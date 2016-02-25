Московские школьники обошли лондонских по математике
Московские школьники превзошли лондонских ровесников в тестах по чтению, математике и научным дисциплинам, выяснилось в ходе исследования, проведенного Университетским колледжем Лондона на основе статистических данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).
Специалисты взяли для сравнения результаты тестов 15-летних учащихся, которые проводились в 2009 и 2012 году.
Традиционно лучшие показатели в математике продемонстрировали школьники из Сингапура, Китая, Финляндии и Канады. При этом московские учащиеся обогнали ровесников не только из Лондона, но и из Рейкьявика, Риги, Мадрида.
В чтении Москва уступила Шанхаю, Квебеку, Белфасту, но обошла Макао, Белград, Дубай.
В научных дисциплинах московских школьников обошли дети из Хельсинки, Массачусетса, Виктории.
По всем трем показателям не было равных учащимся из Шанхая, Гонконга и Сингапура.
Согласно данным исследования, показатели лондонских школьников ниже среднестатистических в целом по Великобритании.
Тест PISA, который проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценивает грамотность школьников в разных странах мира и их умение применять знания на практике.
|Показатели теста PISA (по отдельным предметам)
|Город
|Математика
|Чтение
|Наука
|Москва
|510
|501
|515
|Лондон
|479
|483
|497
"Не заслуживают доверия"
Глава отдела образования ОЭСР Андреас Шляйхер сказал, что результаты исследования не заслуживают доверия.
По его словам, лондонские школы, в которых проводился тест, не являются отражением всех школ в Лондоне, а посему брать их как показатель знаний всего города было бы неверно.
Британский департамент образования также осторожно отнесся к результатам, отметив, что тесты проводились несколько лет назад и охватили недостаточное число школ.
Специалисты Университетского колледжа Лондона возражают, что результаты исследования включают полноценный охват 42 школ в Лондоне, а тесты проводились в два разных года.
Рейтинг ОЭСР - крупнейший среди глобальных рейтингов школ - в 2015 году продемонстрировал превосходство азиатских стран в образовательной сфере, тогда как страны Латинской Америки и Африки оказались на последних местах.
Возглавил этот рейтинг Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран – у Финляндии, занявшей шестое место.