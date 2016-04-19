Принцы Уильям и Гарри посетили студию "Звездных войн"
Принц Уильям и принц Гарри посетили киностудию Pinewood, где проходят съемки очередного фильма из серии "Звездные войны".
Они встретились с актерами Дейзи Ридли, Марком Хэмиллом и Джоном Бойега, которые участвуют в восьмом эпизоде "Звездных войн".
В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что целью визита было отметить вклад британских артистов в создание знаменитой киноэпопеи.
В фильме 2015 года "Звездные войны: сила пробуждается" в центральных ролях Рея и Финна выступили британские актеры Дейзи Ридли и Джон Бойега.
Съемки этого фильма проходили в немалой части в Британии - в Озерном крае и Шотландии.
Все семь предыдущих фильмов серии частично снимались в британских киностудиях.
Следующий фильм эпопеи, отдельный от основной сюжетной линии спин-офф под рабочим названием"Изгой. Звёздные войны: Истории", также снимается в киностудии Pinewood и в различных местах страны. Его премьера намечена на конец этого года.
Из недавно вышедшего трейлера этого фильма выяснилось, что одна из сцен будущей картины снималась на станции метро "Канари-Уорф" в Лондоне.
Выход восьмого эпизода классической серии запланирован на май 2017 года.
Принц Уильям пошутил, что не мог удержаться от того, чтобы не погладить по голове Чубакку по время визита.
Принцы также сразились на световых мечах. Роботы R2-D2 и BB-8 были выставлены в студии во время королевского визита.
В последнем фильме серии участвовали также актеры, которые снимались в первых фильмах - Харрисон Форд и Керри Фишер. Это фильм стал самым кассовым за всю историю британского кинопроката.