасности сами болельщики

Это самое продолжительное дознание в истории британской судебной системы.

Присяжным предстоит также дать ответы на вопросы о том, совершила ли ошибки полиция, следившая за порядком на трибунах, соблюдали ли порядок сами болельщики, были ли допущены недочеты при организации матча, а также при планировании и строительстве стадиона "Хиллсборо", насколько профессионально полиция и медицинские службы вели себя в первые минуты и часы после трагедии.

В давке, произошедшей 15 апреля 1989 года во время полуфинального матча Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль" погибли 96 болельщиков "Ливерпуля". Всего в этой трагедии получили ранения разной степени тяжести 766 человек.