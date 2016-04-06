Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Покойный Иэн Кэмерон создал офшорный фонд в 1980-е годы

Пресс-служба британского премьер-министра вынуждена была дать дальнейшие разъяснения относительно личных финансов Дэвида Кэмерона в связи с публикацией "панамских документов", где было упомянуто имя его покойного отца.

Представители Даунинг-стрит заявили, что "не существует никаких офшорных фондов или средств, которыми мог бы в будущем воспользоваться премьер-министр или члены его семьи".

Однако находящаяся в оппозиции лейбористская партия, в частности, ее лидер Джереми Корбин, заявляет, что вопросы по-прежнему остаются, и настаивает на том, чтобы Кэмерон обнародовал свою налоговую декларацию.

Это связано с тем, что в опубликованных в минувшие выходные документах панамской юридической компании Mossack Fonseca содержалась информация о том, что отец премьер-министра Иэн Кэмерон был клиентом этой фирмы и использовал один из тайных (но легальных) ходов, чтобы уводить от налогов доходы состоятельных британцев.

Ни сейчас, ни в будущем?

Первоначально резиденция премьер-министра заявила, что налоговые распоряжения Дэвида Кэмерона - это его "личное дело".

Однако после того, как в британской прессе в течение нескольких дней муссировался вопрос о том, продолжает ли его семья пользоваться этим офшорным фондом, Даунинг-стрит пошел на необычный шаг, выпустив заявление, в котором говорилось, что ни Дэвид Кэмерон, ни его супруга, ни дети "не пользуются никакими средствами, полученными через офшорные фонды".

Кэмерон также сказал, что не владеет ни акциями, ни какими-либо другими средствами, полученными через офшорные компании.

Однако оппозиция не преминула указать на тот факт, что Дэвид Кэмерон не сказал, получал ли он в прошлом и не получит ли в будущем какой-то доход от подобных схем ухода от налогов.

В выпущенном в среду заявлении пресс-служба премьер-министра разъяснила Би-би-си: "Не существует никаких офшорных фондов или трастов, от которых премьер-министр, госпожа Кэмерон или их дети выиграли бы в будущем".

Однако в заявлении ничего не говорится о том, получал ли Дэвид Кэмерон в прошлом какую-либо выгоду от созданного его отцом инвестиционного фонда.

"Я полагаю, что вопросы по-прежнему остаются по поводу того, получал ли он в прошлом какую-либо выгоду от этого или нет", - заявил в интервью Би-би-си депутат-лейборист, член комитета по финансам палаты общин Уэз Стритинг.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Члены оппозиции призывают Кэмерона опубликовать свою налоговую декларацию

Джереми Корбин заявил, что обнародует свою налоговую декларацию, и призвал Кэмерона сделать то же самое.

Министр финансов Джордж Осборн, со своей стороны, сказал, что нынешнее правительство сделало больше, чем любое предыдущее в деле борьбы с минимизацией налогообложения или уходом от налогов.

На вопрос, не прибегал ли он сам к помощи офшорного фонда, Осборн ответил так: "Все наши доходы как министров и членов парламента задекларированы в реестре доходов членов правительства. Мы все четко и ясно показали".

В мае этого года по инициативе Дэвида Кэмерона и в рамках его борьбы за прозрачность и открытость в Лондоне пройдет международный саммит по борьбе с коррупцией.

Как указал премьер-министр, его правительство уже вернуло миллиарды фунтов стерлингов в налоговой форме, а с июня нынешнего года Британия раскрывает реестры конечных владельцев компаний.

Однако критики по-прежнему призывают Кэмерона ужесточить налоговое законодательство и полностью раскрыть все данные о налоговых убежищах, зарегистрированных на британских заморских территориях, чтобы они также были подотчетны органам правопорядка Соединенного Королевства.

Политический обозреватель Би-би-си Норман Смит:

Пресс-служба Даунинг-стрит, совершенно очевидно, очень хочет закрыть тему налогов премьер-министра. Именно поэтому мы и получили за последние сутки целых четыре заявления.

Однако каждый раз, когда они закрывают одну линию расспросов, возникает другая. Даунинг-стрит хочет верить в то, что шторм утихнет, но не пустые ли это надежды?

Может, и нет, по той простой причине, что хоть журналисты и будут продолжать копать эту тему, будет ли это интересно широкой публике?

Все эти налоговые райки, офшорные фонды, акции на предъявителя [владельцем которых является анонимный держатель, признаваемый тем не менее с юридической точки зрения полноценным акционером – ред.] – все это слишком сложно и в общем-то скучно.

Все и так знают, что Дэвид Кэмерон происходит из состоятельной привилегированной семьи.

Те, кто считают, что это его дисквалифицирует как премьера, будут продолжать так думать. Те, кто считает, что это не имеет значения, останутся при своем мнении.