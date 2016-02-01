Британские ультраправые импортируют из Германии движение ПЕГИДА

Image caption Томми Робинсон предлагает не пускать больше мусульман в Британию, а тех, кто уже здесь, заставить интегрироваться

Основатель ультраправой Лиги английской обороны Томми Робинсон стал координатором британского отделения антиисламского движения ПЕГИДА, которое начнет функционировать в Великобритании уже на этой неделе.

Это новый виток в весьма неоднозначной карьере Робинсона. За свою полную событий жизнь он успел поучаствовать в работе фонда Quilliam, занимающегося противодействием экстремизму, отсидеть срок за махинации с ипотекой и попасться на подделке паспортов.

В Дрездене, где зародилась ПЕГИДА, на еженедельные демонстрации, организуемые движением, выступающим против "исламизации Европы", приходят тысячи немцев - в том числе и из среднего класса.

33-летний Робинсон надеется, что идеи ПЕГИДА привлекуттакие же широкие массы и в Британии - в отличие от Лиги английской обороны, чьи мероприятия получили печальную известность из-за развязного поведения участников и актов насилия, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Первая демонстрация британского отделения ПЕГИДА должна пройти в феврале в Бирмингеме.

Стоя у места проведения будущей акции - железнодорожной станции в 13 километрах от центра Бирмингема - Робинсон рассуждает: "Она будет отличаться от демонстраций Лиги. Здесь мы будем на отшибе, далеко от пабов. Участники шествия будут идти молча, потому что наша нынешняя идея заключается в пассивном сопротивлении происходящему".

"Мы отказываемся от культуры поведения футбольных фанатов, которая процветала в рядах Лиги английской обороны, и попытаемся создать безопасную среду", - добавляет он.

Новая тактика, прежние взгляды

Томми Робинсон основал Лигу английской обороны в 2009 году, после того как исламские экстремисты выкрикивали оскорбления в адрес британских военных во время парада в его родном городе Лютон к северу от Лондона.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На акции движения ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада) в Германии выходят десятки тысяч человек

Однако после участия в демонстрациях движения ПЕГИДА в Дрездене и Кельне он с сожалением говорит об организации, которую он раньше возглавлял: "После посещения Германии мне стало стыдно за то, как мы – англичане – вели себя. Там, в Дрездене, я находился среди 40 тысяч человек, говорил с ними. От них не исходила агрессия, была дисциплина. Было единство".

Робинсон обещает, что любой, кто позволит себе выкрики или агрессивные жесты в ходе марша в Бирмингеме, будет выдворен из колонны.

При этом, несмотря на явное заимствование новой тактики, Робинсон по-прежнему придерживается жестких антиисламских взглядов. Он призывает остановить иммиграцию мусульман в Европу, закрыть шариатские суды, запретить ношение бурок в общественных местах и прекратить строительство новых мечетей.

Стоит только намекнуть, что эти призывы отдают экстремизмом, и он начинает возмущаться.

"Если люди хотят быть религиозными мусульманами у себя дома – нет проблем. Я не говорю, что мусульман надо выслать из Великобритании. Я также не говорю, что надо разрушить мечети, которые уже построены".

Робинсон подчеркивает, что требует большей интеграции мусульман в британское общество, и сравнивает их с сикхами, которые более успешно влились в британскую жизнь.

"Мой друг прислал мне фотографии из гурдвары [общинный центр сикхов], где дети праздновали день святого Георгия. Вот это я называю интеграцией. Я думаю, в этой стране флаг святого Георгия [флаг Англии] должен быть на каждой мечети. Мне бы очень этого хотелось, но, к сожалению, они на это не пойдут", - поясняет Робинсон.

Было время подумать

С точки зрения Робинсона, экстремистские взгляды, пропагандируемые такими группировками, как "Исламское государство", неотделимы от ислама - даже при том, что многие мусульманские организации осуждают джихадистов и их трактовку Корана.

После столь радикальных заявлений решение Робинсона покинуть Лигу английского сопротивления в октябре 2012 года и присоединиться к фонду Quilliam вызвало недоумение среди его последователей.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Многие опасаются, что деятельность Робинсона и его единомышленников приведет к росту антиисламского экстремизма

По его словам, это решение пришло к нему после того, как он провел весьма продолжительное время в камере-одиночке, куда он попал за попытку въезда в США по чужому паспорту. В то время, вспоминает Робинсон, он находился на грани нервного срыва из-за переживаний по здоровья его матери и нескольких угроз расправы в его адрес.

"Тюремное заключение спасло мне жизнь. У меня не было подходящего случая трезво посмотреть на себя, пока я не провел в одиночке 22 недели", - говорит он.

"Там у меня было время проанализировать свою жизнь. Я был плохим отцом, плохим мужем и вообще плохим человеком. После вынужденного тайм-аута я понял, что хочу увидеть, как растут мои дети, хочу быть рядом с ними", - делится Робинсон.

Он больше никак не связан с фондом Quilliam и хочет попытать счастье в деятельности ПЕГИДА. Первая попытка запустить движение в Британии, предпринятая в прошлом году без участия Робинсона, успехом не увенчалась.

Но и сейчас планы активистов не встречают одобрения в Бирмингеме.

"Страх и ненависть"

Районный депутат Васим Зафар хочет, чтобы власти Бирмингема запретили марш, и обвиняет Робинсона в "распространении ненависти и внесении раскола в общество".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Сторонники ПЕГИДА полагают, что политика мультикультурализма в Европе провалилась

"Эта риторика и стоящие за ней идеи угрожают гармонии, в которой живут разные общины, - считает Зафар. - Критиковать ислам и указывать пальцем на ислам в такой извращенной интерпретации - значит укоренять расовую ненависть в отношении определенной части общества".

"Распространение ненависти, страха, хождение маршем по нашим улицам, агрессивная природа этих действий – все это не поможет", - уверен бирмингемский депутат.

Сальма Якуб - в прошлом одна из лидеров британской коалиции "Респект" - обвинила Робинсона в том, что он делает мусульман "козлами отпущения", что неминуемо приведет к нападениям на них антиисламских экстремистов.

"Это оппортунизм. Он (Робинсон) сеет страх. Томми говорит, что не выступает против мусульман, но каждая его новая затея обязательно связана с чем-то антиисламским. Я очень скептически отношусь к движущим им мотивам", - говорит Якуб.

"Мы имеем изолированную, похожую на гетто, общину – и это мусульмане. Мы имеем террористов. Мы имеем огромную проблему с сексуальной эксплуатацией девочек-подростков мусульманскими бандами. И кто-то должен подняться и сказать: "Хватит, довольно", - отвечает на это Томми Робинсон.