Фото: американские летчики - участники битвы за Британию

Правообладатель иллюстрации IWM Image caption Подполковник Луис Хоук надевает свой "дьявольский" шлем перед вылетом

Более двух миллионов американских военнослужащих - и мужчин, и женщин - участвовали в обороне Британии во время Второй мировой войны.

Многие из них служили в военно-воздушных силах США, экспедиционные подразделения которых дислоцировались в восточной части Англии.

В Имперском военном музее в Даксфорде открылась фотовыставка, посвященная летчикам, техникам и обслуживающему персоналу американских авиабаз, защищавших небо Британии.

Фотографии взяты из коллекции Роджера Фримана, которую музей приобрел в 2012 году.

На выставке представлена также подборка рассказов тех, кто оказался по другую сторону Атлантики, сражаясь против фашистской Германии.

Лейтенант Гарри Эриксон из 97-й авиагруппы бомбардировочной авиации

Image caption Эриксон в носовой части самолета B-17 "Летающая крепость"

В экипаже "Летающей крепости" уроженец штата Миннесота Гарри Эриксон занимал должность бомбардировщика-стрелка носовой турели. Основная его работа заключалась в том, чтобы с помощью аппарата оптического наведения сбрасывать бомбы точно в цель. Этот прибор помогал делать сложные расчеты, но для его нормальной работы были необходимы почти идеальные условия и хорошая погода - что было редкостью.

Эриксон выполнил лишь восемь полетов. В октябре 1942 года его друг лейтенант Бен записал в своем дневнике: "Мы потеряли Эриксона. Он полетел не на своем самолете и ему не повезло. Ты начинаешь осознавать, что это война, когда она забирает твоих лучших друзей. Я с трудом могу осознать, что он погиб. Пусть его душа упокоится с миром".

Однако Эриксон не погиб. Он был взят в плен и находился там почти три года.

Капитан Кларк Гейбл

Image caption Капитан Кларк Гейбл

Кларк Гейбл, чье подразделение размещалось в Полбруке, графство Нортгемптоншир, был не только капитаном ВВС, но и звездой Голливуда. В апреле 1943 года он стал продюсером и режиссером фильма "Вторая мировая. Америка сражается" (Combat America), в котором рассказывалось о работе воздушных стрелков.

Снимая свой фильм, он совершил пять боевых вылетов. Кинокартина была завершена в 1944 году. На фотографии Гейбл (в шлемофоне) вместе Кеннетом Хулсом и Филом Халсом, которые тоже снимались в его фильме.

Лейтенант Эдвин Райт из 404-й истребительной авиагруппы

Image caption Лейтенант Эдвин Райт демонстрирует повреждения своего P-47 "Тандерболт", октябрь 1944 года

Райт служил в девятой воздушной армии, которая после высадки союзников во Франции в июне 1944 года для обеспечения поддержки наступающих войск перенесла свои авиабазы из Британии в континентальную Европу. Эта фотография была сделана недалеко от города Санкт-Тронд в Бельгии.

В самолет Райта несколько раз попадали вражеские снаряды. На тот момент, когда была сделана эта фотография, 19-летний летчик выполнил 39 боевых вылетов, во время которых шесть раз попал под зенитный огонь.

В эскадрилье Райта за его способность уходить от смерти прозвали Счастливчиком. Отверстие в лопасти винта его самолета, полученное в результате попадания зенитного снаряда, составляет 20 сантиметров в диаметре. Если бы повреждение было всего на 5 сантиметров больше, лопасть разорвало бы, что привело бы к гибели самолета.

Эдвин Райт умер в возрасте 34 лет от рака легких.

Вирджиния Ирвин, журналист газеты St. Louis Post-Dispatch

Image caption Вирджиния Ирвин берет интервью у лейтенанта Гленнона Морана

Вирджиния Ирвин устроилась в газету Post-Dispatch в Сент-Луисе в 1932 году. Она просила откомандировать ее за границу, чтобы освещать военные события, но ей было отказано, и в 1943 году она вызвалась работать в Красном Кресте на авиабазе в Британии. Незадолго до высадки союзников в Нормандии Ирвин была аккредитована в качестве официального военного корреспондента и делала репортажи о действиях союзников в 1944-45 годах.

Эта фотография была сделана во время интервью с летчиком-асом по имени Гленн Моран, который продолжил свою карьеру в военно-воздушных силах США в Корее во время холодной войны и вышел в отставку в качестве бригадного генерала. В Миссури есть мост, который назван в его честь.

Звездный час для Ирвин наступил, когда она и другой журналист смогли добраться через линию советско-немецкого фронта в Берлин. Журналисты прибыли в немецкую столицу 27 апреля 1945 года, за три дня до самоубийства Гитлера, когда город уже находился в состоянии хаоса. Репортажи Ирвин, которые она делала из Берлина вплоть до официального сообщения о капитуляции Германии, перепечатывали все ведущие мировые издания.

