"Ган-Ган" и другие подробности жизни королевской семьи
В преддверии юбилея Елизаветы II британский телеканал ITV снял документальный фильм "Наша королева в свои 90". Какие новые любопытные подробности узнали журналисты о жизни королевской семьи?
- Принц Джордж называет свою прабабушку Елизавету II "Ган-Ган" (созвучно английскому Granma - бабуля).
- В замке Балморал есть подушка с вышитой надписью "Как хорошо быть королевой!"
- Более опытные члены королевской семьи подшучивают над герцогиней Кембриджской за то, что она "слишком долго болтает" во время общения с народом.
- Королева сидит в кресле, пряча свою сумочку за спиной, – по крайней мере, так было во время съемок фильма.
- Роман ирландского писателя Уильяма Тревора "Пасынки судьбы" был замечен на одной из книжных полок замка Балморал.
- В ходе своего первого дипломатического приема герцог Кембриджский перепутал названия двух стран, что было довольно-таки неловко.
- Во время еженедельных аудиенций в Букингемском дворце премьер-министр Дэвид Кэмерон и королева обсуждают, в каких странах они оба побывали. По словам Кэмерона, это был потрясающий, восхитительный момент, когда он назвал страну, где королева, в отличие от него, до сих пор не была.
- Натирать до блеска столовые приборы для королевских обедов начинают за два месяца до начала мероприятия.
- Лексикон королевы включает в себя слово plonk - "пойло", дешевое низкокачественное вино на австралийском сленге.