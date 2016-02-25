Московские школьники обошли лондонских по математике

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тест PISA оценивает грамотность школьников в разных странах мира и их умение применять знания на практике

Московские школьники превзошли лондонских ровесников в тестах по чтению, математике и научным дисциплинам, выяснилось в ходе исследования, проведенного Университетским колледжем Лондона на основе статистических данных международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Специалисты взяли для сравнения результаты тестов 15-летних учащихся, которые проводились в 2009 и 2012 году.

Традиционно лучшие показатели в математике продемонстрировали школьники из Сингапура, Китая, Финляндии и Канады. При этом московские учащиеся обогнали ровесников не только из Лондона, но и из Рейкьявика, Риги, Мадрида.

В чтении Москва уступила Шанхаю, Квебеку, Белфасту, но обошла Макао, Белград, Дубай.

В научных дисциплинах московских школьников обошли дети из Хельсинки, Массачусетса, Виктории.

По всем трем показателям не было равных учащимся из Шанхая, Гонконга и Сингапура.

Согласно данным исследования, показатели лондонских школьников ниже среднестатистических в целом по Великобритании.

Тест PISA, который проводит Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), оценивает грамотность школьников в разных странах мира и их умение применять знания на практике.

Показатели теста PISA (по отдельным предметам) Город Математика Чтение Наука Москва 510 501 515 Лондон 479 483 497

"Не заслуживают доверия"

Глава отдела образования ОЭСР Андреас Шляйхер сказал, что результаты исследования не заслуживают доверия.

По его словам, лондонские школы, в которых проводился тест, не являются отражением всех школ в Лондоне, а посему брать их как показатель знаний всего города было бы неверно.

Британский департамент образования также осторожно отнесся к результатам, отметив, что тесты проводились несколько лет назад и охватили недостаточное число школ.

Специалисты Университетского колледжа Лондона возражают, что результаты исследования включают полноценный охват 42 школ в Лондоне, а тесты проводились в два разных года.

Рейтинг ОЭСР - крупнейший среди глобальных рейтингов школ - в 2015 году продемонстрировал превосходство азиатских стран в образовательной сфере, тогда как страны Латинской Америки и Африки оказались на последних местах.

Возглавил этот рейтинг Сингапур, за ним следуют Гонконг, Южная Корея, Япония и Тайвань. Самый лучший показатель среди европейских стран – у Финляндии, занявшей шестое место.