За это Ирвин дали премию в размере годовой зарплаты, но по возвращении домой так и не назначили в новостной отдел, куда она очень стремилась, а отправили писать очерки. Стать репортером-новостником ей так и не было суждено.

Сержант Лео Титмен отмечает наступление нового года

Image caption Титмен - младший празднует наступление 1943 года с бутербродом и кофе

Лео Титмен родился в Бруклине, Нью-Йорк, а в 1942 году призвался в армию. Он был назначен воздушным стрелком в 384-ю авиагруппу бомбардировочной авиации, базировавшуюся недалеко от городка Кеттеринг в Нортгемптоншире.

Титмен участвовал в 25 бомбардировочных вылетах, когда основными целями восьмой воздушной армии США были немецкие объекты на оккупированной части Европы. На этой фотографии сержант запечатлен по возвращении из вылета на бомбардировку вражеского корабля в устье реки Гаронна на юге Франции.

Это был первый боевой вылет 20-летнего стрелка.

Из-за плохой погоды несколько бомбардировщиков совершили вынужденную посадку вдали от своей авиабазы.

После войны Титмен поселился в штате Коннектикут, где трудился в компании, производившей оптические инструменты. Он был женат и воспитывал троих детей.

Рядовой первого класса Барбара О'Брайен

Image caption О'Брайен наносит последние штрихи к рисунку на борту двухмоторного бомбардировщика B-26

Барбара О'Брайен поступила на военную службу в Далласе, штат Техас, в декабре 1942 года. Эта фотография была сделана год спустя, когда она проходила службу в женском армейском корпусе, базировавшемся в Эссексе. Ее подразделение занималось изготовлением карт, печатью документов и стенографированием.

Но как талантливый художник О'Брайен оказалась востребована в другом деле: летчики часто просили ее разукрасить свои самолеты. На этом фото она рисует "Веселого Роджера" на фюзеляже самолета из 323-й группы бомбардировочной авиации, также базировавшейся в Эссексе.

После войны О'Брайен посещала художественную школу в Сан-Мигель-де-Альенде, Мексика.

Именно там она познакомилась со своим мужем Фрэнком Кузелом, который сам был ветераном войны - он служил в составе 101-й воздушно-десантной дивизии, побывал в немецком плену. Позже они вернулись в США и обосновались в Далласе. Барбара вырастила двоих сыновей, и они оба служили в армии.

Маргарет Скотт

Image caption Маргарет Холлей, урожденная Скотт, и ее подружки - Филлис, Ирис и Мэри, июль 1945 года

Маргарет Скотт (на фото слева) вышла замуж за капрала Милтона Холлей из 401-й группы бомбардировщиков, дислоцированной в Нортгемптоншире. Спустя десять месяцев после свадьбы она вместе с 520 другими фронтовыми невестами была отправлена в Нью-Йорк на пароходе "Президент Тайлер".

Сержант Джейсон Смарт

Image caption Смарт сразу после выполнения миссии, август 1943 года

Сержант Джейсон Смарт служил бортовым стрелком на "Летающей крепости" Б-17. На этом фото он только что вернулся с боевого задания: самолеты из 350-й авиагруппы летали на бомбардировку немецких оборонных предприятий в Руре.

Бомбардировщики летели без прикрытия истребителей и понесли тяжелые потери: вражеские перехватчики и зенитная артиллерия повредили 15 из 20 бомбардировщиков. Десять человек были ранены, столько же пропали без вести. Всего за время боев авиагруппа потеряла 83 человека убитыми.

Лейтенанты Джордж Хартман и Роберт Белливо

Image caption Лейтенант Джордж Хартман (слева) и лейтенант Роберт Белливо читают журнал: август 1943 года

Джордж Хартман (на фото слева) и Роберт Белливо воевали в составе 78-й истребительной авиагруппы, дислоцированной в графстве Кембриджшир.

Основной костяк авиагруппы составляли истребители-бомбардировщики P-47 "Тандерболт", но в последние месяцы войны их сменили P-51 "Мустанг", имевшие большую дальность полета.

Белливо выполнил 96 боевых вылетов и остался цел. А вот Хартману не повезло.

В январе 1944 года над Ла-Рошелью во Франции его самолет был атакован немецкими истребителями. Вот как описал случившееся другой американский пилот: "Я сделал еще один разворот на 360 градусов и увидел, как самолет лейтенанта Хартмана снижается по широкой спирали, а вокруг него кружат два вражеских самолета. Я не видел парашюта. Потом я заметил высокий столб черного дыма. По всей видимости, это догорал самолет Хартмана".

Уильям Гласскок с дочерью

Image caption Доставка мяса из мясной лавки в Ашуэлл, графство Хартфордшир

Уильям Гласскок и его дочь-подросток Перл занимались поставками продовольствия для американских военных. С началом войны Уильям, который по возрасту не подлежал призыву на военную службу, записался добровольцем в силы самообороны.