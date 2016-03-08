Британцы "выпивают недельную норму алкоголя за день"

Около 2,5 миллионов британцев или примерно 9% из числа пьющих потребляют в течение одного дня рекомендованную недельную дозу спиртного, свидетельствуют новые данные, опубликованные Национальным бюро статистики.

С января этого года в Британии начала действовать новая шкала употребления спиртного, которая вводит лимит в 14 единиц потребления в неделю для мужчин. Данные за 2014 год относятся к другим, более ранним и мягким нормам потребления.

По мнению экспертов, эта информация внушает тревогу.

По сведениям, представленным Национальным управлением статистики, 58% всех жителей Британии, или почти 29 миллионов человек, употребляют спиртное хотя бы раз в неделю.

Эта цифра ниже данных десятилетней давности, но в течение нескольких последних лет она остается в целом неизменной.

Молодые люди пьют меньше, чем представители старшего поколения.

Наиболее популярным спиртным напитком в Британии остается вино, включая шампанское.

Image caption Часто и обильно пьющие британцы отдают предпочтение пиву и сидру

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Что такое алкогольные единицы

25 мл крепкого спиртного - одна единица

Большой бокал вина (250 мл) - три единицы

Пинта пива (613 мл) крепостью 4% - 2,3 единицы

Пинта пива крепостью 5% - 2,8 единицы

Пинта сидра крепостью 8% - 4,5 единицы

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Среди 2,5 миллионов человек, которые регулярно превышают за день недельную норму потребления спиртного, большинство составляют мужчины. Наивысшие показатели - в возрастной группе 25-44 года, за ней следует группа 45-64 года.

Наиболее популярным напитком в этих группах является пиво различной крепости или сидр.

"Алкоголь остается главным фактором риска для мужчин и женщин в возрастной группе 15-49 лет; он связан с 60-ю заболеваниями, в том числе раком, диабетом и гипертонией", - говорит Джеки Баллард, глава общественной организации Alcohol Concern.

"Что касается профилактики рака, людям следовало бы вовсе избегать употребления алкоголя, так как "безопасной дозы" не существует. Важно, если вы все-таки пьете, избегать запоев и употреблять недельный лимит алкоголя в течение не менее, чем трех дней", - считает Сара Туле, сотрудница Фонда раковых исследований.

В министерстве здравоохранения Англии заявили, что находятся в поиске наиболее оптимальных форм решения проблемы пьянства.