Суровые британские воины с устрашающими кинжалами

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эти британские солдаты никогда не расстаются со своими кинжалами

Кого больше всего боятся враги Великобритании на поле боя?

Вопрос этот не праздный.

За последние несколько сотен лет британские войска вторгались или нападали на столь многие территории, что из существующих на сегодняшний день стран, согласно опубликованному в 2012 году исследованию, лишь 22 не испытали этого на себе.

И вот уже ровно 200 лет на передовых позициях практически всех вооруженных конфликтов, в которых оказывалась замешана Великобритания, воюют полки, состоящие из индуистов.

Они воевали в обеих мировых войнах, подавляли восстания в Индии, Китае и Малайзии, служили в Ираке и Афганистане, освобождали Фолклендские острова, поддерживали мир в Косово и Боснии, противостояли Индонезии в джунглях Борнео.

Речь идет о гуркхах – добровольцах, служащих в своих собственных полках в британской армии.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption У каждого элемента кинжала - не только практическое, но и символическое значение

Кроме обычного солдатского набора – каски, автомата и прочих необходимых вещей, - гуркхи также носят большой, очень острый изогнутый кинжал. Кинжал вполне настоящий и ничуть не символический.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гуркхи в строю в 1971 году

И именно этот кинжал под названием "кукри" и создал солдатам-гуркхам их устрашающую репутацию. Среди их противников, на всех фронтах и во все века ходили и ходят слухи о том, что если гуркхи в хорошем настроении, то они одним мановением руки перерезают горло своих врагов. О том, что они делают в плохом настроении, лучше и не думать.

Психологическое давление на противника - вещь, само собой, полезная, и гуркхи старательно не развенчивают эти слухи. И часто это играет им на руку.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Солдаты-гуркхи готовятся к наступлению во время Фолклендской войны

Во время Фолклендской войны, вспоминает капитан Нермаил Рай, его солдатам было приказано взять очень хорошо защищенные аргентинские позиции на склоне горы Тамблдаун. Как только аргентинцы узнали, что на них идут гуркхи, они немедленно покинули свои позиции и бежали с поля боя.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Аргентинские солдаты были готовы воевать с кем угодно, но не с гуркхами

Рай и его товарищи взяли в плен несколько аргентинцев и первым делом достали свои кинжалы. Аргентинцы были убеждены, что им пришел конец, так как их же пропаганда убеждала их, что гуркхи всегда без каких-либо эмоций убивают пленных, как баранов. Каково же было их облегчение, когда они поняли, что захватившие их гуркхи хотели лишь перерезать их шнурки, чтобы связать им руки!

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гуркхи взяли контроль над Непалом в конце XVIII века, что обеспокоило Британскую Ост-Индскую компанию

История добровольцев-гуркхов началась два века тому назад, в 1815 году. Британская Ост-Индская компания, которая тогда управляла Индией, развязала войну с княжеством Горкха, которое контролировало территорию сегодняшнего Непала. Столкновения длились почти два года, и британцы были настолько поражены мужеством и способностями гуркхов, что еще до окончания военных действий и до заключения мирного договора стали нанимать их в свои войска и создали первый гуркхский полк.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Британская Ост-Индская компания стала нанимать гуркхов на военную службу частично для того, чтобы заручиться лояльностью правителей Непала. Картина времен англо-непальской войны 1815-16 годов

Мирный договор с Непалом был ратифицирован в апреле 1816 года. Непал потерял часть своей территории, а британцы стали платить Непалу за это своего рода дань, и продолжали нанимать на военную службу гуркхов.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Фото 1868 года. Слева стоит солдат из гуркхского полка

Гуркхи – индуисты. Живут они в относительно низинных и бедных районах Непала, не так уж далеко от границы с Индией.

Традиция служить британцам устоялась, и есть семьи, где каждое поколение мужчин уходит на службу.

Изначально гуркхи служили в войсках частной компании – Британской Ост-Индской. После восстания сипаев в Индии в 1857-59 году (которое гуркхи помогли подавить), правление Индией перешло британскому правительству. Но полки гуркхов, оставшись на службе британцев, приносили присягу не королеве, а ее вице-королю в Индии, и входили в состав индийской, а не британской армии.

