Принцы Уильям и Гарри посетили студию "Звездных войн"

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Принц Уильям проявил особый интерес к Чубакке

Принц Уильям и принц Гарри посетили киностудию Pinewood, где проходят съемки очередного фильма из серии "Звездные войны".

Они встретились с актерами Дейзи Ридли, Марком Хэмиллом и Джоном Бойега, которые участвуют в восьмом эпизоде "Звездных войн".

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что целью визита было отметить вклад британских артистов в создание знаменитой киноэпопеи.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption В студии Pinewood членов королевской семьи приветствовала съемочная группа

В фильме 2015 года "Звездные войны: сила пробуждается" в центральных ролях Рея и Финна выступили британские актеры Дейзи Ридли и Джон Бойега.

Съемки этого фильма проходили в немалой части в Британии - в Озерном крае и Шотландии.

Все семь предыдущих фильмов серии частично снимались в британских киностудиях.

Следующий фильм эпопеи, отдельный от основной сюжетной линии спин-офф под рабочим названием"Изгой. Звёздные войны: Истории", также снимается в киностудии Pinewood и в различных местах страны. Его премьера намечена на конец этого года.

Из недавно вышедшего трейлера этого фильма выяснилось, что одна из сцен будущей картины снималась на станции метро "Канари-Уорф" в Лондоне.

Выход восьмого эпизода классической серии запланирован на май 2017 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Принц Гарри познакомился с актером Марком Хэмиллом, который снимается в очередном фильме

Принц Уильям пошутил, что не мог удержаться от того, чтобы не погладить по голове Чубакку по время визита.

Принцы также сразились на световых мечах. Роботы R2-D2 и BB-8 были выставлены в студии во время королевского визита.

В последнем фильме серии участвовали также актеры, которые снимались в первых фильмах - Харрисон Форд и Керри Фишер. Это фильм стал самым кассовым за всю историю британского кинопроката.