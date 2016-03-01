Пресса Британии: сирийский космонавт не хочет бежать в Россию
В обзоре британских газет:
- Кризис с мигрантами достиг критической точки
- Мухаммед Фарис: из космонавтов в беженцы
- В Британии уже поспела первая клубника
Четыре компонента кризиса
"Охвативший Евросоюз кризис с мигрантами достиг критической точки", - сообщает Financial Times.
Как предсказывает издание, март для Брюсселя, судя по всему, окажется переломным месяцем, настоящей проверкой ЕС на прочность.
Именно в марте, отмечает Financial Times, должны пройти сразу две важнейшие встречи на высшем уровне: 7 марта состоятся переговоры между Брюсселем и Анкарой, тогда как на 18-19 марта запланирован экстренный саммит ЕС, посвященный проблеме миграции.
Четыре ключевых компонента, по словам газеты, формируют сегодня критически напряженную ситуацию в Европе.
Во-первых, в трех федеральных землях Германии 13 марта пройдут парламентские выборы - в Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт, на которых партия Меркель, как предсказывают политологи, может потерпеть серьезное поражение.
Фактически эти выборы, предполагает Financial Times, станут референдумом, на котором избиратели вынесут свой вердикт избранной канцлером стратегии по урегулированию кризиса с наплывом беженцев.
Как отмечает издание, политика Меркель в отношении мигрантов сегодня не находит практически никакого понимания ни у себя в стране, ни за рубежом.
Не исключено, что уже в ближайшее время правительству Германии придется скорректировать прежний курс "открытых дверей", прибегнув к более жесткому "плану Б", существование которого сама Меркель еще недавно отрицала.
Во-вторых, по словам Financial Times, настало время оценить первые, и весьма скромные, результаты достигнутого в прошлом году между ЕС и Турцией соглашения относительно мер по ограничению потока мигрантов в Европу.
Несмотря на договоренности Брюсселя и Анкары, из Турции в Европу продолжают прибывать более чем 2000 беженцев ежедневно, констатирует газета.
В-третьих, для Греции настал момент, которого так все боялись: страна, по оценкам брюссельских чиновников, стоит на пороге гуманитарного кризиса. Сама же Греция, очевидно, справиться с наплывом беженцев просто не в состоянии.
И, наконец, в-четвертых: "Общеевропейская флагманская программа, направленная на переселение мигрантов из Италии и Греции, за девять месяцев с момента запуска дала следующие результаты: из предполагаемых 160 тысяч человек переселить удалось едва ли 600".
Споры между государствами-членами ЕС так и не утихли. В результате некоторые из них начали действовать самостоятельно, возводя барьеры и вводя пограничный контроль, что еще больше осложнило ситуацию внутри Греции.
Тем временем, по сведениям издания, европейские чиновники отчаянно ищут пути оживления общей политики по устройству беженцев.
Один из вариантов - разрешить странам забирать беженцев напрямую из Турции, однако Италия и Греция категорически с этим не согласны, отмечает Financial Times.
"Они должны прекратить насилие"
Guardian рассказывает историю Мухаммеда Фариса - первого сирийского космонавта, ставшего активистом оппозиции и активным борцом против режима Асада.
"В Сирии Фарис - национальный герой. В его честь названы школа, аэропорт и улицы", - сообщает газета.
В 1985 году власти Сирии выбрали его, боевого летчика, одним из четырех кандидатов в космонавты и направили в Советский Союз проходить отбор в Звездный городок.
Двое кандидатов, как вспоминает Фарис, были, как и тогдашний президент Хафез Асад, алавитами, один - друз, и, наконец, он сам - представитель суннитского большинства.
С политической точки зрения все шансы войти в отряд космонавтов были, разумеется, у алавитов. Однако вскоре выяснилось, что именно Фарис - и по здоровью, и по квалификации - больше других подходит для подготовки к полету в космос.
Сирийскому руководству, по словам Мухаммеда Фариса, "было легче назначить меня премьер-министром, нежели согласиться с тем, что я стану первым космонавтом страны".
Однако советские военные неожиданно проявили твердость, настояв, чтобы в отряд космонавтов вошел именно Фарис, пишет Guardian.
В результате он начал подготовку в Звездном, а спустя два года в составе экипажа космического корабля "Союз" совершил полет на орбитальную станцию "Мир", который продлился семь дней, 23 часа и пять минут.
В 2000 году, когда власть в Сирии перешла от Хафеза Асада к его сыну Башару, Фарис занимал почетный пост главы военно-воздушной академии. Затем он стал военным советником, планируя в перспективе заняться научно-педагогической деятельностью.
Все изменилось в 2011 году с началом гражданской войны. Год спустя Мухаммеду Фарису с семьей удалось бежать в Турцию.
"Он был и остается высшим по званию дезертиром из вооруженных сил режима Асада", - констатирует Guardian.
64-летний Фарис, отмечает газета, по-прежнему хранит у себя советские награды - звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.
"Его бывшие коллеги и друзья в России предлагали помощь. Однако он с отвращением сплевывает, стоит только ему подумать, что он мог бы получить там убежище", - пишет Guardian.
"Путин - это не Советский Союз. Эти русские - они убийцы и преступники, они поддерживают убийц. На их руках - кровь более 2000 мирных жителей", - заявил журналистам издания Мухаммед Фарис.
С тех пор, как Фарис обосновался в Стамбуле, Россия приглашает его участвовать в различных конференциях, однако он неизменно отказывается принять приглашение.
"Они должны прекратить насилие. Насколько я понимаю, проблема, к сожалению, в их образе мышления. Вот почему я не могу быть их другом", - цитирует Guardian слова первого космонавта Сирии.
Пора собирать клубнику?
Нынешняя зима в Британии не перестает удивлять синоптиков, информирует Daily Mail.
По словам газеты, необычно мягкая и влажная погода способствовала тому, что первый урожай выросшей на местных грядках клубники достигнет прилавков магазинов рекордно рано - уже в конце нынешней недели.
"Этой зимой средняя температура в центральной Англии достигала 7 градусов Цельсия - самый высокий показатель с тех пор, как в 1659 году здесь начались регулярные метеорологические наблюдения", - отмечает Daily Mail.
Предыдущий погодный рекорд был поставлен зимой более 140 лет назад - зимой 1868-1869 годов, дополняет картину Times.
Кроме того, как выяснило издание, нынешняя зима, сопровождавшаяся штормами и наводнениями, оказалась также одной из самых влажных в истории Соединенного Королевства, уступив по влажности лишь зимнему сезону 1910 года.
В целом по стране средняя температура декабря, января и февраля составляла 5,6 градусов Цельсия, это также значительно выше нормы.
Что же касается первой спелой клубники, то, по сведениям Daily Mail, она поступит к уикенду в супермаркеты с фермы Hall Hunter, расположенной в Западном Сассексе в деревне Лейторн.
Однако не исключено, что продавцам клубники еще придется в нынешнем сезоне столкнуться с проблемами погодного характера.
Метеорологи не исключают, что волна холодов вновь настигнет Британию в конце марта - начале апреля, пишет Daily Mail.
Обзор подготовил Дмитрий Полтавский, bbcrussian.com