Армия эта не только поддерживала порядок в самой Индии, но и воевала на всех азиатских и не азиатских фронтах империи. В 1900 году они дошли до Пекина, когда Англия и ее союзники подавляли так называемое "Боксерское восстание" в Пекине.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Британское командование отметило большой вклад гуркхских полков в ходе кампании в Италии во время Второй мировой войны

Во время Первой мировой войны бригада гуркхов прибыла на фронт во Франции практически сразу (учитывая скорость тогдашнего транспорта) – в октябре 1914-го. Именно на этом фронте первый гуркха – рядовой Кульбир Тапа – получил высшую британскую военную награду – крест Виктории.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гуркхи специально тренируются для военных действий в джунглях. В 1965 году они защищали Малайзию на севере Борнео от индонезийских войск

Гуркхи воевали в течение всей этой войны, включая и Галлиполийское сражение. 90 тысяч гуркхов прошли через Первую мировую. 20 тысяч гуркхов были убиты, ранены или пропали без вести.

137 тысяч гуркхов служили в рядах британской армии во время Второй мировой войны. Они снова воевали на всех фронтах – от Северной Африки до Бирмы, от Италии до Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption До возврата Гонконга Китаю гуркхи охраняли его границы

Вопрос о том, кому они служат и зачем, возник перед гуркхами лишь один раз, во время раздела Индии и обретения ею независимости в 1947 году. Многие считали, что гуркхи должны так и остаться в составе индийской армии и перейти под командование Нью-Дели. Но гуркхи настояли на демократическом выборе – и из 10 гуркхских полков четыре решили продолжать служить Британии.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Гуркхи приняли участие практически во всех британских военных операциях. В 1999 году они готовились к отправке в Восточный Тимор

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Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В 2015 гуркхи доехали до Латвии, где проходили учения НАТО

Гуркхи были полностью встроены в британскую армию. В результате, кстати, они не считаются наемниками, так как служат в армии Великобритании на тех же условиях, что и британцы.

Оставшиеся на службе британской короны гуркхи были сначала расквартированы в Гонконге, а после того, как эта колония перешла под управление Китая, были перемещены в Англию. Часть гуркхов постоянно находится в Брунее, для поддержания навыков ведения боевых действий в джунглях.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В британской бригаде гуркхов служат около 3500 человек. Они расквартированы в графстве Хэмпшир

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Минимальный срок службы гуркхов в британской армии - 5 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Для того, чтобы получить право на пенсию, гуркхи должны прослужить не менее 15 лет. Максимальный срок службы - 30 лет

В относительно недавнем прошлом солдатам-гуркхам платили меньше, чем британцам. По окончании службы они возвращались домой, в родные непальские деревни.

Но постепенно все изменилось. Их условия службы – такие же, как у простых британцев. Теперь после демобилизации они имеют право получить британское гражданство и привезти свои семьи в Англию.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Деревня Дхампгс в Непале, откуда много добровольцев уходят в гуркхские полки британской армии

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гуркхи сейчас расквартированы в Англии, где они также помогают местным жителям в случае наводнений

Большинство офицеров в гуркхских полках - по-прежнему британцы. Но теперешние офицеры не похожи на своих собратьев колониальных времен. Почти все говорят по-непальски и изучают культуру и религию своих солдат.

Каждый раз, когда британское правительство начинает сокращать расходы на оборону, в коридорах министерства обороны возникает вопрос – а не стоит ли отменить службу гуркхов и расформировать их полки? И каждый раз принимается одно и то же решение – гуркхов сохранить и лелеять.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гуркхи служили в Косово...

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption ... и в Афганистане...

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption ...где их посетил принц Гарри

Гуркхи – одни из самых мотивированных военных в рядах армии. Каждый год армия набирает 200 новобранцев в Непале. И каждый год на эти 200 мест претендует около 7000 человек. О таком энтузиазме остальные полки армии могут лишь мечтать.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В афганской провинции Гильменд им пришлось участвовать в тяжелых боях

Если бы британскую армию сегодня решили создать с нуля, то никому не пришла бы в голову идея нанимать добровольцев из небольшой страны в Гималаях. Как и многие другие британские институты и традиции, гуркхские полки возникли в общем-то случайно, в силу сложивших обстоятельств.

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Но, как говорят все, кто когда-либо служил в британской армии, без гуркхов как без рук.

Что они и демонстрируют на всех полях сражений вот уже целых два века.