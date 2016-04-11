Кэмерон отчитался о своих деньгах и пригрозил прижать офшоры

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кэмерон признал, что получил доход от продажи своей доли в открытом отцом фонде

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступая в понедельник в парламенте, заявил о намерении ужесточить налоговое законодательство и закрыть лазейки для тех, кто пытается уклоняться от налогов.

Кэмерон, судя по всему, надеялся, что эта инициатива отвлечет внимание от его собственных финансовых дел и вернет ему доверие общества.

Но выступление Дэвида Кэмерона в палате общин по поводу его планов борьбы с коррупцией превратилось в настоящий допрос британского премьера о состоянии его финансов и возможных налоговых махинациях в свете публикации "панамских документов".

На эмоционально проходившем заседании, в ходе которого из зала был удален депутат, назвавший Кэмерона "пройдохой Дэйвом", премьер-министр выступил в защиту тех, кто заботится финансово о своих детях.

Именно это, по словам Кэмерона, сделал его покойный отец, открыв офшорную компанию, о которой стало известно благодаря "панамским документам".

Однако предложенные им законодательные меры не смогли уберечь премьер-министра от жесткой критики в парламенте. Оппозиция обвинила его в лицемерии.

Почувствуйте разницу

Выступая в парламенте, Дэвид Кэмерон всячески подчеркивал разницу между незаконным уклонением от уплаты налогов и законными действиями по оптимизации налогов.

Перед ним стояла нелегкая задача – подтвердить свое политическое и моральное лидерство, несмотря на град вопросов по поводу его богатства и разногласий в Консервативной партии по поводу членства Великобритании в ЕС.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Депутат от Лейбористской партии Деннис Скиннер был удален из зала после того, как назвал Кэмерона пройдохой

"Будет правильным ужесточить законодательство и изменить культуру, связанную с инвестированием, чтобы еще решительнее поставить заслон уклонению от налогов и лишить каких бы то ни было стимулов агрессивный уход от налогообложения. Но при этом мы должны различать схемы, придуманные для того, чтобы искусственно занизить налоги, и схемы, призванные стимулировать инвестиции", - цитирует премьер-министра агентство Рейтер.

"Стремление к созданию богатства – это не какие-нибудь грязные слова, это ключевой двигатель роста и благосостояния нашей страны, - заявил премьер. - Мы должны поддерживать тех, кто хочет владеть акциями и инвестировать деньги, чтобы поддерживать свои семьи".

По словам Кэмерона, большинство британских офшорных территорий, включая Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Нью-Джерси в будущем будут предоставлять правоохранительным органам полную информацию о реальных владельцах и бенефициарах компаний, чтобы обеспечить более эффективную прозрачность офшорных сделок.

Кроме того, Кэмерон намерен в этом году внести на рассмотрение парламента закон, который сделает уголовно наказуемым отказ компаний пресекать деятельность своих сотрудников, если те помогают клиентам уклоняться от налогов.

Свои инициативы Дэвид Кэмерон назвал самыми жесткими мерами, когда-либо предпринимавшимися британским правительством в борьбе с лазейками, позволяющими уклоняться от налогов.

"Искусство отвлечения внимания"

В четверг Кэмерон уступил общественному давлению и признался, что в 2010 году получил доход от продажи своей доли в открытом отцом фонде. В воскресенье он опубликовал данные о своих налогах за последние шесть лет.

В канцелярии Дэвида Кэмерона на Даунинг-стрит заявили, что в будущем от всех потенциальных кандидатов на пост премьер-министра будут ожидать такой же финансовой прозрачности и публикаций налоговых деклараций.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джереми Корбин заявил, что Кэмерон показал в парламенте мастер-класс искусства отвлечения внимания

Выступая в парламенте, Кэмерон вновь в деталях рассказал о своих финансовых делах.

Пока в парламенте разворачивались горячие дебаты, журналисты получили опубликованные копии налоговых деклараций двух других участников дискуссии - министра финансов Великобритании Джорджа Осборна и лидера лейбористов Джереми Корбина.

Декларация Осборна свидетельствует, что в 2014-2015 финансовом году глава британского минфина заработал почти 199 тысяч фунтов (более 280 тысяч долларов), из которых заплатил более 72 тысяч фунтов налогов.

Однако оппозиция не пожелала подвести черту под этой историей. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что Кэмерон продемонстрировал в палате общин "мастер-класс искусства отвлечения внимания".

"У нас одни правила для сверхбогатых и другие для остальных. Я, честно говоря, не уверен, что премьер полностью осознает гнев, который существует по поводу этой несправедливости", - заявил Корбин под крики неодобрения депутатов-консерваторов.

Депутат от Лейбористской партии Деннис Скиннер был вынужден покинуть зал заседаний после того, как назвал премьера "пройдохой Дэйвом" и отказался взять свои слова обратно, несмотря на требование спикера парламента.

Лейбористы тем временем предлагают свой план чистки так называемых налоговых гаваней и требуют, чтобы все депутаты парламента были обязаны сообщать о своих инвестициях в офшорах.

Партия также требует публичного расследования "панамских документов".