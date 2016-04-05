Масуд Ажар: человек, который привез джихад в Британию

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Масуд Ажар призывал к джихаду в мечетях Британии еще в начале 1990-х годов

Масуд Ажар, глава одной из самых жестоких исламистских группировок в Пакистане, когда-то был VIP-гостем ведущих исламских богословов Британии. Как такое могло случиться, задается вопросом Иннес Боуэн.

Когда один из самых влиятельных лидеров воинствующего ислама в мире приземлился в аэропорту Хитроу 6 августа 1993 года, его встречала группа богословов, которая представляла крупнейшую сеть мечетей в Великобритании.

За этим последовала пятничная проповедь в одной из лондонских мечетей, где вновь прибывший довел часть паствы до слез, говоря о священном долге джихада. Потом был прием с участием группы исламских ученых, где обсуждалась тема необходимости джихада и практических вопросов по его подготовке. И это было только начало его британского турне.

Тем высоким гостем был Масуд Ажар, который сейчас объявлен властями Индии в розыск после нападения на военную базу Патханкот в январе нынешнего года. В далеком 1993 году он был главным создателем пакистанской джихадистской группировки "Харакат уль-Муджахидин".

Би-би-си обнаружила подробности его британского визита в архиве исламистских журналов на урду. Это журналистское расследование помогает понять, как в начале 1990-х идеология воинствующего джихада распространялась в британских мечетях – при непосредственном участии некоторых высокопоставленных исламских теологов.

Ажар провел в Британии месяц. За это время состоялось более 40 его выступлений в разных частях страны.

"Без промедления готовиться к джихаду"

Особенной популярностью его проповеди пользовались на севере Британии, где с каждым выступлением его свита из мусульманских священников росла на глазах. С особым воодушевлением его встретили в одном из самых важных исламских институтов – школе-интернате и семинарии в Ланкашире, известной как "Даруль Улум Бьюри". Здесь живет один из самых известных исламских ученых Великобритании, шейх Юсуф Мотала.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После нападения на военную базу Патханкот в январе этого года в Индии прошли демонстрации, участники которых обвиняли Масуда Ажара

Согласно отчету о поездке, Масуд Ажар выступил перед учениками и преподавателями и сообщил им, что значительная часть Корана посвящена идее "убийства во имя Аллаха", а большинство высказываний пророка Мухаммеда – вопросу джихада.

К этому времени ни у кого не должно было остаться никаких сомнений относительно взглядов и намерений пакистанского гостя.

Би-би-си нашла аудиозаписи его выступлений.

"Молодежь должна без всякого промедления готовиться к джихаду. Она должна при любой возможности расширять свои знания на эту тему. Мы готовы предложить свои услуги, чтобы помочь в этом", - сказал Ажар в одной из речей, озаглавленной "От джихада к джаннату [раю]".

Британское турне Масуда Ажара не укладывается в ставшие привычными объяснения радикализации молодых мусульман, которые можно услышать как от лидеров мусульманской общины, так и экспертов по безопасности.

Согласно этой версии, британские мечети, в основном связанные с выходцами с Индийского субконтинента, не имеют никакого отношения к распространению идеологии джихадизма в Британии. А источник зла - проповедники-вахаббиты, изгнанные из арабских стран - такие, например, как Абу Хамза или Омар Бакри Мохаммед.

Да, эти священники действительно внесли свой вклад в радикализацию молодых британских мусульман. Однако первым зерно современной идеологии джихада заронил в британскую почву пакистанский клерик Масуд Ажар. И сделал он это через сеть мечетей, контролируемых школой индо-пакистанского ислама - движением Деобанди.

"Армия Мухаммеда"

Более 40% мечетей в Британии находятся в ведении этого движения, которое к тому же занимается подготовкой большей части исламских богословов в стране. Корни этого движения уходят в суннитское медресе "Даруль Улум Деобанд", основанное в ХIХ веке в Индии. И хотя нынешнее руководство этого учебного заведения выпустило фатву против терроризма, некоторые медресе "Деобанди" в Пакистане превратились в рассадники идеологии джихада.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Радикальные исламские проповедники Омар Бакри Мохаммед (слева) и Абу Хамза в начале 2000-х свободно выступали в Лондоне

Масуду Ажару было всего 25 лет, когда некоторые лидеры движения "Деобанди" в Британии выкатили перед ним красный ковер. Его козырем был Кашмир. Ажар и его единомышленники использовали индо-пакистанский конфликт, перелицевав его в джихад мусульман против индуистов.

После того как "Аль-Каида" объявила войну США и их союзникам, группировка Ажара стала одним из подразделений этой организации.

