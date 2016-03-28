"Ган-Ган" и другие подробности жизни королевской семьи

  • 28 марта 2016
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Image caption Маленький принц Джордж называет свою прабабушку Елизавету II "Ган-Ган"

В преддверии юбилея Елизаветы II британский телеканал ITV снял документальный фильм "Наша королева в свои 90". Какие новые любопытные подробности узнали журналисты о жизни королевской семьи?

  1. Принц Джордж называет свою прабабушку Елизавету II "Ган-Ган" (созвучно английскому Granma - бабуля).
  2. В замке Балморал есть подушка с вышитой надписью "Как хорошо быть королевой!"
    Правообладатель иллюстрации Our Queen at 90 ITV
    Image caption Надпись на подушке: "Хорошо быть королевой"
  3. Более опытные члены королевской семьи подшучивают над герцогиней Кембриджской за то, что она "слишком долго болтает" во время общения с народом.
  4. Королева сидит в кресле, пряча свою сумочку за спиной, – по крайней мере, так было во время съемок фильма.
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    Image caption В королевской семье считают, что герцогиня Кембриджская "слишком долго болтает" с народом
  5. Роман ирландского писателя Уильяма Тревора "Пасынки судьбы" был замечен на одной из книжных полок замка Балморал.
  6. В ходе своего первого дипломатического приема герцог Кембриджский перепутал названия двух стран, что было довольно-таки неловко.
    Правообладатель иллюстрации Our Queen at 90 ITV
    Image caption Среди книг королевы - роман Уильяма Тревора "Пасынки судьбы"
  7. Во время еженедельных аудиенций в Букингемском дворце премьер-министр Дэвид Кэмерон и королева обсуждают, в каких странах они оба побывали. По словам Кэмерона, это был потрясающий, восхитительный момент, когда он назвал страну, где королева, в отличие от него, до сих пор не была.
  8. Натирать до блеска столовые приборы для королевских обедов начинают за два месяца до начала мероприятия.
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    Image caption Королева удостаивает своего премьера еженедельной аудиенции в Букингемском дворце
  9. Лексикон королевы включает в себя слово plonk - "пойло", дешевое низкокачественное вино на австралийском сленге.

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