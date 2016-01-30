Суровые британские воины с устрашающими кинжалами
Кого больше всего боятся враги Великобритании на поле боя?
Вопрос этот не праздный.
За последние несколько сотен лет британские войска вторгались или нападали на столь многие территории, что из существующих на сегодняшний день стран, согласно опубликованному в 2012 году исследованию, лишь 22 не испытали этого на себе.
И вот уже ровно 200 лет на передовых позициях практически всех вооруженных конфликтов, в которых оказывалась замешана Великобритания, воюют полки, состоящие из индуистов.
Они воевали в обеих мировых войнах, подавляли восстания в Индии, Китае и Малайзии, служили в Ираке и Афганистане, освобождали Фолклендские острова, поддерживали мир в Косово и Боснии, противостояли Индонезии в джунглях Борнео.
Речь идет о гуркхах – добровольцах, служащих в своих собственных полках в британской армии.
Кроме обычного солдатского набора – каски, автомата и прочих необходимых вещей, - гуркхи также носят большой, очень острый изогнутый кинжал. Кинжал вполне настоящий и ничуть не символический.
И именно этот кинжал под названием "кукри" и создал солдатам-гуркхам их устрашающую репутацию. Среди их противников, на всех фронтах и во все века ходили и ходят слухи о том, что если гуркхи в хорошем настроении, то они одним мановением руки перерезают горло своих врагов. О том, что они делают в плохом настроении, лучше и не думать.
Психологическое давление на противника - вещь, само собой, полезная, и гуркхи старательно не развенчивают эти слухи. И часто это играет им на руку.
Во время Фолклендской войны, вспоминает капитан Нермаил Рай, его солдатам было приказано взять очень хорошо защищенные аргентинские позиции на склоне горы Тамблдаун. Как только аргентинцы узнали, что на них идут гуркхи, они немедленно покинули свои позиции и бежали с поля боя.
Рай и его товарищи взяли в плен несколько аргентинцев и первым делом достали свои кинжалы. Аргентинцы были убеждены, что им пришел конец, так как их же пропаганда убеждала их, что гуркхи всегда без каких-либо эмоций убивают пленных, как баранов. Каково же было их облегчение, когда они поняли, что захватившие их гуркхи хотели лишь перерезать их шнурки, чтобы связать им руки!
История добровольцев-гуркхов началась два века тому назад, в 1815 году. Британская Ост-Индская компания, которая тогда управляла Индией, развязала войну с княжеством Горкха, которое контролировало территорию сегодняшнего Непала. Столкновения длились почти два года, и британцы были настолько поражены мужеством и способностями гуркхов, что еще до окончания военных действий и до заключения мирного договора стали нанимать их в свои войска и создали первый гуркхский полк.
Мирный договор с Непалом был ратифицирован в апреле 1816 года. Непал потерял часть своей территории, а британцы стали платить Непалу за это своего рода дань, и продолжали нанимать на военную службу гуркхов.
Гуркхи – индуисты. Живут они в относительно низинных и бедных районах Непала, не так уж далеко от границы с Индией.
Традиция служить британцам устоялась, и есть семьи, где каждое поколение мужчин уходит на службу.
Изначально гуркхи служили в войсках частной компании – Британской Ост-Индской. После восстания сипаев в Индии в 1857-59 году (которое гуркхи помогли подавить), правление Индией перешло британскому правительству. Но полки гуркхов, оставшись на службе британцев, приносили присягу не королеве, а ее вице-королю в Индии, и входили в состав индийской, а не британской армии.
Армия эта не только поддерживала порядок в самой Индии, но и воевала на всех азиатских и не азиатских фронтах империи. В 1900 году они дошли до Пекина, когда Англия и ее союзники подавляли так называемое "Боксерское восстание" в Пекине.
Во время Первой мировой войны бригада гуркхов прибыла на фронт во Франции практически сразу (учитывая скорость тогдашнего транспорта) – в октябре 1914-го. Именно на этом фронте первый гуркха – рядовой Кульбир Тапа – получил высшую британскую военную награду – крест Виктории.
Гуркхи воевали в течение всей этой войны, включая и Галлиполийское сражение. 90 тысяч гуркхов прошли через Первую мировую. 20 тысяч гуркхов были убиты, ранены или пропали без вести.
137 тысяч гуркхов служили в рядах британской армии во время Второй мировой войны. Они снова воевали на всех фронтах – от Северной Африки до Бирмы, от Италии до Франции.
Вопрос о том, кому они служат и зачем, возник перед гуркхами лишь один раз, во время раздела Индии и обретения ею независимости в 1947 году. Многие считали, что гуркхи должны так и остаться в составе индийской армии и перейти под командование Нью-Дели. Но гуркхи настояли на демократическом выборе – и из 10 гуркхских полков четыре решили продолжать служить Британии.
Гуркхи были полностью встроены в британскую армию. В результате, кстати, они не считаются наемниками, так как служат в армии Великобритании на тех же условиях, что и британцы.
Оставшиеся на службе британской короны гуркхи были сначала расквартированы в Гонконге, а после того, как эта колония перешла под управление Китая, были перемещены в Англию. Часть гуркхов постоянно находится в Брунее, для поддержания навыков ведения боевых действий в джунглях.
В относительно недавнем прошлом солдатам-гуркхам платили меньше, чем британцам. По окончании службы они возвращались домой, в родные непальские деревни.
Но постепенно все изменилось. Их условия службы – такие же, как у простых британцев. Теперь после демобилизации они имеют право получить британское гражданство и привезти свои семьи в Англию.
Большинство офицеров в гуркхских полках - по-прежнему британцы. Но теперешние офицеры не похожи на своих собратьев колониальных времен. Почти все говорят по-непальски и изучают культуру и религию своих солдат.
Каждый раз, когда британское правительство начинает сокращать расходы на оборону, в коридорах министерства обороны возникает вопрос – а не стоит ли отменить службу гуркхов и расформировать их полки? И каждый раз принимается одно и то же решение – гуркхов сохранить и лелеять.
Гуркхи – одни из самых мотивированных военных в рядах армии. Каждый год армия набирает 200 новобранцев в Непале. И каждый год на эти 200 мест претендует около 7000 человек. О таком энтузиазме остальные полки армии могут лишь мечтать.
Если бы британскую армию сегодня решили создать с нуля, то никому не пришла бы в голову идея нанимать добровольцев из небольшой страны в Гималаях. Как и многие другие британские институты и традиции, гуркхские полки возникли в общем-то случайно, в силу сложивших обстоятельств.
Но, как говорят все, кто когда-либо служил в британской армии, без гуркхов как без рук.
Что они и демонстрируют на всех полях сражений вот уже целых два века.