Последствия связей британского крыла "Деобанди" с Масудом Ажаром стали более очевидны в декабре 1999 года. Тогда был угнан самолет авиакомпании Indian Airlines, летевший из Катманду в Нью-Дели. После приземления в Кандагаре угонщики потребовали в обмен на захваченных пассажиров освободить из индийской тюрьмы Масуда Ажара и двух его сообщников-джихадистов, одним из которых был 26-летний студент из Лондона Ахмед Омар Саид Шейх. Он отбывал срок за то, что захватывал в заложники граждан западных стран.

Все трое были освобождены.

Выйдя на свободу, Ажар основал собственную исламистскую группировку "Джаиш-э-Мохаммед" ("Армия Мухаммеда"), а Саид принял участие в похищении и убийстве репортера Wall Street Journal Дэниэла Перла в Пакистане в 2002 году.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Угонщики самолета Indian Airlines в декабре 1999 года потребовали выпустить из индийских тюрем нескольких исламистов-радикалов

Одним из первых рекрутов новой группировки Ажара стал выходец из Бирмингема Мохаммед Билал. В декабре 2000 года он подорвал себя у стен армейской казармы в Шринагаре, убив шестерых солдат и трех студентов.

Школа террора

Еще одним серьезным последствием влияния Масуда Ажара стала подготовка британских мусульман, которые были готовы совершить теракты на родине, в Британии.

Организацией нескольких заговоров, включая лондонские теракты 7 июля 2005 года, а также попытку в 2006 году пронести на борт трансатлантического авиалайнера взрывчатые вещества для "жидкой бомбы", руководил, как предполагается, Рашид Рауф, еще один выходец из Бирмингема, женившийся на родственнице Масуда Ажара в Пакистане.

Бывший член "Аль-Каиды" Аймен Дин был завербован британской разведкой в 1998 году. Продолжая читать проповеди в мечетях "Деобанди" в Британии, он стал источником ценной информации об этом движении.

По его словам, даже после нападений на США 11 сентября 2001 года многие британские мечети "Деобанди" упорно продолжали поддерживать талибов "из солидарности".

Крайне правые религиозно-политические пакистанские движения продолжают пользоваться большим влиянием среди последователей "Деобанди" в Британии, говорит Дин.

Самый авторитетный исламский теолог Британии Шейх Юсуф Мотала, был связан с некоторыми такими группировками до того, как они были запрещены.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Проповедник-джихадист Масуд Ажар основал группировку "Джаиш-э-Мохаммед"

На вопрос, что он может сказать о призывах Масуда Ажара к джихаду, Шейх Юсуф Мотала ответил, что он всегда ненавидел подобные призывы к насилию. "В течение последних десятилетий я никогда не упоминал в своих речах ни его имени, ни названия его группы, и не говорил о каких-либо нигилистических террористических актах", - сообщил теолог в своем письменном ответе на вопрос Би-би-си.

Мафия

Похоже, что атмосфера учебного заведения "Деобанди" в Бьюри, в графстве Ланкашир, действительно далека от идеологии джихадизма. Согласно результатам необъявленной проверки Управления по стандартам в образовании (Ofsted), проведенной в январе 2016 года, ученики обладают глубоким пониманием "таких фундаментальных британских ценностей, как демократия, верховенство закона, индивидуальные свободы и взаимное уважение и терпимость к представителям разных религий".

Однако многие мечети и учебные заведения "Деобанди" в Британии, особенно за пределами Лондона, остаются под влиянием пакистанских исламских радикалов. Те, кто придерживаются умеренных взглядов, зачастую не участвуют в принятии решений. По словам одного из прихожан Главной мечети в Глазго, он боится публично высказывать недовольство радикалами, так как это чревато опасностью для него и его семьи.

Другому мусульманину, посмевшему высказать опасения по поводу разжигания религиозной розни, стали угрожать отлучением и физическим наказанием. Последовательница "Деобанди", пытавшаяся поддерживать более позитивное отношение к другим религиям, также получила угрозы в свой адрес.

Такие люди оказываются под двойным давлением. Немусульманское население Британии, озабоченное растущей угрозой терроризма, смотрит с недоверием на всех мусульман. Если же мусульмане пытаются противостоять призывам к джихаду и радикализации, они сталкивается с угрозами в своей собственной мусульманской общине.

Описывая реакцию в мусульманской среде на их призывы к терпимости, собеседники Би-би-си использовали слово "мафия".

Но несмотря на угрозы и давление в их адрес, такие умеренные мусульмане считают, что нельзя молчать о радикализации в мечетях, даже если это чревато обвинениями в политической некорректности.